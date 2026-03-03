Live TV

Exclusiv Ce spune ministrul Apărării după ce a fost crescut nivelul de alertă la scutul antirachetă de la Deveselu

Data publicării:
militar american la baza de la deveselu
A fost ridicat gradul de alertă la scutul antirachetă de la Deveselu

Nu există niciun motiv de îngrijorare, nici pentru populația României, nici pentru teritoriul României, a declarat ministrul Apărării la Digi24, după ce armata Statelor Unite a crescut nivelul de alertă la baza militară de la Deveselu. Potrivit lui Radu Miruță, este o procedură standard prin care se crește vigilența, în cazul unui conflict militar în zonă.

 

„Din datele pe care noi le avem în acest moment nu există niciun motiv de îngrijorare, nici pentru populația României, nici pentru teritoriul României. Creșterea acestui nivel este o chestiune care se întâmplă frecvent, atâta timp cât a izbucnit un conflict militar în zonă. Este o procedură standard prin care crește vigilența și gradul de prudență. Dacă vreți un limbaj așa mai popular, se uită mai des la monitor, cei care monitorizează diverse situații de acolo, la intrare și la ieșire să fac controale mai amănunțite, pentru cei care intră și ies din baza militară. Dar să știți că creșterea acestui nivel sunt lucruri care se întâmplă și fără un atac militar în zonă. Sunt diverse situații de-a lungul anului în România, lucrurile astea se întâmplă,” a explicat Radu Miruță, ministrul Apărării, la Digi24.

Întrebat care sunt variantele pentru implicarea țării noastre în acest conflict, Radu Miruță a subliniat că nu este o acțiune a NATO.

„Deocamdată, acțiunea care se află în desfășurare a pornit și este în desfășurare în Iran nu este o acțiune a NATO, este o acțiune SUA, Israel. NATO nu este deocamdată implicat acolo și am văzut că este și o atenție din partea Iranului cu privire la iritarea unui stat membru NATO. Dacă ați observat, din toate țările care au fost atacate de Iran ca răspuns la ceea ce s-a întâmplat, Turcia a fost chirurgical ocolită, ceea ce ne duce cu convingerea că nu este preocupare împotriva unei țări membre NATO, ci mai degrabă este un conflict regional în zona Iranului,” a declarat ministrul, precizând că statul român a primit până acum vreo solicitare din partea Israelului zonă militară.

Rugat să comenteze anunțul făcut de preşedintele francez Emmanuel Macron că Franţa îşi va creşte numărul focoaselor nucleare şi le va permite aliaţilor săi „să participe la exerciţii de disuasiune” și să explice care este poziția România în acest context, ministrul a precizat este încă „o discuție foarte incipientă”.

„Este o discuție foarte incipientă care a pornit pe marginea acestui subiect pornit de Franța. Se analizează în România, cu Administrația Prezidențială, cu Ministerul de Externe, cu Ministerul Apărării, să vedem cum evoluează discuțiile în perioada următoare. E și o chestiune de acceptabilitate din partea populației, sunt avantaje, sunt dezavantaje. Cu siguranță și România va avea un punct de vedere pe marginea acestui subiect. O sporire a capacității presupune o descurajare mai puternică. Pe de altă parte, pot fi interpretări și cum cu o astfel de prezență poate irita mai tare și devii țintă. Astfel de lucruri sunt analizate cu raționament și cu argumente pentru a vedea încotro merge rezultanta,” a precizat Radu Miruță.

 

