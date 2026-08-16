Live TV

Purtătorul de cuvânt al NATO, despre drona doborâtă în județul Galați: „Pare să fie rusească”

Data actualizării: Data publicării:
drona galati 2
Captură foto din video Digi24
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Drona a fost doborâtă de avioane F-18 spaniole

Purtătorul de cuvânt al Cartierului General al Comandamentului Aliat pentru Operații (SHAPE) al NATO, colonelul american Martin O'Donnell, a declarat că drona doborâtă în noaptea de sâmbătă spre duminică în spațiul aerian al României pare să fie de origine rusească.

„Detalii suplimentare privind incidentul de duminică rămân în curs de investigare, dar drona pare să fie rusească”, a declarat oficialul NATO, relatează Reuters preluată de Agerpres.

O'Donnell a mai precizat că Alianța Nord-Atlantică este permanent în alertă și pregătită să răspundă oricărei amenințări.

Drona a fost doborâtă de avioane F-18 spaniole

Reuters notează că drona a pătruns fără autorizație în spațiul aerian al României și a fost doborâtă de avioane de vânătoare F-18 spaniole, aflate într-o misiune NATO de poliție aeriană. Este a patra aeronavă fără pilot doborâtă deasupra României în acest an, potrivit agenției.

Ministrul interimat al Apărării Naționale Radu Miruță a anunțat că drona a fost detectată la nord de Galați și interceptată după aproximativ 17 minute.

„În această noapte, o nouă dronă a intrat fără a avea permisiune în spațiul aerian naţional şi a fost doborâtă. La ora 04:44, ţinta a fost descoperită intrând în spaţiul aerian naţional, la 24 km nord de Galaţi, moment în care două avioane de vânătoare F-18 spaniole, ridicate deja preventiv în aer, au primit aprobare de angajare. La ora 05:01, drona a fost interceptată şi distrusă între localităţile Băleni şi Cudalbi, din judeţul Galaţi, într-o zonă nepopulată”, a anunţat Miruță, duminică pe Facebook.

Autoritățile continuă verificările pentru stabilirea tuturor detaliilor privind incidentul și originea dronei.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Doi oameni montează panouri fotovoltaice pe un acoperiș.
1
Bolojan vrea să schimbe legislația pentru prosumatori: „Pe viitor, cine injectează...
george
2
Cadavrul tânărului dispărut anul trecut în Bucegi a fost găsit de doi ciobani. George...
Card de sănătate. Inquam Photos Octav Ganea
3
Ce se întâmplă cu actualul card de sănătate de la 1 septembrie. Documentul care ar urma...
nicusor dan mirabela gradinaru
4
Nicușor Dan a fost surprins, alături de Mirabela Grădinaru, la slujba de Adormirea Maicii...
Robbie Williams
5
Robbie Williams a primit un diagnostic surprinzător la 52 de ani: „Explică atât de multe!"
Mihai Lixandru, umilit de Joao Felix! Cristiano Ronaldo a văzut totul și nu s-a putut abține
Digi Sport
Mihai Lixandru, umilit de Joao Felix! Cristiano Ronaldo a văzut totul și nu s-a putut abține
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Donald Trump NATO
SUA evaluează loialitatea țărilor din NATO față de politicile lui Trump. Ce întrebări conține chestionarul trimis aliaților (Bloomberg)
Şeful Statului Major al Forţelor Navale, Mihai Panait.
Şeful Forţelor Navale: Nouă mine marine neutralizate şi opt drone distruse de la începutul războiului din Ucraina
Vladimir Putin
„Anul distrugerii NATO și UE din interior”. Ordinul lui Putin dat serviciilor secrete din Rusia. Și Moldova este vizată direct
militari din Forța de Reacție Rapidă a NATO
Polonia vrea să devină a treia putere militară din NATO: planul ambițios pentru 500.000 de soldați până în 2039
drapelul nato
Cum vrea NATO să-și consolideze apărarea pe flancul estic: „Valoarea unei drone nu este determinată exclusiv de performanțele sale”
Recomandările redacţiei
alerta port tomis
Alertă pe litoral: două obiecte suspecte, văzute în apa mării într-o...
canicula val caldura termometru
HARTA Cod galben de caniculă în vestul și centrul țării. Meteorologii...
Spain Air Force F-18 during the Tactical Leadership Programme in Albacete, Barcelona - 24 Sep 2025
Aliații NATO au doborât încă o dronă care a intrat în România...
nicusor dan si copiii, in vacanta la fagarasfagaras
Ce a făcut preşedintele Nicuşor Dan după ce a participat la slujba de...
Ultimele știri
Salvare cu elicopterul în Bucegi. Patru turiști epuizați au fost scoși din zona Crestei Morarului
Kim Jong Un reafirmă apropierea de Rusia într-un mesaj pentru Putin. „Cooperarea va continua în toate sectoarele”
Turist mort în Munții Făgăraș, după ce a căzut 200 de metri într-o râpă. Victima, recuperată cu elicopterul SMURD
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Li s-a spus că șansele de a deveni părinți sunt aproape zero. Ce a urmat i-a uimit chiar și pe medici: „A...
Cancan
Imaginile verii de la mare! A “pupat” gardul și a lustruit Audiul. De fapt, “distracția” a avut loc în...
Fanatik.ro
Ofertă de 1,2 milioane de euro pentru Joao Paulo, noul punct cheie de la FCSB. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Unul din 10 români consideră că „ambulanța neagră” chiar răpea copii
Fanatik.ro
Sigla lui Dinamo, motiv de scandal în direct Andrei Nicolescu vs Dănuț Lupu: „E o minciună care inflamează...
Adevărul
Unul dintre cele mai dezastruoase exerciții militare din istorie. Debarcarea din Normandia, aproape...
Playtech
Meseriile pe care tinerii le-au ocolit ani la rând sunt acum la mare căutare. Salariile ajung la 7.000 de euro
Digi FM
Halle Berry, vacanță de vis înainte de a împlini 60 de ani. Și-a sărbătorit ziua în avans, alături de copii...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
România s-a calificat la Campionatul Mondial din 2027
Pro FM
Madonna, confesiuni neașteptate la 67 de ani. De ce a ales acum să renunțe la imaginea ei prea provocatoare
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Jon Hamm, la plajă cu soția. Actorul din „Mad Men” urmează să devină tată pentru prima dată, la vârsta de 55...
Adevarul
„Pe Via poți să mergi ore întregi fără să vezi un alt om”. Comparația virală între Via Transilvanica și...
Newsweek
Pentru ce perioade nu se acordă puncte de stabilitate la pensie? Cum pierd bani pensionarii cu grupe de muncă?
Digi FM
Adelina Pestrițu, furioasă după experiența dintr-o farmacie: „Dacă ești așa supărată, ia-ți două zile de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce unii oameni sunt „magnet” pentru ţânţari, în timp ce alţii par să fie ocoliţi de aceste insecte...
Digi Animal World
Rață prinsă cu „viteză excesivă” în Elveția. O rață a zburat prea repede și acum 7 ani, în același loc
Film Now
Deacon Phillippe, copia fidelă a lui Ryan Phillippe! Fiul lui Reese Witherspoon și-a etalat abdomenul într-o...
UTV
Cătălin Botezatu critică dur femeile care exagereaza cu operațiile estetice. „Toate vor să arate precum...