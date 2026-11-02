Live TV

Cea mai mare problemă a Coifului de la Coţofeneşti după furt a fost rezolvată cu „metode experimentale”

Data actualizării: Data publicării:
Coiful cotofenesti restaurat 2026-11-02-2 (5)
Eveniment de prezentare a stadiului restaurării Coifului de la Coţofeneşti, la Muzeul Naţional de Istorie a României din București, 2 noiembrie 2026. Inquam Photos / George Călin
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Coiful nu poate fi încă expus

Coiful de la Coţofeneşti, a cărui restaurare are loc în prezent la Muzeul Naţional de Istorie a României, a fost prezentat luni presei. Cea mai serioasă problemă a artefactului a fost rezolvată cu „metode experimentale, a declarat Alexandru Dozsa, cel care s-a ocupat de refacerea coifului.

Eveniment de prezentare a stadiului restaurării Coifului de la Coţofeneşti, la Muzeul Naţional de Istorie a României din București, 2 noiembrie 2026. Inquam Photos / George Călin
Eveniment de prezentare a stadiului restaurării Coifului de la Coţofeneşti, la Muzeul Naţional de Istorie a României din București, 2 noiembrie 2026. Inquam Photos / George Călin
Deschide galeria foto

Eveniment de prezentare a stadiului restaurării Coifului de la Coţofeneşti, la Muzeul Naţional de Istorie a României din București, 2 noiembrie 2026. Inquam Photos / George Călin | Poza 1 din 6
Eveniment de prezentare a stadiului restaurării Coifului de la Coţofeneşti, la Muzeul Naţional de Istorie a României din București, 2 noiembrie 2026. Inquam Photos / George Călin
Eveniment de prezentare a stadiului restaurării Coifului de la Coţofeneşti, la Muzeul Naţional de Istorie a României din București, 2 noiembrie 2026. Inquam Photos / George Călin | Poza 2 din 6
Eveniment de prezentare a stadiului restaurării Coifului de la Coţofeneşti, la Muzeul Naţional de Istorie a României din București, 2 noiembrie 2026. Inquam Photos / George Călin
Eveniment de prezentare a stadiului restaurării Coifului de la Coţofeneşti, la Muzeul Naţional de Istorie a României din București, 2 noiembrie 2026. Inquam Photos / George Călin | Poza 3 din 6
Eveniment de prezentare a stadiului restaurării Coifului de la Coţofeneşti, la Muzeul Naţional de Istorie a României din București, 2 noiembrie 2026. Inquam Photos / George Călin
Eveniment de prezentare a stadiului restaurării Coifului de la Coţofeneşti, la Muzeul Naţional de Istorie a României din București, 2 noiembrie 2026. Inquam Photos / George Călin | Poza 4 din 6
Eveniment de prezentare a stadiului restaurării Coifului de la Coţofeneşti, la Muzeul Naţional de Istorie a României din București, 2 noiembrie 2026. Inquam Photos / George Călin
Eveniment de prezentare a stadiului restaurării Coifului de la Coţofeneşti, la Muzeul Naţional de Istorie a României din București, 2 noiembrie 2026. Inquam Photos / George Călin | Poza 5 din 6
Eveniment de prezentare a stadiului restaurării Coifului de la Coţofeneşti, la Muzeul Naţional de Istorie a României din București, 2 noiembrie 2026. Inquam Photos / George Călin
Eveniment de prezentare a stadiului restaurării Coifului de la Coţofeneşti, la Muzeul Naţional de Istorie a României din București, 2 noiembrie 2026. Inquam Photos / George Călin | Poza 6 din 6
Eveniment de prezentare a stadiului restaurării Coifului de la Coţofeneşti, la Muzeul Naţional de Istorie a României din București, 2 noiembrie 2026. Inquam Photos / George Călin
,

Restaurarea Coifului s-a făcut cu metode experimentale, a declarat Alexandru Dozsa, cel care s-a ocupat de refacerea artefactului. „Intrăm în ultima etapă a acestui proces şi ceea ce o să vedeţi astăzi este momentul în care a fost rezolvată cea mai importantă, cea mai serioasă problemă, cea care era cea mai complicată, respectiv, cea legată de turtirea coifului. Atunci când a venit era aplatizat, trecuse, ca să zic aşa, printr-o traumă destul de mare”, a spus specialistul.

„Metodele sunt experimentale, vă spun acest lucru din cauză că nu am mai lucrat în acest fel. Eu personal nu am mai încercat aceste metode. Într-adevăr sunt experimentale despre singur motiv. Toate deformările s-au făcut sub autorizarea unei presiuni între două mulaje. Pentru fiecare etapă de aplicare de presiune pe acest obiect a trebuit să iau nişte mulaje cu un material termoplastic în interiorul lui şi în exteriorul lui, păstrând forma şi aplicând o suprafaţă cât mai mare de contact asupra obiectului să pot aduce obiectul dincolo de zona de plasticitate pentru că metalul are o zonă plastică după care se produce deformarea. Şi am reuşit să-l aduc la formă bucată cu bucată”, a explicat restauratorul.

Obiectul a fost prezentat luni, la MNIR, într-o formă apropiată de cea iniţială, după cum a declarat Dozsa.

„Forma dinaintea furtului este documentată doar fotografic. Nu avem o scalare cu dimensiunile exacte ale obiectului decât după furt. M-am ghidat foarte mult după o replică a coifului care există în colecţia muzeului şi aceea cu un procent de eroare, pentru că şi acel obiect a mai suferit deformări şi, da, ca formă generală, este o replică unul la unul cu obiectul original, prin urmare am putut să mă ghidez după ei”, a precizat Alexandru Dozsa.

Mihaela Simion, director adjunct la MNIR, a venit cu completări: „Furtul prin care a trecut face parte din anamenza sa. Este o practică general-universală, un model de bună practică pentru absolut toate obiectele muzeale şi evident că, într-o formă sau alta, istoria fabuloasă a acestei piese conţine în acest moment şi acest eveniment dramatic. Tocmai de aceea, aducerea la forma absolut iniţială nu este un standard de bună practică”.

Restaurarea Coifului a costat „câteva zeci de mii de euro”, a anunţat Cornel Ilie, directorului MNIR. „Este o sumă care va fi dedusă din suma totală a asigurării. Asigurarea, în momentul de faţă, este în seiful Guvernului României şi în momentul în care se va termina procesul de resaurare, în foarte scurt timp, acea sumă va trebui returnată”.

Coiful de la Coţofeneşti va fi expus din 15 ianuarie la MNIR. „Orice itinerare a lui în străinătate va fi analizată foarte, foarte serios”, a anunţat Cornel Ilie referitor la un viitor împrumut al piesei de patrimoniu.

„Faptul că acum se află din nou aici a meritat tot efortul”, a declarat Marian Neacşu, viceprim-ministru, care a mulţumit pentru recuperarea artefactului Poliţiei, Jandarmeriei, Parchetului General, specialiştilor şi reprezentanţilor Ministerului Culturii. „Mă bucur că am prilejul de a mă reîntâlni cu una dintre cele mai importante efigii ale culturii noastre vechi, că ea va fi din nou expusă. Nu vom precupeţi niciun efort să recuperăm şi brăţara care nu este încă în patrimoniul nostru”, a subliniat Neacşu.

Coiful nu poate fi încă expus

„Coiful încă nu poate fi expus în poziţia lui normală din cauza obrăzărului desprins şi nu are stabilitatea necesară pentru a putea fi expus în acest fel. El prezintă deformări în zona din faţă, unde sunt ochii, şi în zona din spate, care, la fel, îi dădea un aspect oval. În acest moment, el este foarte aproape de forma iniţială, dinaintea furtului, şi pot spune că această etapă a fost încheiată. Rămâne, ca ultimă etapă, reataşarea obrăzarului şi ranforsarea anumitor fisuri care existau, restaurate deja, intervenite în acest moment, dat jos absolut tot din intervenţiile vechi şi reintroducerea lui în circuitul expoziţional", a mai spus Dozsa.

Coiful de la Coţofeneşti şi trei brăţări dacice au fost furate pe 25 ianuarie 2025 din Muzeul Drents, chiar înainte de încheierea expoziţiei dedicate Daciei. Obiectele de patrimoniu fuseseră împrumutate de Muzeul Naţional de Istorie din Bucureşti, Muzeului Drents. Cu ajutorul unor explozivi, făptaşii au reuşit să forţeze o intrare, după care au spart vitrinele şi au luat obiectele de artă.

Hoţii au fugit după jaf şi au lăsat în urmă o maşină incendiată. În zilele următoare au avut loc mai multe arestări, dar comorile de artă au rămas mult timp fără urmă. Cazul s-a transformat într-unul dintre cele mai mari jafuri de artă din Ţările de Jos din ultimii ani.

Coiful şi două brăţări au fost găsite la mai bine de un an de furt, fiind returnate României. A treia brăţară dacică nu a fost returnată şi este încă de negăsit. Potrivit Parchetului olandez, suspecţii nu o pot restitui, dar nu au explicat de ce.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
blana docuz
1
Cât ar fi costat, de fapt, blana purtată de Sorina Docuz la botezul fiului lui Simonis...
Calendar ortodox noiembrie. Foto Getty Images
2
Calendar ortodox noiembrie 2026: Când sunt marile sărbători cu cruce roșie și de la ce...
ID228894_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Florin Manole, despre majorarea salariilor demnitarilor: Pentru a aduce echitate în...
Cetățeni ruși
4
Orașul în care merg rușii care vor să descopere cum se trăiește dincolo de graniță: „Nu...
Kaja Kallas
5
Schimb de replici dure între oficialii UE și Serghei Lavrov la G20. „Ar trebui să-i spună...
Cum arată și ce face acum ”fata de mingi” pe care Nadal ”a devorat-o din priviri” în 2014. Imaginile au făcut înconjurul lumii
Digi Sport
Cum arată și ce face acum ”fata de mingi” pe care Nadal ”a devorat-o din priviri” în 2014. Imaginile au făcut înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
N20 RESTAURARE COIF-BETA 140926_02161
Cum arată Coiful de la Coțofenești după ce a fost recuperat de la hoți: „M-a șocat forma”. Restaurarea ar putea dura un an
Public Prosecution Service on Drents Museum Art Heist, Axles - 02 Apr 2026
Când va restitui România banii de asigurare încasați pentru furtul coifului de la Coțofenești, după ce a fost recuperat
tricou coif cotofenesti tezaur
Afacere profitabilă după furtul Coifului de la Coțofenești. Unul dintre hoți a făcut un magazin online de haine cu imaginea tezaurului
coiful de la cotofenesti si trei bratari de aur din tezaurul dacic
Furtul tezaurului dacic din Muzeul Drents: cei trei suspecți au fost găsiți vinovați de un tribunal olandez. Ce condamnare au primit
coiful si bratarile dacice
Record de vizitatori la Muzeul Național de Istorie. Oamenii au mers să vadă coiful și brățările dacice recuperate din Olanda
Recomandările redacţiei
luca niculescu guvern 2
Luca Niculescu, față în față cu sindicatele, care cer majorarea...
PNRR steag UE
Manole îl acuză pe Pîslaru că a transmis date false Comisiei...
accident aviatic florida sua Learjet 60
De ce s-ar fi prăbușit avionul privat cu 9 persoane la bord în...
blana
Marcel Ciolacu a anulat nunta cu Sorina Docuz: „Rămânem asumați...
Ultimele știri
„Unde este umbrela?” Regele Charles, surprins de o ploaie torențială la o ceremonie în Antigua și Barbuda. Ce a spus după incident
Donald Trump afirmă că ar fi câştigat războiul din Vietnam într-o săptămână. În cât timp l-ar fi încheiat pe cel din Afganistan
Steve Ellis, solistul trupei Love Affair şi interpretul piesei „Everlasting Love”, a murit la 76 de ani
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii favorizate până la finalul anului 2026. Pentru acești nativi viața se schimbă complet după ce se...
Cancan
Nostradamus, previziuni îngrijorătoare pentru 2027. Ce se va întâmpla în apropierea Mării Negre
Fanatik.ro
Florin Bratu, verdict categoric înainte de Universitatea Craiova – Egnatia! A înfruntat campioana Albaniei și...
editiadedimineata.ro
Cum se vede în presa franceză lupta României cu dezinformarea online
Fanatik.ro
Meszar negociază cedarea clubului UTA! Un trust de investiții din străinătate, interesat să o preia pe...
Adevărul
Marcel Ciolacu și-a anulat nunta cu Sorina Docuz, după ce liderii PSD au fost criticați pentru opulența...
Digieconomic
Salariul minim ar putea crește la 5.000 de lei de la 1 ianuarie 2027. Negocieri între noul Guvern și sindicate
Digi FM
Antonia și Alex Velea dau cărțile pe față: Avem acces necondiționat la telefonul partenerului!
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
E gata: Daniel Pancu și Andrei Șucu au ajuns față în față și s-a terminat!
Pro FM
„E timpul!” Mariah Carey a dat startul sezonului de Crăciun din 2026. Câți bani îi aduce anual piesa „All I...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
La 77 de ani, Jessica Lange sugerează că s-ar putea pensiona curând: „A fost o carieră extraordinară”
Adevarul
Val de cutremure în România: cinci în șase ore. Adevărul despre teoria că seismele mici previn unul...
Newsweek
Sorin Grindeanu îi liniștește pe pensionari: Pensiile vor crește. Care ar putea fi sumele?
Digi FM
Își cumpăra haine de la gravide, azi are cu 40 de kg mai puțin și aleargă la maratoane. Schimbările simple pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Frigul ar putea prelungi viața. Ce au descoperit cercetătorii despre efectul temperaturilor scăzute asupra...
Digi Animal World
Monstrul care a îngrozit Africa! Cântărește 900 de kilograme, a ucis 300 de oameni și a scăpat de toate...
Film Now
Scandal între Michael Douglas și Julia Roberts la o petrecere. A jignit-o după ce băuse: „Ia-ți mâinile de pe...
UTV
Cum arată casa lui Florin Dumitrescu decorată de Crăciun. Surpriza pregătită pentru soția lui, Cristina...