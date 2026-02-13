Live TV

Cei doi români arestați de FSB și „dezbrăcați la piele” au lăudat Rusia în zeci de ore de filmări: „E libertate aici”

Data publicării:
kremlin in 2 prin lume
Sursa foto: Facebook/In2 prin lume.
Din articol
„E libertate aici”

Doi români au fost arestați de către temutul FSB și expulzați din Rusia zilele trecute. Știrea a făcut înconjurul internetului, ocazie cu care lumea a aflat că aceștia sunt vloggeri și erau într-o „expediție de cunoaștere”. Digi24.ro a încercat să vadă experiența și impresia acestora despre țara dictatorului chiar din filmările făcute de către aceștia timp de 30 de zile.

Cristi și Denisa au stat mai bine de 30 de zile în Rusia și au vorbit despre cum arată țara lui Putin după ce a început războiul din Ucraina. Un gest curajos, dat fiind modul opresiv în care se comportă organele de forță din dictatura aflată sub patronajul lui Putin de mai bine de 25 de ani.

Digi24.ro a analizat parte din filmările pe care aceștia le-au postat pe rețelele sociale împărtășind impresiile despre țara care bombardează zilnic civili în Ucraina.

Într-o analiză sumară, putem constata impresia bună pe care a lăsat-o țara gazda celor doi.

Spre exemplu, una dintre filmările publicate pe o rețea socială poartă numele: „Asta este RUSIA pe care TELEVIZIUNILE NU VOR SǍ O VEZI! Strǎzi CURATE şi prețuri MICI”. (N.red. Nu știm la ce televiziuni se referă călătorii pasionați de aventuri)

Pe parcursul celor 34 de minute de filmare, românii aflați în călătorie vorbesc în termeni laudativi despre realitățile pe care le-au găsit. „Uite ce frumos este”, una dintre sintagmele pe care o întâlnim, probabil, cel mai des printre multele mesaje pe care le-am auzit în orele de filmări analizate.

Denisa a simțit nevoia să vorbească zeci de minute în mai multe filmări urcate pe rețelele sociale despre prețurile extrem de mici din magazinele în care a intrat, prezentând chiar ofertele puse la dispoziție de către rețelele comerciale. Prețuri, într-adevăr, mult mai mici decât în centrele din România. Omite, însă, vloggerul să vorbească despre puterea de cumpărare și salariile pe care le încasează rușii.

O altă filmare urcată pe rețele sociale este numită „Am ajuns în Rusia reală, nu ce ți se arată la TV”. Bineînțeles, mesajul este însoțit cu imagini dintr-un cartier pe care ei il localizează „la periferia Sankt Petersburgului”.

Publicul urmăritor poate constata ușor blocurile care par a fi noi și străzile care sunt foarte curate, în perfectă disonanță cu imaginile de pe la periferia Bucureștiului, spre exemplu.

„E libertate aici”

Cei doi călători aventuroși au fost și într-o familie de români stabiliți în Ulianovsk. Gazdele au fost extrem de primitoare și au vorbit în termeni foarte frumoși despre țara care le-a devenit a doua casă.

„A fost binecuvântat să primească repede actele”, susține soția gazdei care i-a primit pe cei doi români. Aceștia au făcut ironii privind realitățile despre care vorbește presa din Occident.

„E o totală minciună”, răspunde gazda hotărâtă la întrebarea „E viața din Rusia așa cum o prezintă televiziunile din România”? Concluzia, bineînțeles: „televiziunile sunt o mizerie”.

Același tip de relatări se găsește în zecile de ore de filmări publicate pe toate rețelele sociale ale celor doi vloggeri.

Multele persoane ucise pentru că i s-au opus lui Putin.

Digi24.ro amintește, în Rusia toți liderii opoziției au fost lichidați fizic de la venirea lui Vladimir Putin la putere. Nemțov, Navalinîi sau jurnalista Politkovskaia sunt doar câteva dintre cazurile notorii.

Amintim, recent o tânără de 18 ani a fost dusă după gratii pentru că a cântat o piesă în Sankt Petersburg.

Mai mult, inclusiv aliații lui Putin au fost uciși, lista oligarhilor care au căzut de la geam, s-au înecat în baie sau „s-au sinucis” este una într-o creștere permanentă de la declanșarea războiului din Ucraina.

În materialele pe care Digi24.ro le-a urmărit nu am identificat o condamnare fermă a atrocităților comise de către Rusia în Ucraina sau propoziții care să vorbească despre cenzura la scară largă.

Important de punctat este și faptul că rețele sociale pe care cei doi călători români și-au publicat materialele sunt oficial interzise în Federația Rusă.

Amintim, cei doi au fost reținuți recent de către FSB, dezbrăcați în chiloți, după cum au mărturisit chiar ei și au primit o interdicție de 50 de ani de a mai intra în Rusia. 

Digi24.ro a ales să nu insereze în textul articolului link-uri care duc către paginile personale sau comerciale ale celor doi autori ai vlogului. 

