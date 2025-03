Cei mai buni tineri vorbitori de limbă engleză din România se reunesc în acest weekend la Concursul Național de Discurs Public

Peste 180 de tineri din România se vor reuni pe 22 martie pentru semifinala și finala Concursului Național de Discurs Public în Limba Engleză, organizat de English-Speaking Union Romania alături de Liceul Teoretic Internațional de Informatică București.

Evenimentul de sâmbătă va fi organizat în campusul din Pallady al liceului și va reuni cei mai buni vorbitori de limbă engleză din România, potrivit unui comunicat transmis de organizatori.

Tema competiției din 2025 este Știm cine suntem, dar nu ce putem deveni (We know what we are, but not what we may be).

Organizatorii arată că această temă „inspiră participanții să exploreze posibilitățile viitorului, să reflecteze asupra identității și potențialului uman și să își exprime ideile într-un mod convingător și articulat”.

„Participanții își dezvoltă abilități de argumentare, gândire critică și încredere în sine, elemente fundamentale pentru succesul academic și profesional”, mai arată organizatorii concursului.

Din juriu fac parte Kendall Peet, director la International British School of Bucharest, Claudia Ciochină, director la Fly High Craiova și Emanuel Beteringhe, CEO la Better Speakers.

Câștigătorul finalei naționale va reprezenta România la etapa internațională a companiei, organizată la Londra.

