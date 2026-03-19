Cei mai mulți români cred că țara noastră este afectată de războiul hibrid și riscă să fie atacată cibernetic (sondaj)

Internet Hacking Photo Illustrations, Krakow, Poland - 17 Aug 2021
Atac cibernetic. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

O cercetare sociologică realizată de către INSCOP Research relevă că românii conștientizează riscurile războiului cibernetic în care este cuprinsă și România. Potrivit datelor făcute publice de către casa de sondare, puțin peste 20% dintre respondenți consideră că țara noastră nu este afectată de războiul hibrid. 

Chestionați cu privire la percepția războiului hibrid, 33.4% dintre participanții la sondaj consideră că România este afectată în mare măsură de acțiuni de război hibrid (dezinformare, presiuni economice, atacuri cibernetice). 36.8% apreciază că țara este afectată în destul de mare măsură, 12.4% în destul de mică măsură, iar 12.4% în foarte mică măsură sau deloc. 5% nu știu sau nu răspund.

În cadrul aceluiași studiu socilogic, românii au fost întrebați și despre cum se raportează la riscurile unor atacuri cibernetice. Din datele prezentate reiese că marea majoritate consideră că România este supusă acestui risc: 

32.7% dintre români consideră că riscul unor atacuri cibernetice serioase asupra instituțiilor publice din România este foarte mare, 37.5% destul de mare, 15.8% destul de mic, iar 11.5% foarte mic sau deloc. Ponderea non-răspunsurilor este de 2.6%, se arată în datele făcute publice. 

Top Citite
Femeie Moscova
1
Rusoaicele care refuză să facă copii vor fi trimise obligatoriu la psiholog, anunță...
robert cazanciuc digi
2
Robert Cazanciuc îi cere lui Ilie Bolojan să explice refuzul finanțării Cartierului...
Indemnizație de însoțitor 2026. Foto Getty Images
3
Cât este indemnizația de însoțitor în 2026: Ajutorul acordat celor care nu se pot îngriji...
Adrian Țuțuianu.
4
Angajatul AEP acuzat că era în Dubai în concediu medical a demisionat. Instituția...
steag cuba profimedia
5
Prima reacție a Cubei după ce Trump a amenințat că va cuceri insula: „Va întâmpina o...
Ce a putut să spună Florin Prunea despre Diana Buzoianu: "Îmi prezint public scuze pentru acest moment, pe care îl regret"
Digi Sport
Ce a putut să spună Florin Prunea despre Diana Buzoianu: "Îmi prezint public scuze pentru acest moment, pe care îl regret"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
soldati armata romana shutterstock_1172314627-scaled
Câți români ar fi de acord ca țara noastră să iasă din NATO și din Uniunea Europeană. Rezultatele unui sondaj INSCOP
Viktor Orban cu figura dezamagita
Sondaj: 50% dintre ucraineni consideră Ungaria o națiune ostilă, cifre asemănătoare cu ale unei țări care sprijină războiul Rusiei
oameni pe strada
Ce cred românii despre viitoarea reformă administrativă: peste jumătate vor comasarea localităților și regiuni mai mari (sondaj)
Afiș electoral Ungaria
Cel mai recent sondaj de opinie înainte de alegerile din Ungaria. Mulți alegători rămân indeciși
oameni bucuresti strada blocuri
Sondaj. Cum văd tinerii din România viitorul: majoritatea merge într-o direcție, o treime în alta
Recomandările redacţiei
ilie bolojan sorin grindeanu marian neacsu _COALITIE_PSD_USR_PNL_UDMR_MIN_08_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Amendamentul agreat în coaliție, adoptat de comisia de buget. Bani...
beirut
Iranul bombardează rafinării în Arabia Saudită şi Kuweit. NATO caută...
nicusor captura
„Asta înseamnă să fii aliat”: Nicușor Dan, despre relația cu SUA și...
Statie benzinărie
ANAF a început controale pe piaţa carburanţilor, în contextul...
Ultimele știri
Rusia avertizează orice țară care se alătură coaliţiei propuse de SUA pentru escortarea navelor prin Strâmtoarea Ormuz
Conducerea PNL amână ședința în care ar fi urmat să discute ieșirea de la guvernare, după ce negocierile pe buget s-au deblocat (surse)
Pâinea s-ar putea scumpi cu până la 10% până la finalul lunii, pe fondul creșterii prețurilor carburanților. Ce spun producătorii
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Soarele intră în Berbec pe 20 martie. Momentul care schimbă energia tuturor și îi face pe Săgetători să simtă...
Cancan
Vortex polar. Prognoză aprilie 2026: Ninsori viscolite ca în mijlocul iernii, în România, potrivit...
Fanatik.ro
România a ajuns un paradis pentru imigranți. Cât a crescut numărul lucrătorilor străini în numai câțiva ani...
editiadedimineata.ro
Pariuri pe moarte și război: cum ajung conflictele globale mize pe miliarde de dolari
Fanatik.ro
Ce lovitură pentru Ion Țiriac! 2.400.000.000 de dolari pentru afaceristul din România
Adevărul
Trump amenință cu distrugerea zăcământului iranian South Pars dacă Teheranul lovește din nou o instalație de...
Playtech
Ţara europeană care deja raţionalizează carburanţii. Suma maximă de care vor putea cetăţenii să cumpere...
Digi FM
Sarmale de post ca la bunica. Rețeta simplă care iese perfect de fiecare dată
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Un român și-a invitat socrii bogați la restaurant și a trimis hoțul acasă. Apoi, a început să plângă. Ce...
Pro FM
Decizia luată de un artist diagnosticat cu o formă agresivă de cancer: Mi-am trăit viața cât pentru 10...
Film Now
Uma Thurman dezvăluie de ce a ales să nu se mute la Hollywood: „Cred că este păcat, întotdeauna mi-am dorit...
Adevarul
Ucraina a dezvoltat o dronă kamikaze cu o rază de acțiune de 200 km
Newsweek
Pensionarii au pierdut 620 lei la pensie în doar 15 luni. Creșterile de la marea recalculare s-au evaporat
Digi FM
Monica Tatoiu, declarații rare despre fiul ei: „Este frumos și deștept, doar e crescut de mă-sa!” Cu ce se...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Simptomele meningitei care te pot păcăli. 7 boli comune confundate cu infecția mortală care face ravagii în...
Digi Animal World
Motivul pentru care câinii își înclină capul când vorbești cu ei. Explicația oferită de un medic veterinar
Film Now
Kurt Russell a împlinit 75 de ani, iar Goldie Hawn i-a transmis cel mai dulce mesaj: De 43 de ani împreună...
UTV
Kylie Jenner a întors toate privirile într-o rochie inspirată de Jessica Rabbit