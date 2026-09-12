Cel mai tânăr combatant din cel de-Al Doilea Război Mondial, Generalul Marin Lungu, caporal la 9 ani, înmormântat cu onoruri militare

Generalul Marin Lungu, participant la cel de-Al Doilea Război Mondial şi caporal la doar 9 ani, care a murit la vârsta de 90 de ani, este înmormântat, sâmbătă, cu onoruri militare, la Cimitirul Militar Ghencea 3. El a fost identificat ca fiind cel mai tânăr combatant din cel de-Al Doilea Război Mondial, povestea sa aflându-se în manuale timp de 40 de ani.

„Astăzi, ne luăm rămas-bun de la generalul Marin Lungu, unul dintre cele mai impresionante destine ale istoriei noastre. Participant la cel de-Al Doilea Război Mondial şi caporal la doar 9 ani, şi-a continuat apoi cariera în cadrul Ministerului Afacerilor Interne”, anunţă, sâmbătă, Ministerul de Interne, într-un mesaj pe pagina de Facebook.

Veteranul avea vârsta de 90 de ani.

Funeraliile cu onoruri militare au loc, sâmbătă, la Cimitirul Militar Ghencea 3.

Regretatul veteran de război s-a născut pe 21 ianuarie 1936, în comuna Stejarul, satul Neatârnarea, judeţul Tulcea. La vârsta de 7 ani a fost înrolat copil de trupă la Regimentul 40 Infanterie din Medgidia.

După 23 august 1944, a urmat regimentul pe front, unde a activat ca cercetaş la grupa 132 a biroului de informare-cercetare, din cadrul Diviziei a 9-a Infanterie. A participat pe Frontul de Vest la eliberarea Transilvaniei şi, ulterior, la eliberarea Ungariei şi a Cehoslovaciei.

„Distinsul veteran se afla în spatele frontului culegând informaţii. În Transilvania se strecoară în spatele liniilor inamice, numărând tunurile, blindatele, nota efectivele şi învăţase să distingă uniformele ungureşti de cele germane. Pentru fiecare categorie de luptă îşi memora cu pietricele (tunurile), cu bucăţele de lemn (tancurile), comunicând amplasarea mitralierelor şi a artileriei. A primit porecla «Nevăzutul»”, relatează, pe pagina de Facebook, reprezentanţii Departamentului pentru relaţia cu Parlamentul şi calitatea vieţii personalului din Ministerul Apărării.

După bătălia de la Oarba de Mureş, este avansat fruntaş şi decorat cu Medalia „Crucea Serviciului Credincios”, în anul 1944, şi Medalia „Bărbăţie şi Credinţă”, în anul 1945.

În Ungaria şi Cehoslovacia joacă un rol de „surdomut”. Pe 29 martie 1945, în luptele pentru eliberarea oraşului cehoslovac Kremnica, într-o misiune de cercetare, din localitatea Pyarky, a fost luat prizonier şi dus într-un lagăr german. A fost eliberat în mai 1945, când trupele sovietice au găsit lagărul.

La sfârşitul războiului a fost identificat ca cel mai tânăr combatant din cel de-Al Doilea Război Mondial.

După război a fost decorat cu Medalia „Virtutea Ostăşească” şi Medalia „Virtutea Militară de Război”, iar, în anul 2005, Medalia recunoştinţei poporului slovac.

„Distinsul veteran a influenţat generaţii de elevi români, povestea sa «Caporal la 9 ani» aflându-se în manualele de citire din clasele a IV-a şi a V-a, timp de 40 de ani. De asemenea, despre venerabilul veteran de război s-au scris două romane: «Prea mic pentru un război atât de mare» şi «Prizonier la 9 ani» şi s-au turnat filmele cu acelaşi titlu de cinematografia română, precum şi două filme documentare de către televiziunile română, slovacă şi franceză”, a mai transmis sursa citată.

Venerabilul veteran a absolvit Facultatea de Istorie şi Filozofie, a primit titlul de doctor în istorie şi a lucrat până la pensionare, în anul 1986, în cadrul Ministerului de Interne.

Editor : Sebastian Eduard