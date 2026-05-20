Cererile pentru abonamentele de parcare în București au crescut cu 75% după eliminarea gratuității pentru mașinile hibrid

Cererile pentru abonamentele de parcare din București au crescut cu 75% după eliminarea gratuității pentru autoturismele hibrid, măsură intrată în vigoare la 1 mai, a anunțat miercuri Primăria Capitalei.

Potrivit unui mesaj publicat de PMB pe Facebook, în perioada 1-15 mai au fost depuse 2.620 de cereri pentru abonamente de parcare, cu 75% mai multe comparativ cu intervale similare din lunile anterioare.

Creșterea numărului de solicitări s-a reflectat și în încasările administrației locale. Astfel, veniturile obținute din parcări au depășit 8,4 milioane de lei în primele două săptămâni din mai, față de 4,8 milioane de lei înregistrate în aceeași perioadă a lunii martie.

În paralel, Compania Municipală Parking București continuă extinderea rețelei de locuri de parcare cu plată. Aproximativ 1.400 de noi locuri au fost amenajate din luna martie și până în prezent pe mai multe străzi și bulevarde din Capitală, printre care Bretea Eroilor, Dimitrie Gerota, Traian Vasile, Feroviarilor, Constantin Sandu Aldea, Strada Italiană, Brezoianu, Iancu de Hunedoara, Cameliei, Petru Poni sau Teiul Doamnei.

Totodată, alte 2.000 de locuri de parcare existente au fost retrasate.

„Am ajuns, astfel, la 47.520 de locuri de parcare. La începutul anului erau 46.000 de locuri. În prezent, amenajăm noi locuri de parcare pe Șoseaua Viilor și pe Strada Victor Manu”, a transmis Primăria Capitalei.

Tarifele pentru locurile de parcare marcate cu albastru sunt de:

  • 5 lei/oră;
  • 30 lei/zi;
  • 500 lei/lună.

Achitarea tarifului permite parcarea pe orice loc disponibil din București.

Pentru riverani, abonamentele costă 50 de lei pe lună sau 500 de lei pe an, cu respectarea unor condiții de eligibilitate: mașina să fie înmatriculată în București, iar proprietarul să aibă domiciliul sau reședința în Capitală și acces la un parcaj public cu plată în apropierea locuinței.

Parcarea este taxată în intervalul 08:00 - 20:00 și poate fi achitată:

  • prin SMS la 7576;
  • prin aplicațiile mobile Parking București, AmParcat și Qport;
  • cu cardul, la parcometre;
  • cash, la automatele SelfPay din magazinele partenere.

