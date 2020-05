Chitara folosită de Kurt Cobain în concertul Nirvana Unplugged din 1993, scoasă la licitație. Care este prețul estimat

Chitara acustică, model 1959 din gama Martin D-18E, la care Kurt Cobain a cântat în timpul legendarului concert Nirvana Unplugged din 1993, înregistrat live, va fi scoasă la licitație, a anunţat luni casa Julien's Auctions. Organizatorii așteaptă să obțină un milion de dolari.

După ce cardiganul lui Kurt Cobain a fost adjudecat anul trecut pentru suma de 334.000 de dolari, chitara folosită de rockerul american în timpul concertului MTV Unplugged, susţinut de trupa Nirvana în 1993, cu doar cinci luni înainte de moartea artistului, ar putea fi vândută cu aproximativ 1 milion de dolari în cadrul unei licitaţii ce va fi organizată în iunie, potrivit Agerpres, care preia Reuters.

Chitara va fi scoasă la licitaţie alături de o husă veche, care conţine în compartimentul de depozitare o punguţă din piele întoarsă, în care, potrivit unor informaţii rămase neconfirmate, muzicianul îşi păstra rezerva de heroină, substanţă de care devenise dependent în ultimii săi ani de viaţă.

Trupa Nirvana a înregistrat concertul ''Unplugged'' în noiembrie 1993. Cântăreţul Kurt Cobain s-a sinucis la vârsta de 27 de ani în locuinţa sa din Seattle, în aprilie 1994.

Potrivit directorului executiv al casei Julien's Auctions, Darren Julien, chitara ''şi-a câştigat locul pe care îl merita în istorie drept instrumentul la care a cântat unul dintre cei mai influenţi muzicieni şi simboluri în una dintre cele mai importante şi memorabile interpretări live din toate timpurile''.

Albumul ''MTV Unplugged in New York'', care conţine versiuni acustice ale unor melodii precum ''About a Girl'', ''Apologies'' şi un cover al cântecului ''The Man Who Sold the World'', din repertoriul lui David Bowie, a fost lansat după moartea lui Kurt Cobain şi a ajuns pe prima poziţie în clasamentul Billboard, câştigând şi un premiu Grammy.

Cardiganul verde purtat de Kurt Cobain în timpul acelui concert a fost adjudecat cu 334.000 de dolari în cadrul unei licitaţii desfăşurate în octombrie 2019, o sumă record pentru un astfel de articol vestimentar, potrivit casei de licitaţii.

Suma de 1 milion de dolari pentru care ar putea fi adjudecată chitara reprezintă doar o estimare iniţială, potrivit Julien's Auctions. Recordul mondial pentru un astfel de instrument vândut la licitaţie a fost stabilit în iunie 2019, când chitara neagră Fender Stratocaster a lui David Gilmour, chitaristul trupei Pink Floyd, s-a vândut cu 3,9 milioane de dolari la o licitaţie organizată la New York.

În cadrul licitaţiei, progrmată în perioada 19-20 iunie în Beverly Hills, vor fi scoase la vânzare şi alte obiecte care i-au aparţinut lui Kurt Cobain, printre care o chitară Fender Stratocaster la care artistul a cântat în timpul turneului Nirvana ''In Utero'' din 1994 (estimată la o sumă cuprinsă între 60.000 şi 80.000 de dolari), un tricou argintiu metalizat, pe care rockerul l-a purtat în timpul înregistrării videoclipului din 1993 ''Heart-shaped Box'' (estimat la o valoare cuprinsă între 10.000 şi 20.000 de dolari) şi lista de melodii, într-un document bătut la maşină, pe care a folosit-o pentru celebrul concert MTV (estimată la un preţ cuprins între 4.000 şi 6.000 de dolari).

Toate obiectele din cadrul licitaţiei provin de la colaboratori ai lui kurt Cobain sau de la cunoştinţe de familie, a mai precizat casa Julien's Auctions.

Chitara acustică a lui Kurt Cobain va fi expusă pentru public la Hard Rock Cafe din Piccadilly Circus, Londra, începând cu 15 mai, şi la galeriile Julien's Auctions din Beverly Hills în perioada 15-19 iunie.

