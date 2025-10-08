Pompierii au intervenit în 42 de localităţi din 16 judeţe şi în Bucureşti, în urma ploilor abundente şi a furtunilor, dar nu s-au înregistrat probleme deosebite nopatea trecută. În Caraş-Severin, roci căzute de pe versant au lovit o maşină, iar în Bucureşti un vehicul aflat în deplasare a fost lovit de un copac. Nu s-au înregistrat victime. ISU Bucureşti-Ilfov a intervenit pentru gestionarea a 38 de situaţii de urgenţă generate de vreme, de marţi până miercuri dimineaţă. În orașul Mangalia, apa a ajuns aseară în unele zone la jumătate de metru, așa că autoritățile au scos utilajele pe străzi, ca să evite inundarea blocurilor și caselor. Și în Constanța sunt străzi inundate, iar mai multe case au fost afectate de nivelul crescut al apei. Cinci județe din sud-estul țării și Capitala sunt sub cod roșu de ploi.

ACTUALIZARE 07:25 „Urmare a manifestării fenomenelor hidrometeorologice s-au înregistrat efecte în 42 localităţi din 16 judeţe (AG, BR, BZ, CS, CT, CL, DB, GL, GR, IL, IF, OT, PH, TR, TL, VL) şi municipiul Bucureşti. Forţele de intervenţie au acţionat pentru evacuarea apei din 8 case, 2 anexe gospodăreşti, 38 curţi, 9 imobile inundate, îndepărtarea unor elemente de construcţie de la 6 imobile şi degajarea a 46 copaci şi a unui stâlp de electricitate, fiind avariate 24 autovehicule”, a transmis, miercuri dimineaţă, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, potrivit News.ro.

Din cauza vântului puternic au fost suspendate manevrele în toate porturile din judeţul Constanţa.

Efecte semnificative au fost înregistrate în municipiul Bucureşti, în Sectorul 4, unde un arbore s-a prăbuşit pe un autoturism aflat în deplasare.

Două persoane aflate în vehicul erau conştiente şi au refuzat transportul la spital.

În judeţul Caraş-Severin, în loc. Armeniş, pe DN 6, unde mai multe roci s-au desprins de pe versanţi şi au lovit un autoturism aflat în deplasare.

„Nu au fost înregistrate victime. Traficul rutier s-a desfăşurat alternativ pe un sens de circulaţie”, a mai transmis IGSU.

În multe zone ale ţării continuă intervenţiile.

Viceprim-ministrul, ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a vizitat, în noaptea de marţi spre miercuri, Centrul de Coordonare, unde i-a fost prezentată situaţia operativă precum şi modul de gestionare a efectelor fenomenelor hidrometeorologice care sunt în derulare în mai multe zone ale ţării.

„Până la acest moment, la nivelul judeţelor vizate de avertizări, nu au fost semnalate probleme deosebite”, a transmis MAI.

Știrea inițială.Din cauza vântului puternic, marți seară au fost suspendate manevrele în Portul Midia din județul Constanța.

În municipiul Constanța, circulația autobuzelor CTB, care asigură transportul public, a fost suspendată. Bulevardul Ferdinand este inundat.

„Ca urmare a fenomenelor meteo, pe durata codurilor meteorologice, în perioada 07.10, ora 10:00 - 08.10, ora 05:45, ISU B-IF a gestionat 38 de intervenţii in municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov”, a anunţă, miercuri, ISU Bucureşti-Ilfov.

În Capitală au fost gestionate 25 de intervenţii:

- 18 copaci căzuţi;

- 3 elemente de construcţie desprinse;

- 5 acumulări de apă.

Au fost afectate 17 autoturisme.

În judeţul Ilfov au fost gestionate 13 intervenţii:

- 3 copac căzuţi; - 2 elemente de construcţie; - 8 acumulări de apă.

A fost afectat un autoturism.

„O situaţie mai deosebită s-a produs pe strada Trestiana, sector 4 - un copac căzut peste un autoturism aflat în deplasare. În auto se aflau două persoane care au ieşit singure din acesta, fără acuze acuze medicale, iar după ce au fost asistate de către echipajul SMURD au refuzat transportul la spital”, a transmis ISU Bucureşti-Ilfov.

Meteorologii au emis avertizare cod roşu de ploi torenţiale şi abundente, până miercuri, la ora 15.00, pentru judeţele Constanţa, Călăraşi, Ialomiţa, Giurgiu, Ilfov şi municipiul Bucureşti, unde se vor acumula cantităţi de apă de 80-100 şi izolat 120-140 de litri pe metrul pătrat.

Alte 14 judeţe din Muntenia, jumătatea sudică a Moldovei, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei şi al Olteniei sunt sub cod portocaliu de ploi, în timp ce judeţe din Dobrogea, Muntenia, jumătatea de sud a Moldovei şi din zona Carpaţilor de Curbură se află sub incidenţa unui cod galben.

Ciclonul Barbara s-a format deasupra Mediteranei, a traversat Marea Neagră și apoi a trecut pe continent. În România a intrat prin partea de sud, dar își schimbă direcția spre est. Este un fenomen meteo obișnuit pentru această perioadă a anului, dar neobișnuite sunt cantitățile mari de ploaie care vor cădea într-un timp scurt, spun meteorologii.

