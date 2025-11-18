Cine a pus la punct infrastructura IT din spatele lui Călin Georgescu? Indiciile care duc către un grup slovac și legăturile cu Rusia

Un grup specializat în tehnologia blockchain, originar în Bratislava, Slovacia, ar fi pus la punct infrastructura informatică de care ar fi beneficiat Călin Georgescu în anul 2024. Acest lucru reiese din declarațiile oficiale ale unui consultant financiar care susține că acum trei ani a participat la o întâlnire facilitată de un apropiat al fostului candidat la prezidențiale, informație întărită pentru Digi24.ro de o sursă care a preferat să rămână anonimă. În același timp, există un afacerist care face legătura între acest grup și Călin Georgescu. Este vorba de investitorul american Douglas Anderson, care l-a susținut pe fostul candidat în timpul campaniei din 2024. Grupul din Bratislava ar fi fost reprezentat, la întâlnirea de acum trei ani, de un afacerist austriac (căsătorit cu fiica unui parlamentar din Federația Rusă), afaceristul Gabriel Prodănescu (despre care Serviciul Român de Informații a subliniat că este angajatorul lui Bogdan Peșchir), și Douglas Anderson.

Grupul despre care există indicii că ar fi pus la punct infrastructura IT din spatele lui Călin Georgescu se numește Core Group și are sediul în Bratislava, Slovacia.

Potrivit descrierii oficiale, Core Group arată că a construit o rețea blockchain, denumită Core Blockchain, și a dezvoltat, printre altele, Core Token și Core Coin (monedă virtuală dezvoltată de grup).

„Core Group e o companie specializată în software descentralizat și soluții blockchain care se concentrează pe facilitarea fluxului economiei circulare în fluxul economiei digitale. Core Group a construit și a integrat diverse aplicații, pentru comunicații, managementul datelor, identificare, interacțiuni sociale, tranzacții și inteligență artificială”, potrivit descrierii de pe propriul site.

Grupul din Bratislava este controlat de Michael Loubser și fiul său, Ockert Loubser.

Michael Loubser a terminat o facultate din Pretoria, Africa de Sud, în 1975. În documente oficiale ale firmelor sale (dintre care două deținute în România), dar și pentru companii pe care le deține în Slovacia sau SUA, susține că are domiciliul în Slovacia și în Africa de Sud.

Loubser se află la conducerea mai multor companii din cadrul Core Group, din Bratislava, și, potrivit LinkedIn, conduce operațiuni în patru țări: România, Austria, Slovacia și Africa de Sud.

În România, Loubser apare în două companii: Uliana Agri SRL, companie încă activă, înființată alături Liudmila Dmitrichenko (care în actele oficiale apare drept cetățean rus, angajată în companiile din Core Group) și Onor Company SRL, închisă între timp.

Există postări pe rețelele socializare ale lui Michael Loubser și Ockert Loubser din care reiese că au fost în trecut în Federația Rusă, la un forum organizat în 2019 în Sankt Petersburg.

Indicii despre implicarea grupului din Bratislava în campania lui Georgescu

Numele Core Group, cu sediul în Bratislava, Slovacia, a reieșit dintr-un răspuns transmis pentru G4 Media de consultantul financiar Francisc Dokonal în luna ianuarie a anului 2025.

Acesta explica, atunci, că a avut mai multe întâlniri cu Călin Georgescu, facilitate de Ionel Rusen (un alt afacerist apropiat de Călin Georgescu, despre care Digi24.ro a scris pe larg aici), în cadrul cărora fostul candidat la alegerile prezidențiale i-ar fi cerut 50 de milioane de euro, solicitare pe care consultantul susține că a refuzat-o.

Din relatarea lui Dokonal reiese că, tot în anul 2022, după o întâlnire cu Călin Georgescu, Ionel Rusen i-ar fi prezentat reprezentanți ai Core Group, precum Douglas Anderson, Gabriel Prodănescu și Alfred Latschenberger (la care vom reveni).

„Dl. Ionel Rusen mi-a prezentat diverse persoane: Douglas Anderson, Gabriel Prodănescu și Alfred Latschenberger făcând parte dintr-o firmă dezvoltată pe tokenizare și digital asset, Core Group înregistrată în Bratislava. Au spus că au pregătită o structură de câțiva ani care are un efect de multiplicare foarte mare pe rețelele de socializare”, susține Dokonal.

O sursă apropiată acelei discuții, care a preferat să își păstreze anonimatul, a descris, pentru Digi24.ro, că din Core Group ar face parte „foarte buni IT-iști” și că ar fi, practic, cei care au pus la punct infrastructura online de care ar fi beneficiat Călin Georgescu la alegerile din 2024. Scopul întâlnirii ar fi fost atragerea de fonduri pentru activitatea Core Group.

Digi24.ro a trimis mai multe întrebări lui Călin Georgescu, Ionel Rusen și reprezentanților Core Group pentru a cere un punct de vedere cu privire la declarațiile lui Dokonal, însă aceștia nu au trimis răspunsuri până la ora publicării articolului. Vom include aceste puncte de vedererăspunsuri în măsura în care vor veni.

Legăturile directe între Core Group și Călin Georgescu: Douglas Anderson și Gabriel Prodănescu

Douglas Anderson, investitorul american care l-a susținut în campanie pe Călin Georgescu și despre care Digi24.ro a scris pe larg aici și aici, se regăsea în 2021 în consiliul de administrație al Core Group.

Într-un interviu din 2022, Anderson este întrebat cum percepe, din calitatea lui de investitor și membru în consiliul de administrație, activitatea Core Group. La acel interviu au participat și alți reprezentanți din conducerea grupului: Vasicka Ratislav (CIO), Ockert Loubser (CEO) și Michael Loubser (chairman).

Captură de ecran a site-ului principal Core Group, din 2021, realizată cu ajutorul Wayback Machine

Despre relația Douglas Anderson - Călin Georgescu, Digi24.ro a scris pe larg încă din noiembrie 2024. El a spus, într-un răspuns acordat Digi24.ro în noiembrie 2024, că l-a cunoscut pe Călin Georgescu la Viena în anii 2014-2015, când amândoi erau interesați să investească într-o companie software, fără să ofere detalii despre numele companiei.

Din informațiile noastre, Anderson a avut viză de intrare în Federația Rusă (în decembrie 2016 și între aprilie 2017 și aprilie 2018) și voia să intre în industria de apărare a României. Detalii, pe larg, aici .

Digi24.ro i-a trimis solicitare lui Douglas Anderson pentru a obține un punct de vedere, însă acesta nu a răspuns până la ora publicării articolului.

Revenind la declarația publică a lui Francisc Dokonal, pe lângă Douglas Anderson, el indică alte două persoane care ar fi reprezentat Core Group la întâlnirea din 2022: Gabriel Prodănescu și Alfred Latschenberger.

Numele lui Gabriel Prodănescu apare, în detaliu, în raportul pe care SRI l-a prezentat în cadrul ședinței Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) din decembrie 2024 și desecretizat între tinmp.

În raportul SRI dat publicității după ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) din decembrie 2024, Gabriel Prodănescu , un afacerist născut în România, dar care în prezent locuiește în Africa de Sud, apare drept angajatorul lui Bogdan Peșchir, cel acuzat că ar fi finanțat pe TikTok diverși influenceri care îl promovau pe Călin Georgescu.

Bogdan Peșchir este acuzat oficial de coruperea alegătorilor și a stat în arest preventiv în lunile martie și aprilie în acest dosar. Detalii, aici .

În raportul SRI mai apare o companie din Africa de Sud care a plătit influenceri să îl promoveze pe Călin Georgescu: Fame Up.

Un cofondator Core Group este căsătorit cu fiica unui parlamentar rus

Al treilea nume care apare în relatarea lui Dokonal este Alfred Latschenberger. Dintr-o descriere din mediul online, reiese că Alfred Latschenberger este co-fondator la Core Group și că încă activează în jurul grupului din Slovacia drept partener.

Alfred Latschenberger a activat și în România, unde susține că a fost fermier. În România, el se regăsește în conducerea a două companii din Neamț: Agro Nova SRL, care încă este activă, și Agro Challenge SRL, radiată între timp.

Prima poză din mediul online în care Latschenberger apare alături de Douglas Anderson datează din 2019.

Numele lui este alăturat de numele Nadezhda Latschenberger, într-un document depus într-o instanță din Austria. Nadezhda Latschenberger, înainte să se mute în Austria, a avut domiciliul pe o stradă din orașul Voronej, Federația Rusă.

Detalii despre Nadezhda Latschenberger reies dintr-o investigație publicată în 2023 de jurnaliști ucraineni, care arată că ar fi fiica unui parlamentar rus, Alexei Zhuravlev, și soția lui Alfred Latschenberger.

Alexei Zhuravlev este un parlamentar în Duma de Stat a Federației Ruse din anul 2011 și acum este prezentat drept prim-vicepreședinte al Comitetului de Apărare al Dumei de Stat. În trecut, a condus partidul naționalist Rodina și este cunoscut pentru susținerea războiului rus din Ucraina și pentru informațiile false pe care le transmite cu privire la viața în Occident.

Legătura lui Alfred Latschenberger cu Federația Rusă reiese și din mai multe postări din mediul online pe care acesta le-a publicat în 2015 și 2016, din Voronej și Moscova.

Publicația care a arătat legătura de rudenie dintre Nadezhda Latschenberger și Alexei Zhuravlev mai subliniază că, după invazia Rusiei în Ucraina, soții Latschenberger au distribuit pe internet mesaje pro-Ucraina.

Pe lângă statutul de cofondator al Core Group, Alfred Latschenberger a preluat de la Michael și Ockert Loubser (principalii reprezentanți ai grupului) o companie austriacă în anul 2024: Neverland GMBH.

În același timp, Nadezhda Latschenberger a apărut, până în 2020, în conducerea unei companii din Bratislava, Slovacia, preluată ulterior de cei care controlează Core Group - Michael și Ockert Loubser.

Alfred Latschenberger nu a putut fi contactat pentru a furniza un punct de vedere.

Alfred Latschenberger, Douglas Anderson, dar și Michael și Ockert Loubser, alături de alți reprezentanți din industria tehnologiei blockchain, au fost prezenți în urmă cu șase ani în România la Romania Blockchain Summit.

Core Group are și un reprezentant în România, care la rândul lui apare în poze pe rețelele de socializare cu Douglas Anderson și cu Alfred Latschenberger.

Este vorba de Paul Coste, care are la rândul lui alte două companii în România: C&C Real Estate Consulting și Biotec International. Printre postările lui de pe rețelele de socializare se disting mai multe postări prin care l-a promovat pe Călin Georgescu, încă din 2019.

Screenshot pagina de Facebook a lui Paul Coste. Postarea a fost realizată în anul 2020

Nici Paul Coste nu a răspuns solicitării Digi24.ro pentru a furniza un punct de vedere.