Cine e tânărul care l-a atacat pe livratorul asiatic, în București. Modul în care promovează simboluri fasciste pe internet

livratorul asiatic agresat in bucuresti
Livratorul asiatic agresat în București. Foto: Captură Facebook / Marian Godină
Cosmin Tudoran a fost arestat preventiv

Tânărul în vârstă de 20 care a atacat marți seară un livrator originar din Bangladesh, în București, pe motiv că este „un invadator”, se numește Cosmin Tudoran. Pe conturile sale de Facebook și TikTok, acesta obișnuiește să posteze videoclipuri controversate și să promoveze simboluri fasciste, arată captura.ro

Pe conturile sociale ale lui Cosmin Tudoran apar fotografii și clipuri cu un tânăr cu fața acoperită de o mască care mânuiește arme albe.

Mai mult, acesta promovează pe internet promovează simboluri fasciste, precum crucea Mișcării Legionare sau zvastici pictate cu iconografie ortodoxă.

De exemplu, notează captura.ro, în luna februarie, Tudoran și-a pus svastica nazistă ca fotografie de profil la contul de Facebook. 

Sursa citată precizează că Tudoran folosește mai multe alias-uri precum „oxgn1312”, „oxygen”, „enciclopedie”, „boss1243” și „oxynel”.

Cosmin Tudoran a fost arestat preventiv

Tudoran a fost reținut pentru 30 de zile, după ce a lovit un livrator de mâncare originar din Asia, în timp ce îi striga că este „un invadator” și că ar trebui „să se întoarcă la el în țară”.

Incidentul a avut loc în cartierul Colentina din sectorul 2 al Capitalei și a fost văzut de un poliţist de la Secţia 7, aflat în timpul liber, care l-a prins şi imobilizat pe agresor.

Videoclipul care surprinde agresiunea şi intervenţia poliţistului a fost publicat de Marian Godină pe Facebook.

Și președintele Nicușor Dan a reacționat după incident, afirmând că este intolerabil să lovești și să umilești o persoană doar pentru că provine din altă țară.

„Condamn cu fermitate agresiunea asupra unui tânăr venit la muncă în București, care a fost lovit și umilit doar pentru că nu s-a născut aici. Asemenea fapte sunt intolerabile. În ultimele săptămâni, s-au propagat în spațiul public voci care instigă la ură împotriva străinilor. Iar cuvintele au consecințe reale, uneori dramatice.

Asemenea acte de violență xenofobă, oricât de izolate ar părea, constituie un atac la adresa valorilor fundamentale ale societății noastre. Autoritățile ar trebui să trateze acest caz cu maximă seriozitate, ca o infracțiune motivată de ură”, a scris șeful statului pe Facebook.

 

