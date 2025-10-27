Live TV

Cine este bărbatul prins de jandarmi la Catedrala Națională în timp ce distribuia materiale legionare (surse)

Data actualizării: Data publicării:
O multime de oameni urmareste ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului (Catedrala Națională) din afara curtii catedralei, în București, 26 octombrie 2025
O multime de oameni urmareste ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului (Catedrala Națională) din afara curtii catedralei, în București, 26 octombrie 2025. Foto: Inquam Photos / Codrin Unici
Din articol
Cine e bărbatul care a împărțit materiale legionare la sfințirea Catedralei Coordonatorul revistei este un senator SOS România Cercetător: „Ziarul arată ca și cum ar fi fost scos din interbelicul fascist”

Bărbatul prins duminică, 26 octombrie, de jandarmi în timp ce distribuia oamenilor prezenți la sfințirea Catedralei Naționale mai multe materiale legionare este un fost candidat din partea partidului SOS România la parlamentare, potrivit unor surse Digi24.ro. El ar fi distribuit prin mulțime revista „Certitudinea”, condusă de un senator al partidului înființat de Diana Șoșoacă.

Potrivit unor surse, bărbatul s-a ales cu un dosar penal. El a fost prins duminică, în jurul orei 10:30, în timp ce „distribuia cetățenilor materiale informative sub formă de ziare”, potrivit unui comunicat transmis de jandarmi.

Jandarmeria Română a subliniat că materialele conțineau „referiri explicite care contravin  prevederilor O.U.G. nr. 31 din 2002 privind interzicerea organizațiilor, simbolurilor și faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, cu modificările și completările”.

Cine e bărbatul care a împărțit materiale legionare la sfințirea Catedralei

Surse Digi24.ro au subliniat că este vorba de Dan Constantin Ungureanu, un economist din Prahova, care a candidat anul trecut, fără succes, pe listele SOS România la alegerile parlamentare. Bărbatul a mai candidat în Câmpina și la alegerile locale din 2020 pe listele AUR.

Aceleași surse au explicat că el împărțea oamenilor care au participat la sfințirea Catedralei Naționale mai multe publicații ale revistei „Certitudinea”.

Revista „Certitudinea” se laudă că în conducere apar „numai morți”. Concret, redactor-șef al acestei publicații ar fi, potrivit site-ului propriu, Mihai Eminescu. Din conducerea redacției ar mai face parte și I.L. Caragiale, Nae Ionescu sau Nicolae Iorga.

„Morţii aceştia sunt, prin faptele lor fundamentale, mai vii decât noi, anacronicii. Mai vii şi mai actuali. Nu i-am resuscitat, deci, aducându-i în actualitate, am consemnat doar o stare de fapt. Textele lor, selectate după criteriul actualităţii, vor fi publicate periodic, ca şi când acum ar fi scrise”, potrivit site-ului Certitudinea.

Coordonatorul revistei este un senator SOS România

În spatele acestei reviste se află un senator SOS România de Iași, Dumitru Manea, care folosește alias-ul „Miron Manega” și care se recomandă drept „Ispravnic de concept”.

Revista promovează în principal comunicate semnate de Diana Șoșoacă, include și articole semnate de persoane cunoscute în spațiul public pentru viziunile extremiste. 

În același timp, revista a publicat și un punct de vedere semnat de Diana Șoșoacă cu privire la reținerea lui Dan Constantin Dumitru, dar fără să ofere detalii despre identitatea acestuia. 

„Statul român nu a văzut acolo hoția (n.r. La politicieni), ci a ales să pedepsească un om care împărțea ziare. Acesta nu este un incident izolat, ci o imagine grăitoare a dictaturii în care ne-am transformat: Azi a fost din nou confiscată libertatea de exprimare, s-a interzis gândirea liberă, s-a pedepsit curajul și totodată s-a aplaudat ipocrizia”, susține Diana Șoșoacă, în comunicatul transmis ca reacție la anunțul Jandarmeriei.

Cercetător: „Ziarul arată ca și cum ar fi fost scos din interbelicul fascist”

Cercetătoarea Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”, Adina Marincea, a subliniat în mai multe postări pe pagina personală de Facebook că „Certitudinea” este „un ziar facist”, iar Dumitru Manea este un reprezentant al extremei dreapta. 

Ziarul „Certitudinea” apare și în ultimul raport realizat de Institutul „Elie Wiesel” cu privire la „antisemitism și negarea Holocaustului în anul electoral 2024-2025”. Mai multe detalii, aici, între paginile 108 și 112. 

Din raport reiese că în această publicație, distribuită la chioșcuri de ziare, apar „mai multe articole cu conținut explicit antisemit”.

„În caseta redacției, ziarul fascist Certitudinea îi invocă pe Mihai Eminescu drept „coordonator spiritual” și pe legionarii interbelici Nae Ionescu și Pamfil Șeicaru drept „Colegiul de redacție”. Adevărul este că ziarul arată ca și cum ar fi scos direct din interbelicul fascist din care se revendică”, mai sublinia Adina Marincea într-o postare pe Facebook.

Editor : M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
salvador dali
1
Un tablou, cumpărat dintr-un târg cu 170 de euro, s-a dovedit a fi o operă a lui Salvador...
O multime de oameni urmareste ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului (Catedrala Națională) din afara curtii catedralei, în București, 26 octombrie 2025.
2
Ziua inaugurării Catedralei Naționale. Mii de oameni au venit să vadă cea mai mare...
susținătorii lui călin georgescu la catedrala națională
3
Susținătorii lui Călin Georgescu au făcut scandal la inaugurarea Catedralei Naționale. Au...
ilie bolojan in studioul digi24
4
Premierul Bolojan a dezvăluit că unii directori de companii și-au mărit indemnizațiile cu...
bile de la loto
5
REZULTATE LOTO - Duminică, 26 octombrie 2025. Numerele extrase și premiile puse în joc de...
I-a furat peste 50.000 € ”celei mai frumoase femei din România” și i-a scris un singur cuvânt: ”Pe bune?”
Digi Sport
I-a furat peste 50.000 € ”celei mai frumoase femei din România” și i-a scris un singur cuvânt: ”Pe bune?”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
carrefour
De ce iese Carrefour din România? Radu Georgescu, economist: „Este...
Xi jinping
Cărțile dragonului. Cele șapte elemente care-l fac pe Xi Jinping...
O multime de oameni urmareste ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului (Catedrala Națională) din afara curtii catedralei, în București, 26 octombrie 2025.
Cozi impresionante la Catedrala Națională: 20.000 de oameni au...
drula
Drulă acuză PSD, PNL și AUR că împiedică referendumul lui Nicușor...
Ultimele știri
Joe Biden susține că țara trece prin „zile negre” sub președinția lui Donald Trump: „Suntem mai puternici decât orice dictator”
Guvernul discută miercuri creșterea salariului minim pentru 2026. BNS: „Înghețarea ar adânci sărăcia și ar încălca legea europeană”
Un urs tânăr aflat în încurcătură a fost salvat lângă o pensiune din munții Apuseni
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
jandarmi pe strada
Incident la sfințirea Catedralei. Un bărbat a fost prins de jandarmi în timp ce împărțea ziare legionare
ciocanel de judecator
Bărbat din județul Cluj, trimis în judecată după ce a îndemnat oamenii pe TikTok la forme extreme de protest, după alegerile din 2024
ambasada Rusiei
Un bărbat drogat a încercat să forțeze, cu mașina, intrarea în incinta Ambasadei Rusiei la București. Reacția ambasadei
Diana Șoșoacă, SOS Romania
Diana Șoșoacă a ajuns „vedetă” în presa de la Kiev după ce a declarat că „îi va rupe picioarele lui Volodimir Zelenski”
profimedia-0975326545
Diana Șoșoacă, după ce s-a întors din Rusia: „Dacă Zelenski îndrăznește să vină în Parlament, îi rup picioarele”
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop luna noiembrie 2025. Berbecii sunt plini de energie, Balanțele învață să pună în echilibru viața...
Cancan
Fiul lui Nicușor Dan a oferit un moment viral la Catedrala Mântuirii Neamului! Gestul lui l-a făcut pe...
Fanatik.ro
Ce averi au candidații favoriți la alegerile pentru Primăria Bucureștiului. Cine e cel mai bogat dintre...
editiadedimineata.ro
Tot mai mulți oameni resimt stres și îngrijorare
Fanatik.ro
„Îl botez și pe el!” Planul lui Gigi Becali pentru fotbalistul transferat pe 1.000.000 de euro
Adevărul
Arma „joker” care va decide soarta Ucrainei, dar ar putea declanșa al Treilea Război Mondial
Playtech
Amendă până la 100.000 de euro dacă arunci uleiul uzat în chiuvetă. Gestul interzis prin lege în Spania
Digi FM
Dan Negru, comentariu dur privind sfințirea picturii Catedralei Neamului: „Poate că Iisus n-ar fi prins o...
Digi Sport
Scandal de proporții: Camelia Voinea, ”ultimatum” pentru Denisa Golgotă, după acuzațiile fără precedent! ”Nu...
Pro FM
Familia lui Britney Spears, îngrijorată după ce artista a fost filmată conducând agresiv: „Arată că face...
Film Now
George Clooney, eroul din saga "Ocean's", ironic cu privire la jaful de la Luvru: "S-au descurcat bine"...
Adevarul
Cancerele care pot fi depistate prin două analize simple de sânge. „Omul sănătos trebuie să se lase înțepat”
Newsweek
Lovitură la pensie pentru o categorie de pensionari care pierd bani. Și mamele sunt afectate
Digi FM
O profesoară de biologie din Iași, descoperită de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile au stârnit...
Digi World
În căutarea vieţii extraterestre. O exoplanetă telurică din clasa Super-Pământurilor, aflată la 20 de ani...
Digi Animal World
Cum arată un iepure fără urechi. A fost numit Van Gogh, iar imaginile cu el au făcut înconjurul lumii
Film Now
Britt Ekland, fată Bond în anii ’70, apariție rară în L.A. Cum arată la 83 de ani cea care a cucerit și...
UTV
Kim Kardashian a întors toate privirile într-o lenjerie transparentă la ziua ei de naștere