Cine este bărbatul prins de jandarmi la Catedrala Națională în timp ce distribuia materiale legionare (surse)

Bărbatul prins duminică, 26 octombrie, de jandarmi în timp ce distribuia oamenilor prezenți la sfințirea Catedralei Naționale mai multe materiale legionare este un fost candidat din partea partidului SOS România la parlamentare, potrivit unor surse Digi24.ro. El ar fi distribuit prin mulțime revista „Certitudinea”, condusă de un senator al partidului înființat de Diana Șoșoacă.

Potrivit unor surse, bărbatul s-a ales cu un dosar penal. El a fost prins duminică, în jurul orei 10:30, în timp ce „distribuia cetățenilor materiale informative sub formă de ziare”, potrivit unui comunicat transmis de jandarmi.

Jandarmeria Română a subliniat că materialele conțineau „referiri explicite care contravin prevederilor O.U.G. nr. 31 din 2002 privind interzicerea organizațiilor, simbolurilor și faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, cu modificările și completările”.

Cine e bărbatul care a împărțit materiale legionare la sfințirea Catedralei

Surse Digi24.ro au subliniat că este vorba de Dan Constantin Ungureanu, un economist din Prahova, care a candidat anul trecut, fără succes, pe listele SOS România la alegerile parlamentare. Bărbatul a mai candidat în Câmpina și la alegerile locale din 2020 pe listele AUR.

Aceleași surse au explicat că el împărțea oamenilor care au participat la sfințirea Catedralei Naționale mai multe publicații ale revistei „Certitudinea”.

Revista „Certitudinea” se laudă că în conducere apar „numai morți”. Concret, redactor-șef al acestei publicații ar fi, potrivit site-ului propriu, Mihai Eminescu. Din conducerea redacției ar mai face parte și I.L. Caragiale, Nae Ionescu sau Nicolae Iorga.

„Morţii aceştia sunt, prin faptele lor fundamentale, mai vii decât noi, anacronicii. Mai vii şi mai actuali. Nu i-am resuscitat, deci, aducându-i în actualitate, am consemnat doar o stare de fapt. Textele lor, selectate după criteriul actualităţii, vor fi publicate periodic, ca şi când acum ar fi scrise”, potrivit site-ului Certitudinea.

Coordonatorul revistei este un senator SOS România

În spatele acestei reviste se află un senator SOS România de Iași, Dumitru Manea, care folosește alias-ul „Miron Manega” și care se recomandă drept „Ispravnic de concept”.

Revista promovează în principal comunicate semnate de Diana Șoșoacă, include și articole semnate de persoane cunoscute în spațiul public pentru viziunile extremiste.

În același timp, revista a publicat și un punct de vedere semnat de Diana Șoșoacă cu privire la reținerea lui Dan Constantin Dumitru, dar fără să ofere detalii despre identitatea acestuia.

„Statul român nu a văzut acolo hoția (n.r. La politicieni), ci a ales să pedepsească un om care împărțea ziare. Acesta nu este un incident izolat, ci o imagine grăitoare a dictaturii în care ne-am transformat: Azi a fost din nou confiscată libertatea de exprimare, s-a interzis gândirea liberă, s-a pedepsit curajul și totodată s-a aplaudat ipocrizia”, susține Diana Șoșoacă, în comunicatul transmis ca reacție la anunțul Jandarmeriei.

Cercetător: „Ziarul arată ca și cum ar fi fost scos din interbelicul fascist”

Cercetătoarea Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”, Adina Marincea, a subliniat în mai multe postări pe pagina personală de Facebook că „Certitudinea” este „un ziar facist”, iar Dumitru Manea este un reprezentant al extremei dreapta.

Ziarul „Certitudinea” apare și în ultimul raport realizat de Institutul „Elie Wiesel” cu privire la „antisemitism și negarea Holocaustului în anul electoral 2024-2025”. Mai multe detalii, aici, între paginile 108 și 112.

Din raport reiese că în această publicație, distribuită la chioșcuri de ziare, apar „mai multe articole cu conținut explicit antisemit”.

„În caseta redacției, ziarul fascist Certitudinea îi invocă pe Mihai Eminescu drept „coordonator spiritual” și pe legionarii interbelici Nae Ionescu și Pamfil Șeicaru drept „Colegiul de redacție”. Adevărul este că ziarul arată ca și cum ar fi scos direct din interbelicul fascist din care se revendică”, mai sublinia Adina Marincea într-o postare pe Facebook.

Editor : M.G.