Cine este Constantin Hanț, afaceristul pomenit în stenogramele DNA că s-a lăudat că încearcă să îl scoată din țară pe Călin Georgescu

Numele lui Constantin Hanț a apărut în spațiul public după ce, din interceptările procurorilor anticorupție, a reieșit că l-ar fi angajat fictiv pe Călin Georgescu la o companie din Austria ca să scape de interdicția de a părăsi țara. Constantin și Laura Hanț au legături printre foști sau actuali politicieni români, care i-au ajutat de-a lungul anilor, inclusiv cu susținere financiară de la Guvern, pentru a promova România în străinătate. În spatele activităților din asociațiile culturale și diplomatice reiese, însă, o rețea amplă de afaceri.

Numele lui Constantin Dănuț Hanț apare dosarul de corupție al afaceristului din Vaslui Fănel Bogoș, în care este prezentat drept membru al unei grupări care ar trafica influență și care ar fi coordonată de un general SIE în retragere, Nicolae Iană.

De altfel, partenerul lui Hanț de afaceri, Silviu Ularu, a fost plasat sub control judiciar de DNA în acest dosar.

Din interceptările din dosar reiese că Hanț l-ar fi angajat fictiv pe Călin Georgescu la o firmă din Viena, în așa fel încât fostul candidat la prezidențiale să aibă un pretext pentru a părăsi țara (în prezent, Georgescu se află sub control judiciar și are interdicție în acest sens).

„Costi (n.r. Constantin Dănuț Hanț) l-a angajat pe Georgescu în Austria la firmă că ăștia nu-i dădeau voie să plece din țară și face notificare acuma că știi, n-au voie conform legii, să-ți interzică dreptul la muncă, știi? (...) Și i-a făcut hârtie Costi că e așteptat la servici în Austria”, este o interceptare în care Silviu Ularu descrie modul în care Dănuț Hanț Constantin ar fi încercat să îl scape pe Călin Georgescu de interdicția de a părăsi țara, potrivit surselor Digi24.ro .

Călin Georgescu a spus public că nu îi cunoaște pe Hanț și pe Ularu și că „orice afirmație care sugerează o astfel de implicare este nefondată”. Detalii, aici

Constantin Dănuț Hanț, însă, face parte dintr-o familie cunoscută, pe de-o parte, de foști sau actuali oficiali români, dar și de românii simpli din Austria, țara în care Călin Georgescu a locuit ani de zile înainte să revină în țară pentru alegerile prezidențiale de anul trecut.

Cu ce s-au ocupat de-a lungul anilor Constantin și Laura Hanț la Viena

Pe mai multe site-uri, Constantin Dănuț Hanț este prezentat drept „un om de afaceri” care, alături de soția lui, Laura Daniela Hanț, participă la evenimente culturale și religioase, organizate pentru românii din Austria.

De exemplu, mitropolia-ro.de arăta în 2015 că „familia Laura și Constantin Hanț”, prin „Asociația Mihai Eminescu” (a cărei președinte este Laura Hanț) susțineau o întâlnire „de suflet” în cadrul căreia a fost prezentată o traducere în engleză a unei cărți scrise de Arsenie Boca.

În 2013, site-ul austriac wienerzeitung.at publica un articol prin care arăta că soții Laura și Constantin Hanț s-ar fi ocupat de inaugurarea „primului monument românesc din Austria”, un monument dedicat poetului Mihai Eminescu.

În 2017, Constantin Hanț povestea, într-un articol , că a și creat „vinul Mihai Eminescu” pe care l-a denumit „o strategie de marketing”, care ar fi fost comandat „în fiecare an” de Ambasada Austriei în România și care s-ar fi regăsit doar în Magazinul Diplomaților din Austria la 9,90 euro sticla.

În timp ce Constantin Hanț s-a preocupat mai degrabă de afaceri, Laura Daniela Hanț a avut legături cu politica, mai precis filiala austriacă a Partidului Social Democrat.

La evenimentul prin care a fost dezvelit bustul lui Mihai Eminescu, din 2013, pe site-ul Ambasadei României în Austria , Laura Hanț era prezentată drept președinta filialei PSD din Austria.

În 2014, însă, a anunțat că și-a dat demisia de la conducerea filialei PSD Austria și că se retrage din toate funcțiile politice.

Laura Daniela Hanț și bustul lui Mihai Eminescu au făcut și obiectul unei investigații GSP . Jurnaliștii arătau, atunci, că Laura Hanț îl elogia pe Florin Secureanu (fost șef al spitalului Malaxa, care a scăpat recent de o condamnare de 11 ani de închisoare pentru delapidare, cu un prejudiciu de 9,1 milioane de lei. Detalii, aici .), al cărui nume a fost inscripționat, dar ulterior șters, pe monumentul din Viena.

Laura Hanț este și o apropiată a lui Mihai Chirica, primarul din Iași, pozând constant împreună la evenimente. Ea a devenit , în 2019, cetățean de onoare al municipiului Iași.

În 2015, Laura și Constantin Hanț s-au regăsit și în conducerea unei asociații intitulate Uniunea Jurnaliștilor Români de Pretutindeni.

La evenimentul de lansare a asociației participau, printre alții, Angel Tîlvăr (atunci ministru delegat pentru Românii de Pretutindeni, ulterior ministru al Apărării), ambasadorul român de la Viena (Bogdan Mazuru) și alți oficiali români.

De altfel, numele lui Constantin Hanț apare pe un site oficial MAE drept câștigătorul unei finanțări din partea Guvernului României pentru proiectul „Diaspora Română” și reprezentant al unei reviste care apărea săptămânal în Austria, dedicată comunității de români din acea țară și care conținea și interviuri cu oficiali români de la acea vreme.

Afacerile Laurei Hanț și ai partenerilor de afaceri ai lui Constantin Hanț

Pe lângă activitățile culturale, susținute de statul român, Laura și Constantin Hanț sunt acționari în mai multe companii, din România sau Austria.

Apropierea față de foști diplomați români a Laurei Hanț reiese și dintr-o companie înființată în 2007 (Wienner Bronzen SRL) alături de Rodica Chebeleu, soția fostului ambasador român în Viena Traian Chebeleu, decedat între timp.

Traian Chebeleu a fost un diplomat român care a activat și înainte de 1989 în MAE. După căderea regimului comunist, între 1990-1992, Chebeleu a fost șef de cabinet al ministrului de Externe, consilier prezidențial al lui Ion Iliescu, între 1992 și 1996, reprezentant permanent al României pe lângă organizațiile internaționale de la Viena (1997-2001) și Ambasador al României în Austria (între 2001 și 2005), potrivit unui articol semnat de Adrian Năstase .

Sediul social al Wienner Bronzen SRL era într-un sat din județul Hunedoara (Cerișor) și este folosit în prezent ca sediu social al unor companii în conducerea cărora se regăsesc Constantin și Laura Hanț.

Numele Laurei Hanț s-a mai regăsit de-a lungul timpului în conducerea a două companii din Austria.

Prima este Smart blood fusion GMBH, unde Laura Hanț s-a regăsit în conducere alături de Harald Troch, fost parlamentar austriac din partea SPO, Gheorghe Alexa-Grijac, Paul Cătălin Tolea și Liviu Florian Horoba, potrivit platformei North Data.

A doua companie în conducerea căreia s-a regăsit Laura Hanț este LHP Polsky GmbH.

Revenind la prima companie, există și Smart Blood Fusion SRL din România, în conducerea căreia se regăsesc Gheorghe Alexa Grijac, Florian Horoba și Tasko Valahia SRL.

Gheorghe Alexa-Grijac a încercat, fără succes, de mai multe ori să devină parlamentar din partea Uniunii Ucrainenilor din România (a ajuns și în atenția procurorilor, potrivit presei locale, pentru depunerea de semnături false).

În prezent se regăsește în conducerea companiei Tasko Valahia SRL, care se prezintă drept „lider în soluții avansate de apărare și securitate”.

Gheorghe Alexa-Grijac este partener de afaceri cu Silviu Ularu, cel plasat de DNA sub control judiciar, în compania Liva Trade Company SRL, dar și cu Constantin Hanț, în compania Rombus Motors SA.

În România, Laura Hanț se regăsește în conducerea companiei Forrest Pellet Trade (cu sediul social la aceeași adresă cu Wienner Bronzen, cu obiect de activitate fabricarea lemnului), alături de o companie deținută de un alt partener de afaceri al lui Constantin Hanț - Falk Storbeck.

Falk Storbeck, cetățean german, apare la rândul lui în conducerea mai multor companii din Germania și, potrivit uneia dintre ele, este agent imobiliar.

Afacerile lui Constantin Hanț

În satul Cerișor, din Hunedoara, își are sediul social și IA Services, o companie cu obiect de activitate „consultanță în tehnologia informației”, în acționariatul căreia se regăsesc Constantin Dănuț Hanț și o companie condusă de același german, Falk Storbeck.

Pe lângă această companie, Constantin Dănuț Hanț se mai regăsește în conducerea altor șapte firme din România, cele mai multe figurând cu sediul în județul Hunedoara.

Professional Consulting Q 24, deținută de Hanț și Silviu Ularu, apare în dosarul de trafic de influență DNA drept compania cu care omul de afaceri Fănel Bogoș ar fi încheiat contracte fictive, pentru a-i plăti pe cei doi pentru încercarea de a-l demite pe șeful DSVSA Vaslui.

Hanț și Ularu se mai regăsesc, alături de alte trei persoane, un moldovean cu cetățenie română și doi ucraineni, în conducerea companiei Ro-Uk Impex SRL.

Cetățeanul moldovean care apare în conducerea companiei Ro-Uk Impex este Igor Istrati, despre care presa din Republica Moldova amintește că a fost condamnat în trecut la patru ani de închisoare pentru trafic de influență (a cerut 100.000 de euro pentru un fost prefect de Iași) și care în prezent conduce o formațiune politică- Mișcări pentru Reforme Sociale.

Aceeași sursă arată că Istrati l-a susținut pe George Simion în alegerile prezidențiale din 2025.

Igor Istrati are, la rândul lui, trei companii în Iași.

Constantin Hanț se mai regăsește în conducerea următoarelor companii:

Rombus Motors SA, în care figurează drept partener de afaceri cu Gheorghe Alexa Grijac și Silviu Ularu.

Vodca Zimbru SRL, din Hunedoara;

Development of Ecological Industries SA, în care apare beneficiar alături de doi austrieci: Haberhauer Herbet (care are la rândul lui alte trei companii în Hunedoara) și Smaja Maximilian; Herbet este partener de afaceri cu Gheorghe Alexa Grijac.

Sky Global Solution SRL, în conducerea căreia apare și Silviu Ularu.

Extern Jobs Cuba SRL, în conducerea căreia apar Victor Leu și Harald Udo Maereanu, cetățean german.

DCH Concept Global, firmă din Republica Moldova, în conducerea căreia se mai regăsește Silviu Ularu și Relu-Eduard Voinea.

În același timp, Constantin Hanț s-a regăsit în trecut și în conducerea unor companii din Austria, închise între timp. Este vorba de: HANT Projektmanagement GMBH și HANT Bau GMBH.

Digi24.ro i-a contactat pe Laura Hanț și pe Constantin Hanț pentru a furniza un punct de vedere, însă aceștia nu au răspuns până la ora publicării articolului.

Acest articol a fost realizat cu ajutorul platformelor Termene.ro (pentru companiile românești) și NorthData (pentru companiile din Viena).