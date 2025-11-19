Live TV

Video Cine este preotul român numit într-o funcție cheie la Vatican. Va colabora îndeaproape cu Papa Leon

Data publicării:
Mihăiță Blaj si Papa Leon
Funcția îl plasează pe român printre cei mai apropiați colaboratori ai Papei Leon și ai ministrului de Externe al Vaticanului. Foto: Facebook/VaticanNews

În premieră, un român este numit într-o funcție cheie la Vatican. Papa Leon al XIV-lea l-a desemnat pe Monseniorul Mihaiță Blaj adjunct al ministrului de Externe al Sfântului Scaun. Potrivit Ambasadei României la Vatican, este cel mai înalt post diplomatic ocupat vreodată de un român la Vatican.

Funcția îl plasează pe român printre cei mai apropiați colaboratori ai Papei Leon și ai ministrului de Externe al Vaticanului.

Mihăiță Blaj este preot și diplomat, s-a născut în județul Neamț și are 47 de ani. A lucrat în Nunțiaturile Apostolice din Ecuador, Georgia și Ciad și din 2012 lucrează în Serviciul Diplomatic al Sfântului Scaun.

Din noua postură de adjunct al Secției pentru Raporturile cu Statele și Organizațiile Internaționale va coordona relațiilor diplomatice ale Sfântului Scaun cu statele lumii și cu organisme internaționale precum ONU sau Uniunea Europeană.

Va participa la negocieri internaționale, va analiza situații globale sensibile și va contribui la formularea pozițiilor oficiale ale Vaticanului în chestiuni precum pacea, drepturile omului sau libertatea religioasă.

Monseniorul Mihăiță Blaj vorbește fluent 5 limbi străine: italiană, franceză, engleză, spaniolă și germană. Iar potrivit Ambasadei României la Vatican, este cel mai înalt post diplomatic ocupat vreodată de un român la Vatican.

„Cu bucurie transmitem felicitările noastre Monseniorului Mihăiță Blaj pentru numirea sa ca adjunct al ministrului de externe al Sfântului Scaun. Este pentru prima dată când un român este chemat să ocupe o funcție de asemenea responsabilitate în cadrul Secretariatului de Stat. Această numire reprezintă o recunoaștere binemeritată a bogatei sale experiențe diplomatice și a activității intense desfășurate în serviciul Sfântului Scaun de-a lungul anilor. Ad maiora”, a scris instituția, pe Facebook. 

Se schimbă tot! Legea a fost votată: "Intră în Monitorul Oficial și gata!". Amenzile sunt fără precedent
