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Cine este românca Alecsandra Drăgoi, tânăra care a realizat fotografia oficială a noului premier britanic, Andy Burnham

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dragoi
Sursa foto: Alecsandra Dragoi/Facebook
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Din articol
O tradiție fără o regulă scrisă, dar respectată de zeci de ani De la pictură la fotografie

Alecsandra Drăgoi este o fotografă stabilită la Londra, specializată în fotografie de portret, lifestyle, evenimente și documentară, precum și formator în domeniul fotografiei. Deține o diplomă de licență (BA) de la Universitatea din Portsmouth și un master (MA) de la Universitatea din Westminster. Fotografia oficială a premierului britanic Andy Burnham a fost realizată de ea, transmite TVRinfo.

„A fost unul dintre cele mai mari privilegii din viața mea să realizez portretul oficial al prim-ministrului Regatului Unit, Andy Burnham. Faptul că mi s-a acordat încrederea de a realiza un portret atât de important este ceva ce nu voi considera niciodată un lucru de la sine înțeles. Este un moment de care voi fi mereu mândru și care înseamnă enorm pentru mine, atât pe plan personal, cât și profesional. Mulțumesc din suflet tuturor celor care au făcut posibil acest lucru. Mă bucur că, în sfârșit, îl pot împărtăși cu voi”, a scris Alecsandra pe Instagram.

În prezent, Alecsandra ocupă un post cu normă întreagă în cadrul Guvernului Regatului Unit, la Departamentul pentru Știință, Inovare și Tehnologie, continuând în același timp să realizeze proiecte freelance pentru clienți precum The Guardian. De asemenea, predă la British Academy of Photography și este fotograf oficial BAFTA.

Recunoscută pentru creativitatea, profesionalismul și abordarea sa orientată spre rezultate, Alecsandra și-a construit o reputație solidă prin realizarea unor povești vizuale de înaltă calitate și cu impact. Activitatea sa a fost recompensată cu numeroase distincții, printre care Sony World Photography Awards (categoria Youth, 2013), Getty Images și SCA Academy Photography Competition (2014), precum și National Geographic Traveller (2015), alături de multe alte premii.

Ca recunoaștere a realizărilor sale și a influenței în industria creativă, Alecsandra a fost inclusă în clasamentul Forbes 30 Under 30 România.

O tradiție fără o regulă scrisă, dar respectată de zeci de ani

Tradiția portretelor oficiale ale premierilor britanici îmbină protocolul de stat cu fotografia și portretistica artistică, iar pentru un fotograf, o astfel de comandă reprezintă o consacrare profesională.

Spre deosebire de portretele oficiale ale monarhilor, care sunt reglementate printr-o tradiție de stat veche de peste 400 de ani, portretul oficial al prim-ministrului nu este impus prin lege sau printr-un protocol rigid. Totuși, aproape fiecare premier britanic beneficiază de un portret oficial realizat la începutul mandatului, folosit de Downing Street, Guvernul britanic și presa internațională.

De la pictură la fotografie

Până în a doua jumătate a secolului XX, imaginea oficială a premierilor era reprezentată în principal prin picturi comandate ulterior mandatului. Odată cu dezvoltarea fotografiei instituționale, portretul fotografic a devenit imaginea oficială imediată a fiecărui nou prim-ministru.

Astăzi, imediat după preluarea funcției și formarea guvernului, este realizată o ședință foto oficială, iar imaginea rezultată devine fotografia utilizată pe site-ul guvernului britanic, în materialele Cabinetului, comunicate oficiale, arhivele istorice, publicațiile internaționale.

Portretul oficial nu este doar o fotografie de presă. El devine imaginea de referință a mandatului și rămâne asociat acelui premier pentru decenii. Este fotografia care apare în enciclopedii, cărți de istorie, documentare, necrologuri și arhivele oficiale ale statului britanic.

Nu există un fotograf desemnat pentru premieri. Fiecare administrație poate colabora cu fotografi diferiți, aleși pentru stilul, experiența și încrederea pe care o inspiră. De aceea, faptul că un fotograf primește această comandă este considerat o recunoaștere majoră a reputației sale profesionale.

Fotografia oficială a noului șel al Executivului britanic poate fi văzută AICI

Editor : A.R.

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