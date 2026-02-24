Acum patru ani, lumea pe care o știam a încetat să mai existe. Motivul? Intrarea trupelor lui Putin în Ucraina și începerea invaziei pe scară largă. 24 februarie 2022 a fost ziua în care în România au început să intre sute de mii de refugiați, iar, pentru prima dată în ultimii 30 de ani, oamenii s-au unit într-un efort conjugat pentru a ajuta ucrainenii care fugeau din calea rachetelor Moscovei. La patru ani distanță, nu doar că bună parte din solidaritate a dispărut, dar chiar s-a creat un val de ură la adresa celor bombardați zilnic. Totuși, în acest haos creat de zgomotul de fundal, există un român care duce ajutoare pe frontul din Ucraina. Frontul, oriunde în lume, necesită foarte mult efort logistic pe liniile din spate. O țară ca Ucraina, prea puțin pregătită în 2022, se bucură de orice ajutor. Iar soldații care țin piept invadatorilor au nevoie de bocanci, haine, echipament tactic și mașini, multe mașini care-i ajută să evacueze răniții sau să transporte provizii. Digi24.ro a vorbit cu doctorul Alexei Paluță, românul care de patru ani a făcut sute de drumuri în Ucraina, a cumpărat sute de mașini pe care le-a transportat pe front. Digi24.ro a încercat să înțeleagă de ce.

Linia de contact, adică zona fierbinte a frontului, locul în care în fiecare zi mor zeci de oameni care-și apără țara, se întinde pe o distanță de peste 1.300 de kilometri.

Un spațiu uriaș în care sunt dislocați mii de soldați care apără cu propria viață civilii rămași în Ucraina profundă.

Acești soldați își cresc șansele de reușită dacă au echipamentele necesare. Lista acestora este una extrem de lungă.: începând cu medicamentele necesare pentru primul ajutor, în cazul în care sunt răniți, continuând cu echipamente de termoviziune, bocanci termoizolanți.

Pe lângă toate acestea, soldații au nevoie să se miște rapid, fie pentru a-și schimba pozițiile în cazul unui atac iminent, fie pentru a-și aproviziona colegii de pe prima linie, fie pentru a reuși evacuarea răniților și a civililor care riscă să-și piardă viața în fiecare minut.

Pentru asta e nevoie de mașini, mașini fezabile care pot străbate câmpurile unde se duc luptele. Ucraina, din păcate, din varii motive, nu poate asigura necesarul minim pentru a ajuta soldații.

Acesta este motivul pentru care un român, alături de mulți prieteni, a decis să nu se limiteze în a susține cauza ucrainenilor doar prin vorbe și, în ultimii ani, a reușit să cumpere peste 200 de mașini de teren pe care le-a dus pe frontul din Ucraina.

Aparent, un doctor stomatolog simplu, dar care cunoaște mii de povești dramatice și care a decis că războiul ucrainenilor este și războiul său. În timpul săptămânii consultă pacienți, iar la sfârșitul unora dintre acestea, împreună cu câțiva prieteni, face un drum de peste 1.000 de kilometri pentru a duce mașinile cumpărate din banii săi și acelor care i s-au alăturat în acest demers nobil. Numele doctorului este Alexei Paluță.

Digi24.ro a vorbit cu el pentru a înțelege ce se află în spatele acestui sacrificiu aproape suprauman pe care-l face.

Ce spune românul care ajută Ucraina să învingă Rusia

Ce v-a determinat să faceți un asemenea efort?

În 1992, rușii scriau pe panourile de beton, „Găina nu-i pasăre și românul nu e om” (n.red. face referire la războiul prin care Rusia a atacat Republica Moldova, iar în urma conflictului a fost creată republica separatistă Transnistria). Peste 30 de ani, în 2022, același lucru se întâmplă în Ucraina. I-am văzut atunci, am plecat din Republica Moldova pentru că nu voiam să trăiesc în lumea rusă. Istoria se repetă, îi ajut pe cei de pe front pentru că ucrainenii au dreptate. Cred cu tărie că orice crimă trebuie pedepsită, inclusiv pentru ce a făcut Rusia în 1992.

Cum ați trăit dumneavoastră evenimentele din 1992?

Atunci eram doctor în orașul Tighina, care se află și acum sub ocupație rusească. Nu aveam o viață grea, dar a fost dramatic ce am văzut.

Intervenția rusă a fost foarte brutală, doar că la o amploare mai mică, la o scară mai mică. Narativele, în schimb, sunt aceleași, propaganda este aceeași.

Adică regimul rus este la fel?

Din 1940 trebuie să-i suportăm. Ei sunt aceeași. Ei au „eliberat” actuala Republică Moldova de români, acum eliberează Ucraina de ucraineni.Deznaționalizarea din Republica Moldova se simte până în ziua de azi. Cetățenii moldoveni au buletin românesc, dar mulți nu se consideră români. Atunci oamenii au fost duși în Siberia, în spitale de psihiatrie, elita românească a fost eliminată. Consecințele le vedem până în ziua de astăzi.

Frontul din Ucraina este departe, spun mulți români, ce le răspundeți?

Cum să te uiți la casa vecinului cum arde și să nu faci nimic? Trebuie să pui mâna pe găleată. Nu poți să te uiți cum rușii trezesc copilul vecinilor cu tunul. Rușii au fost barbari mereu.

Rușii nu s-au schimbat, comportamentul lor este la fel, ei lasă în urma lor doar ruine, vieți distruse, oameni schingiuiți. Cei care spun că mai bine ajutăm românii din țară, trebuie să înțeleagă că prin ajutorul pe care-l dăm ucrainenilor, ajutăm România.

Sigur, sunt și români care duc dorul comunismului. Le spun că lumea rusă e mai bine să nu o vezi.

Ce le spuneți celor care critică?

Propaganda rusă a investit foarte mult în mass-media, vedem rezultatele în fiecare zi. Nu avem ce să le spunem.

Cum ați ajuns să faceți aceste eforturi. Vorbim despre peste 200 de mașini, totuși?

Nu sunt singur în acest demers, plus că nu sunt chiar atât de multe cele 200 de mașini.

Noi nu avem probleme, dintr-un fleac facem tragedie. Din meteo facem drama, iar faptul că oamenii mor în Ucraina nu mai e o dramă, din păcate.

Rusia mizează pe oboseală, duce războiul de patru ani deja?

Planul lui Putin era Kievul în doua zile, Ucraina in trei săptămâni. Dorința de a-și recăpăta sfera de influența este enormă și nu vor renunța curând.

Realitățile ne arată că rușii s-au împotmolit acum. Crimeea din 2014 au luat-o fără un foc de armă, inclusiv pentru că erau ucraineni corupți.

Și acum au încercat să facă la fel, doar că nu s-a întâmplat așa cum vor ei.

Pace va fi doar când URSS se va destrăma până la capăt

Federația Rusă este puternică doar în crime. Cred cu desăvârșire că pace va fi doar când URSS se va destrăma până la capăt.

La Moscova s-a produs doar o schimbare în 1991, prim secretarul de partid a devenit președinte.

Eu sper din tot sufletul ca Rusia sa devină ca Elveția, ca mărime. Moscova trebuie să răspundă pentru crime. Iar teritoriul ei istoric este Cnezatul Moscovei și doar alte câteva mici regiuni.

Cam la fiecare doua săptămâni mergem cel puțin 1.000 de kilometri pentru a duce mașinile pe care le cumpărăm.

Nu ați obosit?

Credeți că în tranșee e mai ușor? Comparativ cu ei, viața noastră este ușoara, cât timp găsești casa întreagă, familia sănătoasă, e foarte bine.

După ce am văzut că Trump îi ia apărarea lui Putin, oamenii încă mai stau liniștiți ca suntem în NATO. Trebuie să înțelegem că adevăratul nostru NATO este Ucraina acum.

Singura șansă ca noi să avem pace, este ca Ucraina să câștige războiul

Dacă se îngheață linia de contact din Ucraina, va fi aceeași situație ca în Transnistria.

Regimul de la Tiraspol controlează acum republica Moldova, cum a făcut-o zeci de ani. Vedem mașini cu numerele de la Tiraspol care circulă liber prin Moldova.

Liceele românești sunt batjocorite în Transnistria, regiunea separatistă este o fabrica de bani.

Așa va fi și în Ucraina, Rusia va controla toată Ucraina, dacă sunt recunoscute regiunile anexate. Separatiștii din Tiraspol trăiesc acum prin voia și datorită Chișinăului.

Către final vreau să facem un apel către cetățenii români: dacă nu câștigă Ucraina, în maximum 10 ani, rușii vor merge mai departe.

Pacea negociată acum, este la mâna rusului, care este un criminal nepedepsit.

Cât mai continuați?

Voi continua să ajut atâta timp cât pot!

Fac asta pentru copiii mei, pentru familia mea, pentru nepoții mei

Familia vă sprijină?

N-au încotro.

Ce ați mai dus în Ucraina?

În primul an de război am dus foarte multe medicamente, ele lipseau de pe front, lipseau cu desăvârșire. Am dus foarte multe antibiotice. Nu aveau nici măcar ser fiziologic.

Ce vă spun ucrainenii?

Chiar dacă ei sunt recunoscători, noi știm că este o picătură, poate una mai mare, dar tot picătură. Foarte necesară, credem noi. Comparativ cu ucrainenii care mor, noi nu facem mai nimic. O mașină nu poate fi comparată cu viața unui om.

Mie nu mi-ar conveni ca rușii să plece la vânat de oameni prin România, cum fac în acum în Ucraina.

Ce le spuneți pro-rușilor?

Nu le doresc să cunoască lumea rusă! Iar dacă tot o doresc atât de mult, să plece în Rusia!

Trebuie să înțelegeți că eu fac asta pentru copiii mei, pentru familia mea, pentru nepoții mei.

Așteptăm oamenii care vor să ajute în continuare alături de noi, îndeamnă Alexei Paluță.

Informațiile despre acțiunile celor care ajută Ucraina pot fi consultate pe Asociația Tighina. Din datele consultate de către Digi24.ro, putem observa o serie de alte acțiuni umanitare, inclusiv pastile pentru copiii care suferă de cancer din Republica Moldova.

Ce spun ucrainenii

Fiecare acțiune desfășurată este urmată de mulțumiri sincere din partea ucrainenilor pentru fiecare mașină înseamnă o adevărată șansă la viață.

Într-o filmare recentă, o ucraineancă ce se află chiar în linia întâi a distribuit pe relele sociale un mesaj video emoționant prin care mulțumește doctorului Paluță și celor alături de care îi ajută. Din motive de securitate, Digi24.ro a decis să nu dezvăluie identitatea femeii care se află chiar în aceste momente sub tirul forțelor ruse.

Redăm mai jos imaginile transmise de Batalionului 8 de asalt montan al Brigăzii 10 de asalt montan:

Mai jos redăm transcrierea mesajului:

„24 februarie 2022. O zi care a rămas în memoria fiecărui ucrainean. Ziua invaziei pe scară largă a trupelor ruse în Ucraina.

De patru ani lungi și grei, Ucraina luptă pentru dreptul său la existență, pentru identitatea și libertatea sa. Este momentul în care oamenii, de la cei mici la cei mari, contribuie cu posibilitățile lor la cauza comună, apărându-și Patria.

Iarna aceasta a fost deosebit de grea pentru ucraineni. Friguri puternice, întreruperi de curent de multe ore și provocări și încercări noi în fiecare zi. Și pare că forțele sunt la limită, dar credința și dorința de neînvins de a învinge sunt vii. Și mergem cu încăpățânare înainte.

Apărăm pământul nostru de teroarea rusă. În fiecare zi, Forțele Armate ale Ucrainei își apără patria în condiții incredibil de dificile. Și tocmai datorită ajutorului oamenilor care nu sunt indiferenți putem riposta cu demnitate și merge mai departe.

Astăzi, apărătorii Batalionului 8 de asalt montan al Brigăzii 10 de asalt montan „Edelweiss” doresc să mulțumească sincer cetățenilor statului vecin – România. Și în special domnului doctor Alexei Paluță. Este un om cu o inimă mare și un suflet bun.

De 4 ani, Alexei adună în jurul său oameni care gândesc la fel și care susțin sincer Ucraina. Nu cu vorbe, ci cu fapte. De la începutul invaziei pe scară largă, ei au furnizat armatei ucrainene peste 200 de autovehicule.

Sprijinul înseamnă viețile salvate ale apărătorilor noștri

Mijloace de luptă radioelectronică, drone, termovizoare, veste antiglonț, muniție, medicamente, scaner medical, termovizoare, încălzitoare, saltele și pături, anvelope auto, instrumente pentru repararea echipamentelor și multe altele.

Vă exprimăm, popor român, din partea armatei noastre și a întregului popor ucrainean, sinceră recunoștință pentru ajutorul și sprijinul acordat în apărarea libertății și independenței statului nostru. Vă exprimăm profunda recunoștință pentru ajutorul militar acordat.

Sprijinul vostru nu înseamnă doar echipamente, ci și viețile salvate ale apărătorilor noștri. Datorită autovehiculelor primite, am devenit mai mobili. Dronele și termovizoarele au devenit ochii noștri, care văd inamicul chiar și în întuneric. Voi sunteți sprijinul nostru de nădejde în lupta pentru libertate.

Mulțumim! Mulțumim pentru ochii soldaților noștri. Dronele și camerele termice ne permit să fim cu un pas înaintea inamicului.

Este o contribuție importantă la securitatea noastră comună și la victoria viitoare. Vă mulțumim sincer pentru mașinile oferite!

Pe front, o mașină nu este un lux, ci o posibilitate de a evacua la timp răniții și de a livra rapid ceea ce este necesar. Ajutorul dumneavoastră face ca armata noastră să devină mai puternică în fiecare zi.

Cu recunoștință din partea poporului ucrainean pentru ajutorul acordat în apărarea libertății noastre. Sprijinul dumneavoastră este pasul nostru comun către pace. Vă mulțumim!

Vă mulțumim pentru munca dumneavoastră neobosită, sprijinul sincer, umanitatea și generozitatea.

Ajutorul dumneavoastră este neprețuit. Vă mulțumim pentru inimile dvs calde. Mulțumiri poporului român!”