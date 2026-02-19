Cine sunt cei opt candidați la șefia Romsilva. Mesajul ministrului Mediului

Doctori în silvicultură, angajaţi de zeci de ani în Romsilva, pe funcţii de conducere, un inginer în domeniu cu experienţă în economia privată, dar şi un cadru didactic universitar se numără printre cei opt candidaţi pentru funcţia de director al Regiei Naţionale Romsilva. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, anunţă că decizia va fi luată de Consiliul de Administraţie al Romsilva, care are o responsabilitate uriaşă: „să aleagă un adevărat profesionist care să reformeze Romsilva”.

Opt candidaţi şi-au depus CV-urile pentru concursul de director general al Romsilva, mai mulţi dintre aceştia fiind angajaţi ai instituţiei, pe diverse posturi de conducere, în direcţii din Bucureşti şi din teritoriu.

Adrian Băban

Unul dintre candidaţi, Adrian Băban, este inginer, absolvent al Facultăţii de Silvicultură din cadrul Universităţii din Braşov. Lucrează în Romsilva din 1994, cu o pauză în perioada 2000 - 2001, când a fost CEO al unei firme private cu domeniul de activitate producţia şi comercializarea furnirului.

Adrian Băban a fost, din aprilie 2023 până în mai 2025, consilier al directorului general al Romsilva, calitate în care a declarat că a avut responsabilităţi cu privire la recoltarea şi valorificarea lemnului.

În anul 2023, Adrian Băban a organizat prima licitaţie internaţională de buşteni, între 2016 şi 2018 a condus Consiliul de Administraţie al Romsilva, este unu dintre experţii în proiectul Strategia Naţională pentru păduri 2030, dezvoltat de Universitatea Transilvania Braşov, iar în anul 2023 a fost expert în proiectul care viza noul Cod Silvic.

Anghel Octavian

Ploieşteanul Anghel Octavian, un alt candidat, este, din septembrie anul trecut, director fond forestier în Romsilva, regie în care lucrează din anul 1999.

Ionuț Sorin Banciu

Ionuţ Sorin Banciu, conferenţiar universitar în cadrul USAMV Bucureşti, Facultatea de Inginerie şi Management în Agricultură şi Dezvoltare Rurală este şi el printre candidaţii înscrişi pentru conducerea Regiei Naţionale a Pădurilor. Banciu este şi vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Minier, Petrolier şi al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon (ANRMPSG), dar şi preşedinte al Consiliului de Administraţie al SC Exploatare Sistem Zonal Prahova SA, controversata instituţie care a fost implicată în scandalul apei potabile care a afectat recent peste o sută de mii de oameni şi instituţii din judeţul Prahova. Este aceeaşi instituţie pe care ministrul Mediului a catalogat-o drept unul dintre responsabilii pentru criza apei din Prahova.

În perioada martie 2021 – octombrie 2024, Ionuţ Sorin Banciu a deţinut funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, între decembrie 2020 şi martie 2021 a fost deputat din partea PNL, de unde a demisionat pentru a prelua funcţia de secretar de stat. El a mai activat în Regia Publică Locală a Pădurilor „Piatra Craiului” R.A., în firme private şi în WWF.

Nicolae Mugurel Ghinescu

Nicolae Mugurel Ghinescu este doctor în silvicultură şi lucrează la Romsilva din anul 1996, în prezent fiind şeful Ocolului Silvic Bucureşti.

Cristian Sorin Nicolicioiu

Directorul Direcţiei Silvice Mehedinţi, Cristian Sorin Nicolicioiu, este, de asemenea, candidat pentru funcţia de director al Romsilva, el lucrând din 1995 la Direcţia Silvică Mehedinţi şi fiind de profesie inginer silvic.

Cezar Tulbure

Un alt candidat este Cezar Tulbure, fost şef de birou la paza şi protecţia pădurilor în Direcţia Silvică Suceava. Inginer diplomat, licenţiat în Psihologie şi cu o licenţă şi în Drept, Cezar Tulbure este doctor în silvicultură şi purtătorul de cuvânt al Direcţiei Silvice Suceava.

Jean Vişan

Doctor în silvicultură este şi Jean Vişan, care în ultimii 24 de ani a lucrat în Romsilva.

Remus Petruse

Tot de profesie inginer silvic este şi candidatul Remus Petruse. Acesta lucrează la Kronospan Timber Sebeş, a activat în mai multe companii private iar între 2004 şi 2006 a lucrat la un ocol silvic în cadrul Romsilva.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, anunţă că decizia va fi luată nu de Ministerul Mediului, ci de Consiliul de Administraţie Romsilva, despre care ministrul spune că are ”o responsabilitate uriaşă aceste zile: să aleagă un adevărat profesionist care să reformeze Romsilva”.

”Am văzut ce a însemnat să fie acaparată această instituţie în ultimii ani de zile de tot felul de grupuri de interese. Nu mai poate fi acesta viitorul instituţiei care se ocupă de administrarea pădurilor României”, a transmis Diana Buzoianu.

Editor : B.E.