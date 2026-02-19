Live TV

Cine sunt cei opt candidați la șefia Romsilva. Mesajul ministrului Mediului

Data publicării:
romsilva sigla 3
Romsilva. Inquam Photos / Octav Ganea
Din articol
Adrian Băban Anghel Octavian Ionuț Sorin Banciu Nicolae Mugurel Ghinescu Cristian Sorin Nicolicioiu Cezar Tulbure Jean Vişan Remus Petruse

Doctori în silvicultură, angajaţi de zeci de ani în Romsilva, pe funcţii de conducere, un inginer în domeniu cu experienţă în economia privată, dar şi un cadru didactic universitar se numără printre cei opt candidaţi pentru funcţia de director al Regiei Naţionale Romsilva. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, anunţă că decizia va fi luată de Consiliul de Administraţie al Romsilva, care are o responsabilitate uriaşă: „să aleagă un adevărat profesionist care să reformeze Romsilva”.

Opt candidaţi şi-au depus CV-urile pentru concursul de director general al Romsilva, mai mulţi dintre aceştia fiind angajaţi ai instituţiei, pe diverse posturi de conducere, în direcţii din Bucureşti şi din teritoriu.

Adrian Băban

Unul dintre candidaţi, Adrian Băban, este inginer, absolvent al Facultăţii de Silvicultură din cadrul Universităţii din Braşov. Lucrează în Romsilva din 1994, cu o pauză în perioada 2000 - 2001, când a fost CEO al unei firme private cu domeniul de activitate producţia şi comercializarea furnirului.

Adrian Băban a fost, din aprilie 2023 până în mai 2025, consilier al directorului general al Romsilva, calitate în care a declarat că a avut responsabilităţi cu privire la recoltarea şi valorificarea lemnului.

În anul 2023, Adrian Băban a organizat prima licitaţie internaţională de buşteni, între 2016 şi 2018 a condus Consiliul de Administraţie al Romsilva, este unu dintre experţii în proiectul Strategia Naţională pentru păduri 2030, dezvoltat de Universitatea Transilvania Braşov, iar în anul 2023 a fost expert în proiectul care viza noul Cod Silvic.

Anghel Octavian

Ploieşteanul Anghel Octavian, un alt candidat, este, din septembrie anul trecut, director fond forestier în Romsilva, regie în care lucrează din anul 1999.

Ionuț Sorin Banciu

Ionuţ Sorin Banciu, conferenţiar universitar în cadrul USAMV Bucureşti, Facultatea de Inginerie şi Management în Agricultură şi Dezvoltare Rurală este şi el printre candidaţii înscrişi pentru conducerea Regiei Naţionale a Pădurilor. Banciu este şi vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Minier, Petrolier şi al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon (ANRMPSG), dar şi preşedinte al Consiliului de Administraţie al SC Exploatare Sistem Zonal Prahova SA, controversata instituţie care a fost implicată în scandalul apei potabile care a afectat recent peste o sută de mii de oameni şi instituţii din judeţul Prahova. Este aceeaşi instituţie pe care ministrul Mediului a catalogat-o drept unul dintre responsabilii pentru criza apei din Prahova.

În perioada martie 2021 – octombrie 2024, Ionuţ Sorin Banciu a deţinut funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, între decembrie 2020 şi martie 2021 a fost deputat din partea PNL, de unde a demisionat pentru a prelua funcţia de secretar de stat. El a mai activat în Regia Publică Locală a Pădurilor „Piatra Craiului” R.A., în firme private şi în WWF.

Nicolae Mugurel Ghinescu

Nicolae Mugurel Ghinescu este doctor în silvicultură şi lucrează la Romsilva din anul 1996, în prezent fiind şeful Ocolului Silvic Bucureşti.

Cristian Sorin Nicolicioiu

Directorul Direcţiei Silvice Mehedinţi, Cristian Sorin Nicolicioiu, este, de asemenea, candidat pentru funcţia de director al Romsilva, el lucrând din 1995 la Direcţia Silvică Mehedinţi şi fiind de profesie inginer silvic.

Cezar Tulbure

Un alt candidat este Cezar Tulbure, fost şef de birou la paza şi protecţia pădurilor în Direcţia Silvică Suceava. Inginer diplomat, licenţiat în Psihologie şi cu o licenţă şi în Drept, Cezar Tulbure este doctor în silvicultură şi purtătorul de cuvânt al Direcţiei Silvice Suceava.

Jean Vişan

Doctor în silvicultură este şi Jean Vişan, care în ultimii 24 de ani a lucrat în Romsilva.

Remus Petruse

Tot de profesie inginer silvic este şi candidatul Remus Petruse. Acesta lucrează la Kronospan Timber Sebeş, a activat în mai multe companii private iar între 2004 şi 2006 a lucrat la un ocol silvic în cadrul Romsilva.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, anunţă că decizia va fi luată nu de Ministerul Mediului, ci de Consiliul de Administraţie Romsilva, despre care ministrul spune că are ”o responsabilitate uriaşă aceste zile: să aleagă un adevărat profesionist care să reformeze Romsilva”.

”Am văzut ce a însemnat să fie acaparată această instituţie în ultimii ani de zile de tot felul de grupuri de interese. Nu mai poate fi acesta viitorul instituţiei care se ocupă de administrarea pădurilor României”, a transmis Diana Buzoianu.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
LIA SAVONEA
1
Prima reacție a Liei Savonea, după decizia CCR privind pensiile speciale: ÎCCJ va sesiza...
putin bucuresti
2
Moscova cere direct anularea deciziei NATO de la summitul din București. Ce înseamnă...
Still life of Wegovy an injectable prescription weight loss medicine that has helped people with obesity. It should be used with a weight loss plan an
3
UE aprobă o doză mai puternică a medicamentului Wegovy pentru tratamentul obezității. Ce...
F-16 România
4
Miruță: Patru piloţi de F-16 trimişi la pregătire în SUA au primit 575.000 de dolari...
printul william
5
Prințul William mărturisește că sănătatea sa mintală s-a deteriorat în perioada în care a...
Surpriză uriașă! Cine și-a făcut apariția la Consiliul Păcii: "O rușine! / E disperat după Donald Trump"
Digi Sport
Surpriză uriașă! Cine și-a făcut apariția la Consiliul Păcii: "O rușine! / E disperat după Donald Trump"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ecuson romsilva
Când speră Diana Buzoianu să fie adoptată reforma Romsilva. „Am ajuns într-un punct în care toate partidele suntem aliniate”
PADURE BANEASA VO_00020
Drum ilegal în Pădurea Băneasa. Mii de bucureșteni din Sectorul 1 riscă să piardă o rută vitală către casă. Reacția Romsilva
vulpe in padure si zapada
Imagini spectaculoase din pădurile României. Animale sălbatice, surprinse în zone greu accesibile acoperite de zăpadă
romsilva inquam
Romsilva a redobândit proprietatea a 43.000 de hectare de pădure retrocedate ilegal. ÎCCJ a închis dosarul care l-a vizat pe Hrebenciuc
irigatii la o cultura de porumb pe camp
Fondurile pentru proiectele de apă trebuie prioritizate în viitorul buget UE, avertizează ministrul Mediului, Diana Buzoianu
Recomandările redacţiei
Nicușor Dan
Nicușor Dan susține o conferință de presă după prima întrunire a...
liviu gheorghe odagiu
Președintele CSM reclamă că Nicușor Dan cere detalii despre numărul...
profimedia-1001270303
Cinci țări vor oferi trupe pentru forța internațională din Gaza...
profimedia-1076502967
Nicușor Dan, la Consiliul pentru Pace: „Avem relaţii tradiţional bune...
Ultimele știri
O femeie de 31 de ani a murit, după ce a căzut de la atajul 10 al unui bloc din Sectorul 5
Şofer fără permis şi băut nu a oprit la controlul din trafic pentru că nu avea RCA și ITP. În urmărire a lovit autospeciala poliţiei
Italia ar putea interzice consumul de carne de cal, tradițional în unele zone: „Suntem în secolul XXI. Prietenii nu trebuie mâncați”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Vremurile grele iau sfârșit pentru ele! Top trei zodii renasc pe 19 februarie 2026
Cancan
Cea mai mare reducere de la LIDL. Produsul care costă doar 6.49 lei, începând de astăzi, în toate magazinele...
Fanatik.ro
Întâlnire de gradul zero în Sala Polivalentă din București! Prezență rară a miliardarului din umbră, care a...
editiadedimineata.ro
Jurnalist elvețian: Standard dublu la Jocurile Olimpice în favoarea sportivilor israelieni. Postul public i-a...
Fanatik.ro
Dinamovistul care sare în apărarea lui Dennis Politic: “Nu ne-a păcălit cu nimic! Am făcut o afacere foarte...
Adevărul
Cum a pierdut CFR Călători în fața unui operator privat, la diferență de 1 ban, 13 trenuri Alstom Coradia...
Playtech
Răsturnare de situație în cazul adolescentei de 16 ani care s-ar fi electrocutat. Ce au descoperit medicii...
Digi FM
Cristina Cioran își recunoaște sentimentele pentru fostul iubit aflat în închisoare: "O spun în gura mare...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Nu se aștepta nimeni! A dat lovitura, după ce și-a desfăcut fermoarul echipamentului la JO de iarnă
Pro FM
Au cucerit lumea cu „Asereje”, apoi au dispărut. Ce fac acum fetele de la „Las Ketchup”, la peste 20 de ani...
Film Now
Margot Robbie nu se teme de critici. „Faceți filme pentru oamenii care vor cumpără bilete. E atât de simplu”
Adevarul
Jocurile Olimpice, un maraton sexual? O sportivă a avut curajul să explice de ce e criză de prezervative în...
Newsweek
Cuplu căsătorit timp de 87 ani a petrecut 50 de ani la pensie. Care e secretul unei vieți lungi?
Digi FM
O ura din tot sufletul pe partenera fostului ei soț. Astăzi, îi e cea mai bună prietenă și vrea să-i fie...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Privarea de somn afectează sănătatea sistemului digestiv prin nervul vag. Cercetătorii explică riscurile
Digi Animal World
Tina, mascota de la Jocurile Olimpic de iarnă, surprinsă în timpul unor acrobații. Imaginile rare cu micuța...
Film Now
Cameron Diaz, în trening, relaxată, la o plimbare în NYC. Apariția ei rară, după vestea surpriză despre un...
UTV
Florin Ristei spune că nu o cunoaște pe Andreea Bostănică. Influencerița îi spune să își dea un „reset din...