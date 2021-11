Trei actori britanici, dintre care doi deveniți populari după succesul serialului de televiziune „Urzeala Tronurilor”, sunt în prezent principalii favoriți, cotați cu șanse egale la cotele de pariuri din Marea Britanie, în a-l înlocui pe Daniel Craig în rolul agentului 007 James Bond.

Conform casei de pariuri William Hill, actorii Tom Hardy, Richard Madden și Tom Hopper sunt în topul favoriților, cu șanse egale, fiecare dintre ei având o cotă de 4/1. Numele lui Tom Hardy era vehiculat încă de anul trecut în ceea ce privește actorul care ar urma să devină al zecelea James Bond. Hardy, în vârstă de 44 de ani, ar fi dat deja probă, în luna iunie 2020, conform presei britanice.

Tom Hardy, într-o scenă din ultimul său film „Venom 2 - Let there be carnage”. Foto: Profimedia Images

Richard Madden a devenit cunoscut pentru rolul Robb Stark din „Urzeala Tronurilor” și în prezent poate fi văzut în superproducția Marvel „The Eternals”.

Actorul Richard Madden. Foto: Profimedia Images

Tom Hopper a avut un rol secundar în „Urzeala Tronurilor” (Dickon Tarly) și, în prezent, este cunoscut pentru rolul Luther Hargreaves din serialul Netflix „The Umbrella Academy”.

Actorul Tom Hopper. Foto: Getty Images

Actorul britanic Henry Cavill (38 de ani, cunoscut din serialul „Witcher”, sau „The Man from U.N.C.L.E) dar și rolul lui Superman din ultimele superproducții DC Comics) are o cotă de 8/1 și a declarat că „nimic nu bătut în cuie”, atunci când a fost întrebat despre speculațiile legate de faptul că el ar urma să fie anunțat drept viitorul James Bond.

Actorul Henry Cavill. Foto: Getty Images

Actrița Lashana Lynch, care în ultima ecranizare Bond „No time to die” a preluat, pentru o perioadă, rolul „agentului 007” este și ea cotată cu șanse de 12/1.

Actrița Lashana Lynch. FOTO: Profimedia Images

Tom Hiddleston (interpretul lui „Loki” din „Avengers”) are o cotă de 14/1. De asemenea, Idris Elba (nume vehiculat în ultimii ani și văzut, până acum, printre favoriți) este cotat în prezent cu șanse de 16/1.

Actorul Idris Elba. Foto: Getty Images

Michael Fassbender (seria X-Men, „Prometheus”, „Alien Covenant” „Assasin's Creed”) are șanse de 18/1, Cillian Murphy („Dunkirk”, serialul „Peaky Blinders”) are șanse de 28/1, Chris Hemsworth (cunoscut în special pentru rolul „Thor” din superproducțiile Marvel „Thor” și „Avengers”), are o cotă de 33/1, iar Benedict Cumberbatch („Brexit”, „1917” sau rolul „Dr. Strange” din seria „Avengers”) are o cotă de 50/1.

