Ciolacu, atac dur la Bolojan și Nazare: „Îi mint pe români cu un cinism absolut” privind prețurile la carburanți

Marcel Ciolacu. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Propunere: ajutoare directe prin carduri sociale

Președintele Consiliului Județean Buzău, Marcel Ciolacu, a lansat marți un nou atac la adresa premierului Ilie Bolojan și a ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, acuzând Executivul că induce în eroare opinia publică în privința situației bugetare și a efectelor inflației.

Într-o postare publicată pe Facebook, Ciolacu susține că Guvernul afirmă, în mod eronat, că nu există fonduri pentru implementarea măsurilor din „Pachetul de solidaritate” propus de PSD. În același timp, acesta acuză că autoritățile permit creșterea prețurilor la carburanți, ceea ce ar genera venituri suplimentare considerabile la bugetul de stat.

„Bolojan și Nazare spun că nu există 1,7 miliarde ca să acopere toate măsurile Pachetului de Solidaritate propus de PSD, dar lasă prețurile la carburanți să explodeze, iar asta înseamnă 5-6 miliarde în plus la buget (...). Îi mint pe români cu un cinism absolut”, a scris acesta.

Liderul social-democrat a afirmat că o eventuală creștere a inflației peste nivelul prognozat de 4% pentru anul 2026 ar aduce miliarde de lei în plus la buget. De asemenea, acesta a susținut că majorarea prețului combustibililor cu un leu ar genera aproximativ 250 de milioane de lei lunar din TVA.

În opinia sa, aceste venituri suplimentare ar putea fi folosite pentru sprijinirea populației vulnerabile.

Ciolacu califică situația drept „o înșelătorie grosolană” și propune acordarea de ajutoare directe prin intermediul infrastructurii deja existente de carduri sociale.

Potrivit acestuia, din veniturile suplimentare generate de creșterea prețurilor la carburanți s-ar putea acorda un sprijin lunar de aproximativ 200 de lei pentru cheltuieli precum carburant, energie sau gaze.

Declarațiile liderului PSD au inclus și critici dure la adresa premierului Ilie Bolojan, pe care îl acuză de lipsă de empatie și de politici orientate exclusiv spre piața liberă.

„Din păcate, Bolojan și empatia sunt două drepte paralele. Nu poți pretinde empatie unui satrap (...). A te solidariza cu un călău nu înseamnă responsabilitate, ci cruzime pură”, a afirmat Ciolacu.

Acesta a adăugat că românii nu mai cred în mesajele Guvernului și a sugerat că mandatul actualului premier se apropie de final.

Postarea s-a încheiat cu o referire ironică la ziua de naștere a premierului: „La mulți ani, Ilie Bolojan. Sper că este, totuși, prima și ultima zi de naștere cu tine premier”.

Top Citite
IRAN TEHRAN PRESS CONFERENCE
1
Iranul avertizează România după sosirea americanilor în bazele militare de la noi: Va...
radare fixe timisoara
2
Primul oraș din România cu radare e-Sigur. Amenzile pentru viteză vor fi expediate prin...
calin georgescu la tribunal
3
Călin Georgescu a recunoscut că i-a cerut ajutorul lui Sebastian Ghiță pentru campania...
apa
4
România trimite un convoi umanitar cu apă potabilă în al doilea oraș ca mărime din...
donald trump
5
Amenințările lui Donald Trump la adresa NATO scot la iveală lipsa unei strategii...
Te-ar putea interesa și:
Vladimir Putin, în timpul discursului în care a anunțat invadarea Ucrainei
„Ideea să-ți vorbească despre imoralitate criminalul nr. 1 al omenirii este halucinantă”. Criza încrederii și discordia planetară
barbat cu bonuri in mana
Avertismentul unui economist: „Inflația rămâne principala problemă a economiei, iar scumpirile la energie pot agrava situația”
inflatie-1536x768
Rata anuală a inflației a scăzut la 9,31% în luna februarie. Ce servicii și produse au înregistrat cele mai mari scumpiri
pompa de benzina motorina
Motorina ar putea ajunge la aproape 10 lei pe litru în România. Ce spun analiștii despre scumpiri și impactul asupra economiei
TIMISOARA - INAUGURARE TERMINAL SCHENGEN - 29 MAR 2024
Administratorul Nordis solicită DIICOT să clarifice dacă politicieni au zburat cu avioane plătite de grup
Recomandările redacţiei
Screenshot 2026-03-17 at 15.16.03
Derapaj în Parlament. Câciu a bătut cu pumnul în masă și a strigat la...
Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan
Ce poate determina PNL să iasă de la guvernare. Un deputat liberal...
radu miruta
Radu Miruță: România are capacități de apărare în fața unei posibile...
Iranian Secretary Of Supreme National Security Council Ali Larijani
Israelul l-a ucis pe Ali Larijani într-un atac aerian nocturn...
Ultimele știri
Nicușor Dan a donat sânge chiar în Palatul Cotroceni. Îndemnul către români
Comisia Europeană alocă 189 de milioane euro pentru Republica Moldova, după progrese în reforme
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului, respinge încetarea focului: „SUA și Israelul trebuie îngenunchiate”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii intră într-o nouă etapă puternică începând cu 17 martie 2026. Încep să creadă mai mult în drumul...
Cancan
Prima reacție a bărbatului care a făcut gender reveal cu două femei. Cum explică situația
Fanatik.ro
Drama femeii care s-a aruncat de la etajul 8 al unui bloc din Constanța: „Avea pensia mică, se plângea”...
editiadedimineata.ro
Pericolele rețelelor sociale sunt atribuite responsabilității personale și nu marilor companii de tehnologie
Fanatik.ro
Gigi Becali, răspuns devastator după acuzațiile lui Vasile Dîncu: „Doar numele meu face cat 1000 de Dîncu...
Adevărul
„România a făcut pentru SUA mai mult decât orice alt stat NATO”. Planul ascuns al președintelui Trump și de...
Playtech
Cum speli o pilotă din puf acasă fără să o strici. Metoda folosită de hoteluri
Digi FM
Prințul William, poză nemaivăzută din colecția personală, alături de mama lui. El avea doi ani, prințesa...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Vladimir Putin a reacționat imediat, după ce rușii s-au întors acasă
Pro FM
Celia a divorțat după 13 ani de căsnicie: „Am încercat să fiu de casă, dar m-am pierdut pe mine”
Film Now
Val de comentarii după ce actori celebri nu au fost incluși în segmentul „In Memoriam” de la Oscaruri 2026...
Adevarul
„Nici măcar nu ne-au văzut dronele”. Cum au învins ucrainenii forțele NATO, în timpul unor exerciții militare...
Newsweek
Ministrul muncii, mesaj pentru 2.800.000 pensionari. Avem 1.000.000.000 lei în plus pentru pensii în aprilie
Digi FM
Marius Lulea, despre ruptura de George Simion și un posibil atac al Rusiei: „O națiune mică nu trebuie să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Când este echinocțiul de primăvară 2026. De ce ziua nu este, totuși, perfect egală cu noaptea
Digi Animal World
Pericol ascuns în grădini și parcuri. Planta de primăvară care poate intoxica pisicile și câinii
Film Now
Glumă sau înțepătură? Jane Fonda, după ce Barbra Streisand l-a omagiat pe Robert Redford la Oscar 2026: Eu...
UTV
Megan Fox a întors toate privirile la petrecerea premiilor Oscar 2026