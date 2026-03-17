Ciolacu, atac dur la Bolojan și Nazare: „Îi mint pe români cu un cinism absolut” privind prețurile la carburanți

Președintele Consiliului Județean Buzău, Marcel Ciolacu, a lansat marți un nou atac la adresa premierului Ilie Bolojan și a ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, acuzând Executivul că induce în eroare opinia publică în privința situației bugetare și a efectelor inflației.

Într-o postare publicată pe Facebook, Ciolacu susține că Guvernul afirmă, în mod eronat, că nu există fonduri pentru implementarea măsurilor din „Pachetul de solidaritate” propus de PSD. În același timp, acesta acuză că autoritățile permit creșterea prețurilor la carburanți, ceea ce ar genera venituri suplimentare considerabile la bugetul de stat.

„Bolojan și Nazare spun că nu există 1,7 miliarde ca să acopere toate măsurile Pachetului de Solidaritate propus de PSD, dar lasă prețurile la carburanți să explodeze, iar asta înseamnă 5-6 miliarde în plus la buget (...). Îi mint pe români cu un cinism absolut”, a scris acesta.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Liderul social-democrat a afirmat că o eventuală creștere a inflației peste nivelul prognozat de 4% pentru anul 2026 ar aduce miliarde de lei în plus la buget. De asemenea, acesta a susținut că majorarea prețului combustibililor cu un leu ar genera aproximativ 250 de milioane de lei lunar din TVA.

În opinia sa, aceste venituri suplimentare ar putea fi folosite pentru sprijinirea populației vulnerabile.

Propunere: ajutoare directe prin carduri sociale

Ciolacu califică situația drept „o înșelătorie grosolană” și propune acordarea de ajutoare directe prin intermediul infrastructurii deja existente de carduri sociale.

Potrivit acestuia, din veniturile suplimentare generate de creșterea prețurilor la carburanți s-ar putea acorda un sprijin lunar de aproximativ 200 de lei pentru cheltuieli precum carburant, energie sau gaze.

Declarațiile liderului PSD au inclus și critici dure la adresa premierului Ilie Bolojan, pe care îl acuză de lipsă de empatie și de politici orientate exclusiv spre piața liberă.

„Din păcate, Bolojan și empatia sunt două drepte paralele. Nu poți pretinde empatie unui satrap (...). A te solidariza cu un călău nu înseamnă responsabilitate, ci cruzime pură”, a afirmat Ciolacu.

Acesta a adăugat că românii nu mai cred în mesajele Guvernului și a sugerat că mandatul actualului premier se apropie de final.

Postarea s-a încheiat cu o referire ironică la ziua de naștere a premierului: „La mulți ani, Ilie Bolojan. Sper că este, totuși, prima și ultima zi de naștere cu tine premier”.

Editor : A.D.