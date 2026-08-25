Ciprian Ciucu anunță că STB a depus din nou cererea de insolvență: „Nu este cazul să ne jucăm cu viitorul transportului public”

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunţat marți că STB a depus o nouă cerere de insolvenţă, nouă bibliorafturi, atent verificate, el arătând că „nu este cazul să ne jucăm cu viitorul transportului public şi cu stabilitatea financiară a Primăriei Municipiului Bucureşti”.

„STB a depus o nouă cerere de insolvenţă. Nouă bibliorafturi, atent verificate. Cred că nu este cazul să ne jucăm cu viitorul transportului public şi cu stabilitatea financiară a Primăriei Municipiului Bucureşti”, a scris primarul pe Facebook.



„Sper că de data aceasta cererea să aibă bască”, a mai spus Ciucu.



Primarul Capitalei a mai anunțat că va face, miercuri, o conferinţă de presă pe o temă la fel de importantă. „Cineva trebuie să se ocupe, după zeci de ani, de problemele structurale ale Bucureştiului”, a spus Ciucu.

Anunţul vine după ce în 18 august primarul Capitalei anunţa că, în mod neaşteptat, Tribunalul a respins cererea de intrare în insolvenţă depusă de către STB, motivaţia fiind lipsa de documente.

El preciza că a vorbit cu managementul STB şi s-a jurat că le-au verificat de şapte ori şi că s-au depus toate, iar cererea a fost completă.

Consiliul General al Municipiului Bucureşti (CGMB) a mandatat, în 21 iulie, Adunarea Generală a Acţionarilor STB, să solicite Consiliului de Administraţie al societăţii declanşarea procedurii de insolvenţă. S-au înregistrat 39 de voturi "pentru" şi şapte abţineri.

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a precizat în şedinţă că situaţia este atât de gravă, încât poate atrage inclusiv incapacitatea de plată a Primăriei Municipiului Bucureşti.

Editor : B.E.