Ciprian Ciucu anunţă care sunt primele 4 instituţii care vor fi închise și avertizează că STB poate fi executată silit

Data publicării:
ciprian ciucu
Ciprian Ciucu. Foto: Inquam Photos / George Călin

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat, duminică seară, că situaţia bugetului este „dezastruoasă”, fiind o problemă structurală. Ciucu a precizat că vor fi luate măsuri de reducere a cheltuielilor şi a anunţat care sunt primele patru instituţii care se vor închide.

„În momentul de faţă mai aveam undeva la 5 milioane în buget, pe luna ianuarie. Sunt oameni care au mai mult de 5 milioane în conturi (…) Este un buget de bazar, dar un buget care se negociază în coaliţie. Şi eu voi pleda în acest moment pentru o formulă bugetară echilibrată între Primăria Muncipului Bucureşti şi sectore, în raport cu competenţele şi responsabilităţile pe care le avem fiecare, care o să fie predictibilă pe 10 ani de zile”, a declarat Ciprian Ciucu la Antena3, citat de News.ro.

Ciprian Ciucu, care a preluat funcţia de primar general de la Nicuşor Dan, afirmă că fostul primar general nu a minţit în ceea ce priveşte situaţia bugetului.

„Domnul Nicuşor nu a minţit când a spus că a plătit datorii. Numai că s-au acumulat alte datorii. Aici este problema”, a explicat Ciucu.

Potrivit acestuia, de exemplu, STB are datorii către ANAF de 1,5 – 1,5 miliarde de lei, datorii aferente contribuţiilor salariaţilor, dar Primăria Capitalei are datorii către STB pentru că nu a plătit subvenţiile.

„Putem fi executaţi dacă nu plătim aceste datorii (…) Ceea ce pot să vă zic este că, nu ştiu, poate o să opereze ANAF Serviciul de Transport public în Bucureşti, dacă nu o să ia tramvaiele şi autobuzele”, a mai afirmat Ciprian Ciucu.

Acesta a explicat că şi la Termoenergetica au crescut constant datoriile.

„Deci 3 miliarde în acest moment sunt numai datorii ale companiilor municipale către stat, către ANAF”, a afirmat primarul general.

Ciucu a subliniat că va lua decizii dure: ”Adică vor fi restructurări. Probabil or să crească şi preţul la abonamentele şi biletele STB (...) Eu o să fac tot ce ţin de mine şi nu o să stau cu mâna întinsă la Guvern”.

Ciucu a precizat că decis primele patru instituţii care vor fi desfiinţate: „Pot să anunţ acum că pun pe masa Consiliului General desfiinţarea a patru instituţii pe care le avem (…) Sunt nişte instituţii aşa zis culturale sau sociale, care produc foarte multe datorii din faptul că au sediile închiriate, au diferite consumabile, nu produc ceva în urmă”.

Potrivit primarului general este vorba despre Centrul pentru seniori, Centrul pentru tineret, catre dublează activitatea cu a structurilor din sectoare.

„Nu au nicio funcţionalitate,dublează activitatea, se va închide”, a explicat Ciucu.

O altă instituţie care se va închide este Centrul Cultural Lumina, care va fi absorbit de către Arcub, dar şi Expo Arte.

„Aici este doar începutul”, a explicat Ciprian Ciucu.

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a afirmat, joi seară, că situaţia financiară a Primăriei este ”jenantă”, având doar cinci milioane de lei în conturi, sume comparabile cu ale unora dintre românii bogaţi.

Ciucu anunţă că va lua măsuri ”nepopulare”, urmând a desfiinşa sau comasa instituţii, dar şi că se vor scumpi biletele STB.

