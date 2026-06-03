Ciprian Ciucu, de Ziua Mondială a Bicicletei: Oriunde reabilităm, modernizăm drumuri şi spaţiul ne permite, vom avea piste

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, afirmă, miercuri, de Ziua Mondială a Bicicletei, că pe vremea când era primar de sector orice drum „nou făcut” avea piste de biciclete şi adaugă că intenţionează să continue să facă acelaşi lucru şi la Primăria Generală (PMB). „Oriunde reabilităm, modernizăm drumuri şi spaţiul ne permite, vom avea piste. Avem un masterplan, pus în practică. De asemenea, ne coordonăm cu primarii de sector, pentru ca pistele să fie conectate şi cu sens”, mai spune Ciucu, într-un mesaj pe pagina de Facebook a PMB, unde a adăugat o fotografie cu el pe bicicletă.

Primăria municipiului Bucureşti informează că miercuri, 3 iunie, de Ziua Mondială a Bicicletei, este celebrat mersul cu bicicleta, această zi fiind instituită oficial de Organizaţia Naţiunilor Unite pentru „a promova utilizarea acestui mijloc de transport simplu, accesibil, natural, sănătos”.

„Orice drum nou am făcut, ca primar de sector, a avut piste: Drumul Osiei, Drumul Valea Largă... La fel şi în parcuri (ex. Liniei). Cumulat, am construit vreo 10 km de piste, în Sectorul 6. Continui şi aici, la PMB. Oriunde reabilităm, modernizăm drumuri şi spaţiul ne permite, vom avea piste. Avem un masterplan, pus în practică. De asemenea, ne coordonăm cu primarii de sector, pentru ca pistele să fie conectate şi cu sens”, declară primarul general Ciprian Ciucu.

Potrivit Primăriei Capitalei, masterplanul Velo, aprobat de Consiliul General în primăvara anului trecut, prevede realizarea a 150 de kilometri de piste pe arterele principale de către PMB şi încă 400 de kilometri pe străzile secundare de către primăriile de sector.

„În prezent, lucrăm la: Bd. Iuliu Maniu (Valea Cascadelor - Pasajul Lujerului): a fost aprobat proiectul tehnic, Bd. Ion Mihalache (Calea Griviţei - Piaţa Victoriei): DALI în lucru, Calea Griviţei (Bd. Ion Mihalache - Str. Buzeşti): DALI în lucru. 39 de kilometri de piste de biciclete în sectoarele 2,3 şi 4: studiu de fezabilitate în lucru.

Mai pregătim alte nouă trasee, până în 2027: Floreasca - Pipera - Zoo Băneasa, Bucureştii Noi, 13 Septembrie - Ghencea, Drumul Taberei - Bd. Regina Elisabeta, un traseu semicircular Witting - I.G. Duca - Maltopol, Splaiul Unirii - Nicolae Grigorescu, Bd. Iuliu Maniu, Rahova - Alexandriei, Inelul Median Sud”, precizează Primăria Capitalei.

Sursa citată menţionează că, separat de ceea ce cuprinde Masterplanul, anul acesta PMB a alocat buget pentru amenajarea a 12,8 kilometri de piste, pe: Bd. Constantin Prezan, pe tronsonul cuprins între Arcul de Triumf şi Piaţa Aviatorilor; Parcul Izvor-Piaţa Constituţiei -Bd. Basarabia -Stadionul Naţional, în continuarea altor peste 16 kilometri de piste, deja finalizate.

„Alte două proiecte care includ şi piste de biciclete le derulăm prin Administraţia Străzilor pe: Bd. Mihalache (3,5 km pe fiecare sens) şi Calea Griviţei (3,6 km pe fiecare sens). Sperăm să le folosiţi!”, afirmă aceeaşi sursă.

Editor : B.E.