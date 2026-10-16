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Ciprian Ciucu, după ce a fost acuzat că „urăște mașinile”: „Scopul meu e să pun oraşul la punct, să ne civilizăm”

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Ciprian Ciucu.
Ciprian Ciucu. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, afirmă, după ce i s-a reproşat că a eliberat trotuarele de maşini şi le-a refăcut pentru pietoni, că i s-a spus că „urăşte maşinile” şi că nu îl vor mai vota cei care nu mai pot parca pe trotuar. „De parcă scopul meu este să fiu primar ca să fiu reales la infinit. Nu, scopul meu e să pun oraşul la punct, să ne civilizăm. Persoanele cu dizabilităţi, persoanele în vârstă, părinţii şi copiii lor au nevoie de trotuare curate, verzi, umbroase, plăcute. Că aşa este normal să fie, şi da, un primar trebuie să prioritizeze vieţile lor în raport cu confortul de a-ţi parca maşina în uşa blocului, pe trotuar la bulevard”, adaugă Ciucu.

„Mi-au spus că urăsc maşinile. Nu mă încearcă diferite sentimente faţă de obiecte, dar sunt alte lucruri mai importante la care ţin: iubesc oraşul, aerul curat, ordinea, şi, în general, lucrurile bine puse la punct. Atunci când eliberăm bulevardele principale de sub maşini nu facem altceva decât să echilibrăm situaţia de fapt, să le facem loc şi pietonilor. Atâta tot”, afirmă primarul general Ciprian Ciucu pe Facebook.

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Foto: Facebook / Ciprian Ciucu

El adaugă că autoturismele sunt „efectiv peste tot”: 2.800.000 în Bucureşti şi Ilfov, potrivit RAR, iar el nu face decât să accesibilizeze trotuarele, pentru că persoanele cu dizabilităţi, persoanele în vârstă, părinţii şi copiii lor „au nevoie de trotuare curate, verzi, umbroase, plăcute”.

„Că aşa este normal să fie, şi da, un primar trebuie să prioritizeze vieţile lor în raport cu confortul de a-ţi parca maşina în uşa blocului, pe trotuar la bulevard”, afirmă Ciucu.

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Foto: Facebook / Ciprian Ciucu

Edilul precizează că i se mai spune că nu îl vor mai vota „cei care nu mai pot parca pe trotuar”.

„De parcă scopul meu este să fiu primar ca să fiu reales la infinit. Nu, scopul meu este să pun oraşul la punct, să ne civilizăm”, punctează Ciucu.

Primarul general adaugă că alţi oameni îi cer parcări supraetajate.

„Vom avea, în Centru, pentru a duce maşinile în subteran, dar să şi putem aflui comercial zona. O astfel de parcare, cu 400 de locuri, ne costă cât construirea a două şcoli. Şi sunt o picătură într-un ocean. 400 de locuri, sau să zicem că facem zece, 4.000 de locuri scumpe, raportat la milioanele de maşini nu rezolvă nimic. Acum avem un coridor verde, am plantat 620 de arbori şi zeci de mii de arbuşti şi plante perene. Avem sistem de irigaţii, mobilier urban, bănci, tot ce are nevoie un bulevard civilizat. Vom continua”, încheie Ciucu.

Editor : B.E.

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