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Ciprian Ciucu îndeamnă experții în transporturi să participe la selecția pentru CA al STB: de ce e supărat primarul general

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Foto: Facebook / Ciprian Ciucu
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Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, anunţă că procedura de selecţie a Consiliului de Administraţie al STB a fost reluată de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti-Ilfov (ADI TPBI).

Dosarele se depun până luni, 6 iulie. Este important ca oamenii competenţi „cu expertiză în domeniul transportului” să se înscrie şi să participe la procedura de selecţie, scrie edilul general pe pagina sa de Facebook.

„Dacă aş fi ştiut mai devreme v-aş fi anunţat mai devreme! Dar ADI TPBI (...) nu ne-a informat. Noroc ca a prins acest fir noul director al ADI TPBI şi mi-a comunicat astăzi, în ceasul al doisprezecelea! Este cea de-a doua încercare a ADI TPBI de a selecta pe ascuns, fără publicitate şi transparenţă, Consiliul Director al STB”, susţine Ciucu.

Edilul menţionează că, prima oară, în luna decembrie, ADI TPBI a dat „pe repede înainte” drumul la procedura de selecţie, chiar înainte ca el să depună jurământul în calitate de primar general. Procedura a fost anulată din cauza lipsei de transparenţă.

„Acum, au reluat-o, dar nu au anunţat PMB şi nu m-au anunţat nici măcar pe mine în calitate de Preşedinte al Acestei Asociaţii Intercomunitare de Transport Public. Evident, eu intenţionam să o publicăm şi în presă şi pe pagina de facebook a primăriei, pentru că STB este una dintre cele mai mai companii publice din ţară! Îi rog pe profesioniştii de bună credinţă să se mobilizeze şi să-şi depună dosarul luni”, transmite Ciucu. 

Editor : B.E.

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