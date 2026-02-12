Live TV

Ciprian Ciucu își împarte biroul de la Primăria Capitalei cu o pisică adoptată recent. Cathy a devenit noua „colegă” a edilului

Ciprian Ciucu, primarul Capitalei
Ciprian Ciucu a anunţat că de joi va împărţi biroul cu Cathy, noua pisică pe care o are la Primăria Capitalei. Sursa foto: Facebook/Ciprian Ciucu

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunţat că, începând de joi, va împărţi biroul de la Primăria Capitalei cu Cathy, o pisică adoptată recent, despre care spune că s-a ataşat rapid încă de la prima întâlnire. Anunţul a fost făcut pe pagina sa de Facebook, unde edilul a publicat şi imagini cu noua „colegă”.

„Ea este Cathy şi de astăzi vom împărţi biroul meu pentru că şi aşa este prea mare. A fost chimie între noi la prima vedere, după câteva minute mi-a tors în braţe. S-a instalat deja şi acum suntem în perioada de acomodare”, a scris edilul.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Potrivit acestuia, pisica a trecut recent printr-o intervenţie chirurgicală, după ce a fost lovită de o maşină. Medicii veterinari au operat-o şi i-au reconstituit şoldul, „de aceea are blăniţa aşa, dar îi va creşte repede”. 

Postarea a strâns, în mai puţin de o oră, aproape 3.000 de aprecieri şi peste 140 de comentarii din partea utilizatorilor reţelei sociale.

La sfârşitul anului trecut, Ciprian Ciucu declara că nu o va lua la Primăria Generală pe Jessy, o altă pisică adoptată, devenită între timp mascota Primăriei Sectorului 6.

Aceasta fusese găsită într-o stare gravă într-o scară de bloc şi ulterior îngrijită şi adoptată.

Edilul explica atunci că schimbarea mediului nu este benefică pentru pisici, mai ales în cazul lui Jessy, care are acces la curtea instituţiei. „Pisicile nu e bine să schimbe locul, să schimbe casa, şi pentru ea, care are acces la curtea primăriei, nu ar fi foarte bine dacă şi-ar muta casa. Probabil vom găsi o altă pisică. Sunt multe pisici micuţe şi fără părinţi, abandonate”, declara Ciprian Ciucu.

Într-un interviu acordat TVR Info înaintea campaniei electorale, primarul a povestit că fotografia oficială de campanie în care apare alături de Jessy a fost aleasă chiar de susţinători, în urma unei consultări pe Facebook.

Dintre mai multe variante propuse, inclusiv imagini formale sau într-o ţinută sport, publicul a preferat fotografia în care edilul ţine pisica în braţe.

