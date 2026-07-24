Ciprian Ciucu: Nu am avut nicio săptămână să nu explodeze o bombă bugetară la Primăria Capitalei. Acoperi o gaură, apare alta

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat vineri că, de la preluarea mandatului, nu a avut nicio săptămână în care „să nu explodeze o bombă bugetară”, precizând că vor fi necesare nişte reforme suplimentare pentru a menţine municipalitatea pe linia de plutire din punct de vedere financiar.

„După ce am preluat mandatul, am crezut că poate nu înţeleg eu Primăria Municipiului Bucureşti. Că nu este şi asta o Primărie şi că ar fi o altă mâncare de peşte. Nu am avut nicio săptămână, dar niciuna, să nu explodeze o bombă, ceva din trecut, mă refer la bombele bugetare plasate în ultimii 20 de ani şi despre care mai aflu săptămânal. La început eram pur şi simplu uimit, siderat! Acum m-am obişnuit: acoperi o gaură de scurgere, nu-i nimic, va apărea alta”, a scris Ciprian Ciucu pe pagina de Facebook.

Printre „bombele cu efect întârziat” care au explodat în această săptămână se numără faptul că STB vrea să execute Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti-Ilfov (ADI TPBI) cu 34,5 de milioane de lei pentru facturi din 2021 şi 2023, bani pe care trebuie să îi dea Primăria Capitalei.

„Prefectul a venit ieri la mine cu o hotărâre a unei instanţe cum că Primăria trebuie să îi dea 3,5 milioane de lei pentru că încă din 2018 PMB nu i-a pus la dispoziţie un sediu, ei au tot plătit chirie de atunci, chirii de multe milioane, din care cele 3,5 sunt doar pe ultimii trei ani”, a explicat Ciprian Ciucu.

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Primarul spune că municipalitatea este obligată de o instanţă să cumpere un teren pentru care plăteşte penalităţi zilnice, mult mai mari decât valoarea sa. Este vorba despre un teren privat pe care Primăria Capitalei a construit un bloc în anul 1997, a menţionat edilul general.

„Domnul Costanda şi-a cam primit banii, dar, ce să vezi, ne-a mai dat în judecată pentru actualizări suplimentare de 34 de milioane de lei. (...) A, şi să nu uit şi asta, Termoenergetica are datorii la Elcen de cca. 1,5 miliarde, pentru care noi plătim eşalonat cca. 150 milioane pe lună. Absolut superb! Sunt nevoit ca în anii următori să fac o minune să ţin financiar Primăria Municipiului Bucureşti pe linia de plutire, în timp avem şi multe lucrări de investiţii. Eu zic că voi reuşi cumva, dar vor fi necesare nişte reforme suplimentare. Şi lumea mă întreabă dacă nu ştiam atunci când am candidat. Ştiam eu ceva, dar nimeni nu prezenta public situaţia reală pentru că nici ei nu o ştiau... Să vedem ce mai apare săptămâna viitoare. Vă doresc un week-end liniştit. Nu vă faceţi griji, mă aveţi pe mine să mi le fac", a adăugat Ciprian Ciucu.

Editor : A.P.