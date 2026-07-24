Live TV

Ciprian Ciucu: Nu am avut nicio săptămână să nu explodeze o bombă bugetară la Primăria Capitalei. Acoperi o gaură, apare alta

Data publicării:
Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei.
Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei. Foto: Inquam Photos / George Călin
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat vineri că, de la preluarea mandatului, nu a avut nicio săptămână în care „să nu explodeze o bombă bugetară”, precizând că vor fi necesare nişte reforme suplimentare pentru a menţine municipalitatea pe linia de plutire din punct de vedere financiar.

„După ce am preluat mandatul, am crezut că poate nu înţeleg eu Primăria Municipiului Bucureşti. Că nu este şi asta o Primărie şi că ar fi o altă mâncare de peşte. Nu am avut nicio săptămână, dar niciuna, să nu explodeze o bombă, ceva din trecut, mă refer la bombele bugetare plasate în ultimii 20 de ani şi despre care mai aflu săptămânal. La început eram pur şi simplu uimit, siderat! Acum m-am obişnuit: acoperi o gaură de scurgere, nu-i nimic, va apărea alta”, a scris Ciprian Ciucu pe pagina de Facebook.

Printre „bombele cu efect întârziat” care au explodat în această săptămână se numără faptul că STB vrea să execute Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti-Ilfov (ADI TPBI) cu 34,5 de milioane de lei pentru facturi din 2021 şi 2023, bani pe care trebuie să îi dea Primăria Capitalei.

„Prefectul a venit ieri la mine cu o hotărâre a unei instanţe cum că Primăria trebuie să îi dea 3,5 milioane de lei pentru că încă din 2018 PMB nu i-a pus la dispoziţie un sediu, ei au tot plătit chirie de atunci, chirii de multe milioane, din care cele 3,5 sunt doar pe ultimii trei ani”, a explicat Ciprian Ciucu.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Primarul spune că municipalitatea este obligată de o instanţă să cumpere un teren pentru care plăteşte penalităţi zilnice, mult mai mari decât valoarea sa. Este vorba despre un teren privat pe care Primăria Capitalei a construit un bloc în anul 1997, a menţionat edilul general.

„Domnul Costanda şi-a cam primit banii, dar, ce să vezi, ne-a mai dat în judecată pentru actualizări suplimentare de 34 de milioane de lei. (...) A, şi să nu uit şi asta, Termoenergetica are datorii la Elcen de cca. 1,5 miliarde, pentru care noi plătim eşalonat cca. 150 milioane pe lună. Absolut superb! Sunt nevoit ca în anii următori să fac o minune să ţin financiar Primăria Municipiului Bucureşti pe linia de plutire, în timp avem şi multe lucrări de investiţii. Eu zic că voi reuşi cumva, dar vor fi necesare nişte reforme suplimentare. Şi lumea mă întreabă dacă nu ştiam atunci când am candidat. Ştiam eu ceva, dar nimeni nu prezenta public situaţia reală pentru că nici ei nu o ştiau... Să vedem ce mai apare săptămâna viitoare. Vă doresc un week-end liniştit. Nu vă faceţi griji, mă aveţi pe mine să mi le fac", a adăugat Ciprian Ciucu.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
nava GPL marea neagra
1
Băsescu cere măsuri urgente după atacul asupra navei cu 4.000 de tone de GPL...
Președintele Donald Trump.
2
Schimbare radicală de poziție: Aliații SUA din Golf îl presează pe Trump să declanșeze o...
cersetorieee
3
„O sesizare de cerșetorie în București a dus direct la un BMW X5”. Ce a descoperit...
putin
4
Putin recunoaște, într-un rar moment de sinceritate, că economia Rusiei e pe butuci...
Nou născut în incubator, imagine ilustrativă.
5
„Lista rușinii și a disperării” de la „Marie Curie”. Medicul Cîrstoveanu: 150 de copii au...
"Cea mai frumoasă actriță din lume" a "rupt" tăcerea, la 3 ani de la divorț: "Întemeierea unei familii era visul meu"
Digi Sport
"Cea mai frumoasă actriță din lume" a "rupt" tăcerea, la 3 ani de la divorț: "Întemeierea unei familii era visul meu"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Apartamente distruse de explozia din Rahova .
Cum arată apartamentele din blocul distrus de explozia din Rahova. Primele imagini filmate din dronă
stb
Primăria Capitalei dă asigurări că insolvența STB nu va duce la suspendarea transportului public în București
stb
CGMB a aprobat declanșarea procedurii de insolvență a STB. Ciprian Ciucu: „Ne-a trecut glonțul pe la ureche”
Ciprian Ciucu.
Ciucu cere intrarea STB în insolvență: „Așa putem plăti salariile și evita falimentul orașului”. Ședință marți la Primăria Capitalei
Tramvaie Tatra
Tramvaiele Tatra din București au fost retrase din circulație. Primarul Ciprian Ciucu: Au transportat mai multe generaţii de călători
Recomandările redacţiei
harta drona
Traseul dronei doborâte de un avion F-16. Detalii din timpul...
aeronava f-16
Nicușor Dan: Un avion F-16 a doborât o dronă în spațiul aerian...
imagini de pe camp din buzau dupa ce a cazut o drona
Primele imagini de la locul în care s-a prăbușit drona doborâtă de un...
Avioane F-16
„Erau panicați, unii plângeau”. Localnicii din zona Padina povestesc...
Ultimele știri
Revoluția apărării în Europa: cum schimbă contractele și tehnologia viitorul României în industria militară
„Ei bine, nu a funcţionat”. Lavrov dă vina pe SUA pentru eșecul negocierilor din Alaska între Trump şi Putin
MApN oferă explicații despre drona care a fost doborâtă în România de un avion F-16
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Andreea Ibacka, după divorțul de Cabral: „Un an care a venit cu foarte multe greutăți. Da, mi-am permis să...
Cancan
Bona Irinei Columbeanu spune pentru prima dată ce a trăit în vila de la Izvorani: 'Pentru mine, la doar 18...
Fanatik.ro
Cine este, de fapt, mama lui Karim Adeyemi. În ce oraș superb din România s-a născut și ce facultate...
editiadedimineata.ro
Ce înseamnă atacul cibernetic al modelului OpenAI pentru securitatea din domeniul AI
Fanatik.ro
FCSB, cifre șocante cu Auda! Unde a pierdut, de fapt, Marius Baciu meciul din Conference League: Târnovanu nu...
Adevărul
„Ne jucăm cu moartea!”. Podul parțial prăbușit din Grecia pe care încă se circulă zilnic
Playtech
Cât costă racheta cu care a fost doborâtă drona ajunsă deasupra României. Modul în care funcționează AIM-9X...
Digi FM
Mikey Hash, la Digi FM: de ce a abandonat YouTube-ul pentru un velier
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cristiano Ronaldo ar fi decis să se retragă de la naționala Portugaliei
Pro FM
Mama lui Amy Winehouse, la 15 ani de la moartea artistei: „A fost victima propriului succes, alcoolul îi...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Johnny Depp, de nerecunoscut la Comic-Con. Transformarea spectaculoasă a actorului i-a lăsat fără cuvinte pe...
Adevarul
Rușii sunt furioși pe noul comandant-șef al armatei Ucrainei: „Ne urăște”
Newsweek
Pensie minimă de 1.281 lei după 25 ani munciți. Aceiași bani lua dacă lucra 15 ani. De ce aceste inechități?
Digi FM
Exclusiv la matinalul Digi FM: Cum a ajuns Miresic să încaseze patru bătăi la propria nuntă!
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
„Cea mai mare greșeală din viața mea a fost căsnicia”. Confesiunea tulburătoare a unei femei de 107 ani...
Digi Animal World
Imagini rare din România. O pisică sălbatică și cei patru pui ai săi, surprinși într-un parc național
Film Now
Mama actorului Ben Affleck a murit la 83 de ani. Cea mai mare dorință a ei după ce a aflat că mai are doar...
UTV
Andreea Ibacka a vorbit despre anul dificil prin care a trecut după divorțul de Cabral. „Mi-am permis să...