Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat, joi, referitor la deszăpezire, că în România, atunci când ninge, toată lumea se isterizează, începând cu jurnaliştii, iar primarii „intră în vrie”, se sperie şi aruncă cu „tone de sare”, aşa încât apare „o isterie publică”.

Edilul a făcut apel la calm şi dă exemplul oraşului New York, unde atunci când stratul de zăpadă depăşeşte 40-50 de centimetri copiii nu merg la şcoală, maşinile nu ies pe drumuri, iar utilajele îşi pot face treaba mult mai repede şi mult mai bine. ”la noi, este pretenţia ca fix a doua zi din noaptea în care a nins totul să fie negru. Daţi-ne şi nouă măcar 24 sau 48 de ore. Au fost oameni de pe utilajele de dezăpezire care au leşinat din cauza epuizării”, a spus primarul.

„În alte ţări, în prima zi când ninge, nimeni nu iese afară. Cu alte cuvinte, dacă ninge sub 15 centimetri activitatea se poate desfăşura normal, dacă ninge între 15 şi 25 -30 de centimetri, activitatea este restricţionată, tocmai pentru ca utilajele să poată interveni normal, iar dacă ninge peste 40 de centimetri, nimeni nu mai iese în ziua aceea cu maşina, este interzisă circulaţia şi se iese în cazul de urgenţă maximă. N-ai ce să cauţi pe străzi în ziua aceea. Utilajele ies pe stradă şi încep. Şi m-am documentat, au o productivitate de 30-40% mai mare, dacă nu sunt maşini în trafic, pentru a face deszăpezirea. Asta se întâmplă acolo. Populaţia este anunţată din timp, se face apel, deci în prima zi nu circulă nimeni pentru că ies utilajele pe străzi”, a explicat Ciprian Ciucu, adăugând că deszăpezirea vizează, în special, zona spitalelor şi bulevardele principale şi abia a doua zi pe străzile secundare şi pe trotuare

Edilul a spus că, în scbimb, în cazul României, „toată lumea „se isterizează”.

”La noi, toată lumea se isterizează, începând cu dumneavoastră, nu vă supăraţi că vă zic. Iar i-a luat pe primari iarna prin surprindere. Păi nu a luat pe nimeni, că ne-am uitat cu toţii ca disperaţii”, le-a declarat jurnaliştilor primarul Ciucu, menţionând că înainte când ningea era frumos.

Potrivit lui Ciucu, acum, toţi primarii au aceeaşi problemă şi „intră în vrie”, se sperie şi încep să arunce cu „tone de sare”.

„Apare o isterie publică şi aceasta se amplifică foarte mult. Primarii se sperie şi încep să anunce cu sare. Şi nu puţină sare”, afirmă primarul, menţionând că această sare „distruge spaţiul verde şi omoară copacii”, poluează, dar mai ales „strică asfaltul” şi apar gropi.

În sectorul 6, la un moment dat, zic, băi, opriţi-vă cursare astea, că distruge spaţiul verde, omorâţi copacii, dar ne costă iară să plantăm. La mijele peisagistici, iarba. Uiteţi-vă cum o sărată.

Ciucu a explicat că în România „este pretenţia” ca „fix a doua zi din noaptea în care a nins” totul să fie negru.

„Hai să fim rezonabili, trebuie să fie la negru, dar daţi-ne şi nouă, 24 - 48 de ore. Primăria Capitalei nu are serviciu de dezăpezire, ci doar partea de reglementare şi de control. Adică să dea nişte amenzi mici, maxim 5.000 de lei. De aceea am dat pe fiecare stradă în parte. Salubrizarea este la sectoare”, a explicat edilul.

Primarul Capitalei a spus că ar dori să existe o discuţie „cu toţii”, inclusiv cu presa, cu cetăţenii şi cu primarii de sector, aceştia din urmă fiind „principalii factori în ceea ce priveşte deszăpezirea”.

„Şi să zicem că, dacă a nins peste 40-5o de centimetri, copiii rămân în ziua aceea acasă, şi să fie predictibil, să nu se mai isterezeze lumea degeaba, maşinile rămân în ziua aceea acasă şi se duc doar urgenţele, salvările, tot ce ai nevoie. E vorba de 24 de ore. Se eliberează oraşul mai rapid, mai ieftin, nu mai distrugem şi nu aruncăm cu tonele de sare care s-au aruncat în această iarnă, pentru că primarii au vrut ca să fie în competiţie unul cu celălalt, la care e mai negru. S-au aruncat cu tonele de sare. Nu vă zic că au fost oameni care au leşinat. Au fost oameni pe utilajele de deszăpezire care au fost forţaţi să lucreze mai mult de 8 ore - 12 ore intensiv şi au leşinat. Societatea pune o presiune formidabilă în primele 24 de ore pe primari, ei pun presiune pe salubrişti, pe serviciile lor proprii, ştirile încep să curgă, primarii intră în competiţie că la mine e mai bine, la mine e mai puţin bine, aruncă cu sare, aruncă cu bani”, a spus Ciucu.

