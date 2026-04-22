Ciprian Ciucu spune că există o cale de împăcare cu PSD, dar cu anumite condiții: „Dacă își revin, am putea negocia”

Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Prim-vicepreşedintele PNL, Ciprian Ciucu, a declarat miercuri, în emisiunea Jurnalul de Seară de la Digi24, că există o cale de împăcare cu PSD, dacă social-democrații nu vor pica Givernul prin moțiune de cenzură, sugerând inclusiv renegocierea protocolului Coaliției. Liberalul precizează că partidul său nu așteaptă scuze, dar PSD ar trebui să scape de „capul răutățiilor”: Sorin Grindeanu și Claudiu Manda. 

Ciucu a declarat că vede posibilă o împăcare cu PSD, dar în anumite condiții. 

„Nu știu dacă suntem în acel punct de inflecțiune în care să nu putem continua așa, pentru că noi n-am zis că nu mai facem deloc cu PSD. Am zis așa: dacă picați Guvernul, uitați de noi. Dar dacă își revin, nu știu dacă îi schimbă peste noapte pe Manda și pe Grindeanu, că ei au fost capul răutăților, și revine PSD-ul, nu vrem nici măcar scuze, dar vrem ca să negociem protocolul, pentru că de data asta trebuie să punem și termene. Adică noi am pus cine e responsabil să facă ce, dar nu am spus până când și miniștrii PSD au blocat foarte multe reforme, s-a stat după avize, au interzis funcționarilor să trimită documente și așa mai departe. O astfel de ipoteză pentru a merge mai departe cu guvernarea, nu știu, doar gândesc cu voce tare, n-am un punctaj de partid, dar vă zic ceea ce am votat noi: că dacă vor pica Guvernul, ura și la gară, uitați de noi. Aceea este linia roșie”, a declarat liberalul.

Cirpian Ciucu spune că în scenariul în care PSD „își revine” ar trebui renegociat protocolul Coaliției.

„Dacă ei vin și zic ok, hai să mergem mai departe, mi-e teamă că am trecut de acest punct de infecțiune. Adică lucrurile au ajuns mult prea departe. Venim după un an întreg de atacuri și de stratageme pe care ne-am făcut că nu le vedem. E foarte greu să le câștigăm încrederea, dar să zicem că președintele are acum o poziție în care o să zică ok, PSD, am înțeles, dar reveniți-vă, nu vă merge cu PNL și cu USR, poate ei își revin. În această situație, în extremis, și accentuez în extremis, ca să nu zică acuma cineva că Ciucu invită PSD-ul înapoi, am putea negocia un protocol de care să ne și ținem cu termene. Adică nu doar cu responsabilități, ca să ne asigurăm că nu stăm degeaba la guvernare”, a mai declarat prim-vicepreşedintele PNL.

Luni, România a intrat în criză politică, după ce Partidul Social Democrat, membru al coaliţiei de guvernare, a decis să îi retragă sprijinul lui Ilie Bolojan. În acest context, preşedintele Nicuşor Dan a chemat partidele din Coaliţie la consultări, cărora le-a cerut să dezescaladeze retorica publică și să se concentreze mai mult pe soluții decât pe probleme.

„Ce am cerut eu partidelor la discuțiile pe care le-am avut și o fac și public acum este să dezescaladeze retorica publică. Pe de o parte, apoi să se uite la viitor și ce vom face mai mult decât la trecut, să se uite la soluții mai mult decât la probleme, pentru că cred eu că până în momentul ăsta fiecare dintre actorii politici și-a expus nemulțumirile. Întrebarea este cum procedăm în continuare și în orice formulă politică majoritară, minoritară, vom avea nevoie de dialog între forțele politice pro-occidentale, deci dezescaladare în acest moment. Pentru a putea avea un dialog în viitor și dincolo de criza asta politică, trebuie să spunem și să asigurăm românii că avem instituții ale statului care funcționează. Da, suntem un stat funcțional, cu o diferență de opinie la nivel politic”, a spus Nicușor Dan.

El a mai declarat că „nu se pune în discuție direcția pro-occidentală a României. Fiecare din partidele care au venit azi și minoritățile naționale au afirmat expres că exclud o guvernare cu forțe antioccidentale, recte AUR, și fiecare dintre ele și-a exprimat disponibilitatea de cooperare în mod special particular, pe proiectele esențiale care pe care România le are în perioada imediat următoare, OCDE, SAFE, PNRR. Deci, calm și vom trece prin asta”.

