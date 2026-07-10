Ciprian Ciucu dă de înțeles că Nicușor Dan are o variantă de premier în cap, iar PNL mai stă la guvernare două-trei zile

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, care este și prim-vicepreședinte al PNL după anularea, joi, de către Tribunalul București a deciziilor Congresului liberalilor, a declarat într-un interviu publicat vineri, că România ar putea avea un nou premier în câteva zile. Liderul liberal lansează ideea că Nicușor Dan are deja o variantă de prim ministru în cap, pe care ar putea-o discuta luni cu partidele chemate la discuții la Cotroceni. Ciprian Ciucu nu crede că interimatul cabinetului Bolojan se va prelungi dincolo de săptămâna viitoare.

Ciprian Ciucu a declarat, în cadrul podcastului Cerne și Discerne publicat vineri, că „în acest moment mingea este la președinte. Președintele României trebuie să aleagă pe unul dintre cei doi (Sorin Grindeanu, propus pentru funcția de premier de către PSD, și Siegfried Mureșan, propus de PNL, USR și UDMR, n.r). Nu știm când va alege, dacă va fi publicat acest podcast până atunci sau nu, dar mingea în acest moment este la președinte. El trebuie să aleagă. S-a propus pe această soluție pentru șase luni, până o să găsească alta, tocmai pentru că țara ar nevoie acum rapid de niște măsuri. Este o soluție de compromis în acest moment, nu este o soluție finală”.

La completarea gazdei podcastului, Mihai Răzvan Moraru, că PNL este acum la guvernare, până vine noul guvern, Ciprian Ciucu a intervenit și a spus: „Două-trei zile, da”.

Președintele Nicuor Dan a declarat miercuri, într-o conferință de presă la Ankara, că îi va chema pe liderii fostei coaliții (PSD, PNL, USR, UDMR) luni, la Cotroceni. Șeful statului a precizat că, în acest moment, nu simte că s-a conturat o soluție privind noul Guvern.

„În toată această perioadă am avut discuții cu toată lumea, iar fiecare m-a informat despre discuțiile purtate între ei. În acest moment, nu simt că se conturează o soluție. La întâlnirea de luni, vreau ca fiecare dintre lideri să îmi prezinte soluția pe care o consideră susținută de majoritate”, a declarat președintele Nicușor Dan.

Negocierile politice s-au blocat atât la varianta de Guvern, cât și la ideea rotativei guvernamentale. Liderii PSD au transmis public că ar fi de acord cu o rocadă numai dacă sunt primii la guvernare.

De cealaltă parte, liberalii, care împreună cu USR și UDMR l-au propus pe Siegfried Mureșan premier, ar vrea să dea ei primul numele celui care să conducă Executivul și abia apoi PSD.

A fost înaintată și ideea unui Executiv de armistițiu condus de PSD-PNL-UDMR, însă fără USR. Potrivit unor surse, într-un astfel de scenariu s-ar putea schimba numele de premier propus de partide, iar în cărți ar putea fi din nou Alexandru Nazare, actualul ministru al Finanțelor.

Zilele trecute, Sorin Grindeanu a declarat, într-un interviu la Digi24, că PSD nu are nicio problemă să discute despre varianta unui „guvern de armistițiu”, însă PNL trebuie mai întâi să își retragă hotărârile prin care exclude colaborarea cu social-democrații. Liderul PSD a afirmat că partidul său a acceptat toate scenariile propuse până acum, însă de fiecare dată au apărut noi condiții din partea liberalilor.

Editor : B.E.