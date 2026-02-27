Live TV

Ciprian Ciucu spune că reparațiile la Pasajul Basarab vor începe în luna aprilie. PMB anunțase joi că lucrările demarează în iunie

BUCURESTI - PASAJ BASARAB - VOLUNTARI - CURATENIE - 3 SEPT 2022
Pasajul Basarab. Inquam Photos / George Călin

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat vineri că lucrările de reparații la Pasajul Basarab vor începe în luna aprilie, după ce a discutat cu reprezentanții companiilor care l-au construit și au decis încheierea unei tranzacții extrajudiciare, „prin care am împărțit lucrările, cine ce anume face”. Primăria Capitalei anunțase joi că lucrărilor vor începe abia în luna iunie. Pasajul a fost terminat în 2011, dar până în prezent construcția nu a fost recepționată, motiv pentru care nimeni nu a putut interveni legal pentru mentenanță și reparații.

„Podul Basarab a fost finalizat în 2011, în urmă cu 15 ani. De atunci și până acum, lucrările nu au fost recepționate. Pasajul se află astăzi într-o stare deplorabilă: este deja degradat, prezintă infiltrații și are multe defecțiuni”, a scris Ciucu pe Facebook, precizând că Primăria a  găsit acum „soluția legală pentru a putea autoriza lucrările de reparație necesare pentru a putea fi, spre sfârșitul acestui an, recepționat. Am emis deja certificatul de urbanism premergător emiterii autorizației de construire”.

Edilul a explicat că „în lipsa recepției, nici constructorul și nici Primăria Capitalei nu i-a asigurat timp de 15 ani mentenanța și din acest motiv s-a degradat și mai mult”.

„M-am întâlnit cu reprezentanții asocierii care a realizat lucrarea, companiile FCC și Webuild și am discutat pașii concreți pentru a demara în luna aprilie lucrările. Pentru a evita alte procese lungi, cu finalitate neclară, dialogul dintre PMB și cele două comapanii a fost constructiv și s-a finalizat cu încheierea unei tranzacții extrajudiciare, prin care am împărțit lucrările, cine ce anume face”, a mai explicat Ciucu.

În legătură cu costurile lucrărilor de reparații, primarul a declarat că „vor fi determinate în perioada următoare, în baza devizului de de către proiectant. Intervențiile se vor împărți între constructor (care va trebui să repare deficiențele de execuție) și PMB (care remediază ceea ce s-a degradat din cauza lipsei mentenanței)”.

Joi, Primăria Capitalei a anunțat printr-o postare pe pagina de Facebook, că lucrările vor demara în luna iunie: „În luna mai, putem avea gata avizele și autorizația de construire; Lucrările propriu-zise ar putea fi demarate în luna iunie și finalizate până în decembrie 2026”.

În luna mai 2024, fostul primar general al Capitalei Nicuşor Dan declara că vor fi necesare aproximativ 130 de milioane de lei în vederea aducerii Podului Basarab la standarde şi realizarea recepţiei. El sublinia că recepţionarea ar fi trebuit realizată în urmă cu zece ani, astfel încât să fie evitate discuţii ulterioare privind cui revine responsabilitatea unor deteriorări.

„Podul Basarab trebuia recepţionat în momentul în care s-a dat în folosinţă, aşa cum am făcut noi cu Podul Doamna Ghica. Nu s-a întâmplat, iar atunci procedura administrativă este să faci o expertiză ca să îţi spună ce mai este de făcut la pod, astfel încât el să fie în standarde şi să poţi să faci o recepţie. Acum, discuţia foarte lungă este: din toate lucrurile de care mai ai nevoie, de exemplu deteriorarea parapetului, ele vin din cauză că nu le-a făcut constructorul la timpul potrivit sau că au trecut anii şi oricum s-ar fi stricat? De aceea e bine să faci recepţia după ce ai terminat lucrarea şi nu zece ani după”, spunea Nicuşor Dan.

EXCLUSIV Pasajul Basarab, „foarte periculos” după 15 ani fără recepție. Avertismentul unui inginer structurist

