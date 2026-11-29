Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” S.A. informează că duminică seară circulaţia feroviară spre şi dinspre Aeroportul Internaţional Henri Coandă (Otopeni) este întreruptă temporar, din cauza defectării unui tren de călători pe secţia de circulaţie cu linie simplă dintre haltele de mişcare Pajura şi Mogoşoaia. Potrivit sursei citate, a fost semnalat fum la nivelul materialului rulant. În această situaţie, circulaţia trenurilor pe sectorul respectiv al liniei 700 a fost întreruptă, astfel că un tren este staţionat în halta Mogoşoaia.

Potrivit CFR S.A., duminică, începând cu ora 21:25, circulaţia feroviară spre şi dinspre Aeroportul Internaţional Henri Coandă este întreruptă temporar, ca urmare a defectării unui tren de călători pe secţia de circulaţie cu linie simplă dintre haltele de mişcare Pajura şi Mogoşoaia.

„Trenul RE 10119, operat de Transferoviar Călători (TFC), a rămas defect în linie curentă, în zona Parcului Mogoşoaia, fiind semnalate degajări de fum la nivelul materialului rulant. Incidentul afectează şi trenul RE 10118, operat de Transferoviar Călători, care staţionează în halta de mişcare Mogoşoaia, în aşteptarea reluării circulaţiei”, precizează sursa citată.

Oficialii CFR SA spun că traficul feroviar va fi reluat după eliberarea liniei şi efectuarea verificărilor necesare pentru desfăşurarea circulaţiei în condiţii de siguranţă.

CFR S.A. monitorizează situaţia şi va reveni cu informaţii actualizate privind reluarea circulaţiei feroviare.

Editor : Sebastian Eduard