Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri (DRDP) Craiova anunţă că începând de luni, 23 noiembrie, circulaţia rutieră pe DN67C - Transalpina a fost închisă între Obârşia Lotrului şi Curpăt, din cauza ninsorii abundente şi a viscolului. Drumarii avertizează că în zona aflată la distanţă mare de locuinţe nu este semnal GSM, iar riscul ca maşinile să rămână blocate în zăpadă este foarte ridicat.

Potrivit DRDP Craiova, începând de luni, 23 noiembrie, ora 10:30, din cauza căderilor abundente de zăpadă şi a condiţiilor meteorologice nefavorabile, se închide circulaţia rutieră pe DN67C, pe sectorul de drum cuprins între Obârşia Lotrului şi Curpăt, între km 61+000 şi km 79+000.

Drumarii anunţă că restricţia va fi menţinută până la ameliorarea condiţiilor meteorologice şi este necesară pentru siguranţa participanţilor la trafic.

„În zona respectivă, caracterizată prin curbe şi declivităţi accentuate, nu există semnal GSM, iar riscul ca autovehiculele să rămână blocate în zăpadă este foarte ridicat. Menţionăm că sectorul respectiv este încadrat în clasa a IV-a de viabilitate şi nu există locuinţe sau imobile locuite în zona pe care se instituie restricţia”, avertizează sursa citată.

Utilajele DRDP Craiova vor relua intervenţiile pentru deszăpezire imediat ce ninsoarea se va opri şi condiţiile vor permite desfăşurarea în siguranţă a lucrărilor, precizează DRDP Craiova.

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Drumarii fac apel la şoferi să respecte restricţiile instituite şi să nu încerce să pătrundă pe sectorul de drum închis circulaţiei.

Şi DRDP Braşov avertizează că la această oră se circulă în condiţii de iarnă în zonele montane din centrul ţării. Potrivit sursei citate, la acest moment ninge în nordul judeţului Harghita dar şi în zonele înalte din judeţele Covasna şi Sibiu.

„Acţionăm în toate zonele afectate de ninsori cu utilajele de deszăpezire şi materiale antiderapante. Suntem pregătiţi să intervenim cu 180 de utilaje dotate cu lamă şi răspânditor de sare şi avem în stoc peste 21 de mii de tone de materiale antiderapante. Nu plecaţi la drum dacă nu sunteţi pregătiţi să circulaţi în condiţii de iarnă!” este avertismentul drumarilor braşoveni.

Editor : A.P.