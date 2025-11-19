Live TV

Cisternă cu substanțe periculoase, răsturnată pe DN1, între Brașov și Predeal: traficul auto este blocat

O cisternă încărcată cu substanţe periculoase s-a răsturnat, miercuri dimineaţă, pe DN 1, între Braşov şi Predeal, în urma unui accident în care a mai fost implicat un vehicul, iar traficul este complet blocat.

„Trafic blocat pe DN1, între Braşov şi Predeal! În acest moment circulaţia este oprită pe ambele sensuri în zona Timişul de Sus după ce o cisternă încărcată cu substanţe periculoase s-a răsturnat în urma unui accident”, a transmis, miercuri dimineaţă, Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Braşov.

Instituţia precizează că, deşi ambele autovehicule sunt în afara carosabilului, există posibilitatea de scurgeri, aşa că traficul este deviat pe rute alternative.

În zonă plouă în acest moment.

 

