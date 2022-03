Ciucă: Vor fi deschise încă două hub-uri umanitare la Sighet şi în zona localităţii Isaccea

Premierul Nicolae Ciucă a anunţat că autorităţile române în coordonare cu cele de la nivelul UE au prevăzut, în funcţie de durata şi dimensiunea fluxului de echipamente şi de materiale destinate Ucrainei, să mai deschidă încă două hub-uri umanitare la Sighet şi în zona localităţii Isaccea.

"În acest moment pe teritoriul ţării s-a deschis şi funcţionează un hub de sprijin umanitar la Suceava, iar implicaţiile statului român sunt cele desfăşurate prin instituţiile care au în responsabilitate această activitate şi, desigur, există această coordonare şi implicare la nivelul UE, care, în funcţie de durata şi dimensiunea fluxului de echipamente şi de materiale, avem, deja, prevăzut ca subsidiar (...) să mai înfiinţăm două pe rutele principale de transport, respectiv Sighet şi unul aici în zona localităţii Isaccea", a declarat Ciucă, la finalul vizitei efectuate la Punctul de trecere a frontierei de la Isaccea din judeţul Tulcea.

El a fost întrebat de un jurnalist străin dacă există sprijin de la Uniunea Europeană prin România pentru refugiaţii ucraineni.

"Am avut întâlniri şi discuţii la nivelul preşedintelui Comisiei Europene, doamna von der Leyen, am avut întâlniri la nivelul comisarului pentru Afaceri interne, am avut întâlniri cu mai mulţi oficiali de la nivelul Uniunii Europene şi există, deja, mecanisme care erau dinainte stabilite, vă dau un exemplu, Mecanismul RESCUE. De asemenea, există disponibilitate, astfel încât, toate cheltuielile care sunt realizate de ţările de la graniţa cu Ucraina şi, în acest moment, asigură un efort, atât material, cât şi bugetar, să poată să primească decontările pentru toate cheltuielile efectuate", a precizat Nicolae Ciucă.

