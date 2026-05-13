Live TV

Ciucu anunţă că va supune votului Consiliului General al Capitalei scumpirea biletului STB, după ce va începe reorganizarea societăţii

Data publicării:
tramvai al stb
Tramvai al STB. Foto: PMB

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat că intenţionează să supună votului Consiliului General al Capitalei o scumpire a biletului STB de la 3 la 5 lei. El a menţionat în debutul şedinţei CGMB că urmează să facă acest lucru după ce va începe procesul de reorganizarea de la nivelul Societăţii de Transport Bucureşti.

Precizările au fost făcute în contextul în care CGMB a aprobat, miercuri, hotărârea care prevede includerea în bugetul STB a cel mult 12 salarii compensatorii în cazul concedierilor colective sau al disponibilizărilor de salariaţi. Un număr de 700-800 de angajaţi ar putea pleca de la STB.

"Mai avem o solicitare pe care nu am pus-o pe ordinea de zi, momentan - din partea STB, din partea ADI TPBI, din partea Consiliului de Administraţie şi din partea AGA a STB, a managementului societăţii - să crească biletul de la 3 la 5 lei. Nu am pus-o pe ordinea de zi, pentru că mi se pare normal - şi bucureştenii cer - să existe restructurare la STB, pentru că în acest moment bugetul este foarte, foarte mare. Va urma un proces de reorganizare, care nu se va atinge de şoferi, de vatmani şi de muncitori. Asta este ceea am agreat şi cu STB", a explicat Ciucu, citat de Agerpres.

Ciucu a mai precizat că STB se află în subordinea CGMB, iar strategia de transport este coordonată de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti - Ilfov (ADI TPBI).

"Am zis că nu mi se pare corect, la nivelul oamenilor, să creştem biletul până nu vedem că există voinţă în cadrul managementului de a-şi optimiza costurile. Este probabil ca, la cererea lor, după ce vom vedea că au început acest proces de optimizare, să vă supun votului, la cererea AGA şi a ADI TPBI - un proces de mai mult de un an şi jumătate în urmă, cu studiu de suportabilitate", a anunţat el.

Edilul a făcut referire şi la hotărârea, aprobată miercuri de către CGMB, care prevede includerea în bugetul STB a cel mult 12 salarii compensatorii în cazul concedierilor colective sau al disponibilizărilor de salariaţi.

"(Proiectul de reorganizare la nivelul STB, n.r.) a fost discutat şi în cadrul dialogului social. Vor urma noi discuţii cu angajaţii, pentru a se putea plăti salarii compensatorii pentru cei care, în urma restructurării iniţiate de STB, vor fi disponibilizaţi", a spus el.

Miercuri, consilierii generali au aprobat hotărârea care prevede includerea în bugetul STB a cel mult 12 salarii compensatorii în cazul concedierilor colective sau al disponibilizărilor de salariaţi.

Conform referatului de aprobare, măsurile vin după ce directorul general al STB a propus un plan de eficientizare şi de întărire a disciplinei financiare, în contextul situaţiei economice "dificile" a societăţii.

"Se propune iniţierea unui program de plecări voluntare/de concediere colectivă pentru aproximativ 700 - 800 de angajaţi, după consultarea Sindicatului, prin încetarea amiabilă a raporturilor de muncă/încetarea raporturilor de muncă în condiţiile legii, cu primirea de salarii compensatorii plătite, eşalonat, lunar", se explică în document.

Programul de plecări voluntare şi de concediere colectivă se estimează că va aduce economii de 7 - 8 milioane de lei/lună, după plata salariilor compensatorii.

Planul de eficientizare mai prevede reducerea funcţiilor de conducere cu minim 30% şi a directorilor cu 50%. Măsura ar urma să aibă un impact financiar de 400.000 lei/lună.

O altă măsură propusă este reducerea temporară a activităţii pentru 4.540 salariaţi la 4 zile de lucru/săptămână. Sunt exceptaţi conducătorii de vehicule, personalul de întreţinere, maiştrii, fochiştii sau electricienii. Impactul financiar estimat este de 7,3 milioane lei/lună. Măsura se va aplica în lunile aprilie - iulie.

Reducerea valorii tichetelor de masă aplicată în acelaşi interval ar urma să aibă un impact de 1,2 milioane lei.

Se propune, de asemenea, creşterea veniturilor STB prin creşterea gradului de conformare a călătorilor în urma activităţilor de control, suplimentarea prestaţiei de evenimente publice doar contra cost, promovarea unei politici tarifare majorate asumată de către ADI TPBI, revizuirea politicii de gratuităţi pentru anumite categorii corelată cu suportabilitatea asumată de către ADI TPBI. Măsurile ar urma să aibă un impact de 8 milioane de lei/lună.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Nikol Pașinian și Vladimir Putin
1
„Încurcăm relațiile interstatale cu căsătoria”. Tensiuni fără precedent între Moscova și...
Administratia Prezidentiala 112
2
Ce nume de tehnocrați ia în calcul Nicușor Dan pentru funcția de premier (surse)
Zelenskyy visit
3
Procurorii din Kiev anunță descoperirea unei înșelătorii imobiliare în care e implicat...
copil_cautat_sibiu
4
„A intrat în tufe și nu știu ce s-a putut întâmpla”. Mărturia tatălui copilului căutat cu...
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_07_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Reacția Guvernului, după ce Ucraina a inclus România pe lista țărilor cu care acceptă...
Lovitură pentru Gigi Becali: nu mai poate termina biserica! Patronul FCSB-ului a ”explodat”
Digi Sport
Lovitură pentru Gigi Becali: nu mai poate termina biserica! Patronul FCSB-ului a ”explodat”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
teatru de vara herastrau
Teatrul de vară din Herăstrău trece la Administraţia Domeniului Public al Capitalei și va fi renovat. Proiectul a fost votat în CGMB
autobuze stb in parcare
Schimbări în transportul public pentru concertul Metallica. Şase linii vor fi deviate temporar, cinci vor avea program prelungit
ciucu amb
Ciprian Ciucu, întâlnire cu ambasadorul american Darryl Nirenberg: SUA se pot baza pe noi, rămânem una dintre ţările filoamericane
daniel baluta ciprian ciucu planseu unirii
Băluţă anunţă finalizarea primei etape la Planşeul Unirii: Zona Hanului lui Manuc intră în teste. Ciucu: lucrările sunt în grafic
Ciprian Ciucu.
Ciucu spune că angajați STB își iau concedii medicale și apoi sunt rechemați, ca să ia mai mulți bani pe ore suplimentare
Recomandările redacţiei
Summit skupiny B9
Summitul B9 în București. „Este un centru de gravitație al NATO”...
Salvatorii au ajuns la copilul dat dispărut de trei zile.
Copilul din Sibiu dispărut luni a fost găsit: „E ud, e înghețat, dar...
Summit skupiny B9
Declarația Comună a Summitului B9 și al Aliaților Nordici de la...
Sorin Grindeanu.
Liderii PSD s-au întâlnit înaintea consultărilor de la Cotroceni. Ce...
Ultimele știri
Cinci cadre medicale de la spitalul din Bolintin, reţinute pentru luare de mită. Ce au găsit anchetatorii la percheziţii
Donald Trump a ajuns la Beijing, unde îi va cere lui Xi Jinping „să deschidă China”
Emil Boc: PNL nu va susține niciun guvern cu PSD, inclusiv unul tehnocrat sprijinit de social-democrați
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Nu stă departe de scandaluri. Cu ce figură controversată ar fi avut o relație Sarah Ferguson: „Au fost...
Cancan
Am aflat ce a făcut Andreea Ibacka în Elveția, de fapt, chiar înainte de anunțul divorțului de Cabral
Fanatik.ro
Dincolo de discuțiile de la summitul B9: pe ce loc e România în lume din punct de vedere militar...
editiadedimineata.ro
Cum exploatează Rusia marile evenimente internaționale pentru a răspândi dezinformare
Fanatik.ro
Decizia Meta l-a costat pe Cristiano Ronaldo 18 milioane de urmăritori! Cu câți followers a rămas pe Instagram
Adevărul
România, în pragul colapsului energetic după oprirea reactoarelor de la Cernavodă: „Cea mai scumpă energie...
Playtech
Ce salariu are Volodimir Zelenski. Preşedintele Ucrainei şi soţia, vizită importantă la Bucureşti pentru...
Digi FM
A vrut chipul perfect și a ajuns să nu mai vadă. Intervenția estetică care era cât pe ce să-l lase orb pe un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Olandezii anunță: ”Dennis Man, pe picior de plecare de la PSV!”. Suma vehiculată e uriașă
Pro FM
Mihai Trăistariu, comentarii după prima semifinală Eurovision: "Prea mult cântat despre draci, vârcolaci. Nu...
Film Now
Moment unic la Cannes 2026. Peter Jackson, premiat cu Palme d'Or onorific. Reuniune emoționantă pe scenă cu...
Adevarul
„Halucinațiile” AI la ANAF. Fiscul motivează respingerea contestațiilor cu articole de lege inexistente...
Newsweek
Parlamentarii iau pensie specială de 6.269 lei. Primarii, pe lista de așteptare pentru pensii de 18.000 lei
Digi FM
Demi Moore, declarații surprinzătoare despre inteligența artificială: "Nu avem de ce să ne temem"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce efecte are cafeaua asupra intestinului și creierului. Descoperirea surprinzătoare a cercetătorilor
Digi Animal World
Trei motive pentru care câinele vrea să doarmă în patul tău. Nu este vorba doar de confort
Film Now
Răsturnare de situație între Nicole Kidman și Tom Cruise, la 25 de ani de la divorț. Un apropiat a spus ce se...
UTV
Cabral și Andreea Ibacka sunt în centrul zvonurilor despre divorț. Fanii au observat că nu mai poartă...