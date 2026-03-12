Live TV

Ciucu cere Poliției Locale să verifice plata taxei de acces în centru pentru mașinile de mare tonaj și anunță sancțiuni mai mari

Data publicării:
trafic in bucuresti aglomeratie masini bara la bara
Trafic aglomerat în București. Foto: Getty Images

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, le-a cerut poliţiştilor locali să verifice maşinile de mare tonaj care nu achită taxa pentru accesul în zonele centrale şi semicentrale ale oraşului. Edilul a luat această decizie după ce a verificat personal mai multe astfel de autovehicule şi a constatat că doar unul din şase avea taxa achitată.

Într-o postare pe Facebook, Ciprian Ciucu a explicat că taxa pentru vehiculele grele este utilizată, sub diferite forme, în majoritatea capitalelor europene.

„Vehiculele grele deteriorează mult mai repede carosabilul, cresc costurile de întreţinere a drumurilor, ocupă mai mult spaţiu în trafic şi produc blocaje mai mari în zonele dense. În plus, contribuie disproporţionat la poluare şi zgomot. Este normal ca cine produce o uzură mai mare asupra infrastructurii oraşului şi cine poluează mai mult să contribuie mai mult. Un vehicul personal este folosit în medie una sau două ore pe zi, în rest stă parcat. Un vehicul comercial circulă lejer între 7 şi 9 ore pe zi. Cu alte cuvinte, foloseşte infrastructura oraşului mult mai intens”, explică edilul.

El menţionează că Primăria Capitalei a dezvoltat un mecanism pentru verificarea plăţii acestei taxe, constând într-o aplicaţie publică în care poate fi introdus numărul de înmatriculare.

„Astăzi am vrut să testez personal mecanismul de verificare. Am întâlnit în drumul meu spre Primărie șase vehicule cu masa mai mare de 5 tone, le-am introdus numerele de înmatriculare şi am avut un şoc. Doar unul dintre cele 6 vehicule avea taxa achitată. O betonieră. Restul NU”, precizează Ciucu.

Edilul a convocat conducerea Poliţia Locală a Municipiului Bucureşti şi a dispus un control tematic „amplu” pentru identificarea vehiculelor de mare tonaj care circulă fără a plăti această taxă.

„De data aceasta mă voi asigura că se controlează pe termen lung, nu o săptămână sau două. Am informaţii cum că există operatori mari de transport care preferă să plătească din când în când câte o amendă decât să achite taxa pentru vehicule grele. E mai ieftin. Am aflat că există chiar mari retaileri care plătesc amenzile acestor operatori, dar nu şi taxa pentru vehicule grele. Pentru că este mult mai ieftin. Atât de rar s-au dat amenzile încât pentru unii a devenit mai ieftin să încalce regula decât să o respecte”, adaugă primarul.

El menţionează că se va asigura că sancţiunile sunt mai mari decât plata taxei. Pentru a pune Bucureştiul „la punct” trebuie respectate regulile şi asigurate resursele necesare pentru dezvoltare, precizează Ciucu.

„Bucureştiul nu mai poate funcţiona aşa, ca un sat fără câini, în care legea este facultativă, iar controalele cvasiinexistente. Ne furăm căciula unii altora şi ne prefacem că nu vedem. Regulile sunt aceleaşi pentru toţi. Cine circulă cu vehicule grele în oraş plăteşte taxa. Cine nu o plăteşte va fi sancţionat de către Poliţia Locală”, subliniază Ciucu.

