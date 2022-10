Ciucu: În ultimii 15 ani, în Sectorul 6, peste 20.000 de apartamente au fost construite cu avize date pe şpagă

Peste 20.000 de apartamente fără utilităţi şi drumuri de acces au fost construite, în ultimii 15 ani, în Sectorul 6, cu avize "date pe şpagă", a declarat, marţi, primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu.

"Marii dezvoltatori sunt victima trecutului din anii 2000, în special, în care s-a construit haotic şi s-a dat naştere la o ideologie care consideră astăzi că orice se dezvoltă şi se construieşte este negativ din start. Eu mă confrunt cu ea! Această ideologie are şi nişte exponenţi politici. (...) Au şi dreptate, cel puţin parţial, pentru că modul în care s-a construit în oraşul ăsta a fost negativ. În Sectorul 6, s-au construit în ultimii 15 ani peste 20.000 de apartamente, fără nicio şcoală, fără grădiniţă, fără drumuri de acces, fără utilităţi, avize date pe şpagă", a afirmat Ciucu, la conferinţa "Cum (NU) construim în România. Soluţii la provocările momentului", organizată de DC Media Group, potrivit Agerpres.

El a semnalat că bugetele primăriilor de sector nu ţin pasul cu aceste investiţii. "Vorbim de 20.000 de apartamente, grosso modo. Asta înseamnă 20.000 de familii tinere, care fac copii, care trebuie să meargă undeva şi întotdeauna problema este doar la autorităţi", a punctat edilul Sectorului 6.

Ciprian Ciucu a menţionat că Sectorul 6 mai are PUZ valabil, încă se construieşte în această zonă administrativ-teritorială şi nu pleacă de la ideea că orice construcţie este proastă.

"Mă uit foarte atent cu echipa mea pe PUD-uri şi acolo unde este ok, se justifică, nu supra-aglomerează, da, trece la vot. (...) Nu este blocată dezvoltarea în Sectorul 6, dar nu se poate ca orice PUD, care este o excepţie de la PUZ sau de la PUG să treacă. Nu are cum! Pentru că avem o regulă care înseamnă documentul de urbanism de bază, că este PUG sau că este PUZ. (...) Înţeleg când vine un mare dezvoltator şi trebuie să construiască peste 3.000 mp. Îi cere legea PUG. (...) Analizăm şi votăm, ceea ce s-a întâmplat în Sectorul 6. Evident că, dacă terenul are o anumită formă, îl luăm în considerare şi îl lăsăm pe om să construiască, dar nu poţi să mergi cu aceste excepţii care să devină regula", a explicat primarul.

El s-a arătat nemulţumit de modul în care "s-a mişcat" municipalitatea în ultimii 10 ani referitor la Planul Urbanistic General.

"Nicuşor Dan, aud că o să semnaţi contractul subsecvent cu Universitatea de Arhitectură de trei luni încoace. (...) S-a spus aici că PUZ-urile de la nivelul PMB nu sunt votate în Consiliul General, (...) nu sunt puse pe ordinea de zi de primarul general, de aceea nu sunt votate. Parţial îi dau dreptate domnului primar general, multe dintre ele conţin lucruri care nu ar trebui să fie acolo, mai ales în zone protejate, (...) dar nu pot ca toate să aibă probleme. Măcar din alea 50 câte sunt, 5-10 or fi bune. Hai să vedem care sunt alea bune (...) şi să treacă pe agenda Consiliului General, să intre la vot că nu putem să oprim dezvoltarea", a adăugat Ciucu.

