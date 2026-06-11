Ciucu, vizită pe un șantier de înlocuire a țevilor de căldură, pe Calea Văcărești: lucrările sunt întârziate, riscăm să pierdem bani

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a verificat, joi, şantierul de pe Calea Văcăreşti de înlocuire a conductelor de termoficare, aflat la stadiu de doar 30%, deşi lucrările ar fi trebuit să fie finalizate. La un punct de lucru a găsit doar trei muncitori, deşi administrația orașulu a trimis deja o notificare firmei pentru a se mobiliza suplimentar. „Riscăm să pierdem bani dacă lucrările nu sunt gata la timp”, avertizează primarul general, cerând firmelor care sunt în asociere să sprijine finalizarea lucrărilor.

„Primarul general Ciprian Ciucu a verificat astăzi lucrările pe Calea Văcăreşti. Nu l-a anunţat pe constructor. Şi, surpriză! Erau doar trei muncitori”, anunţă, joi, Primăria Bucureşti, într-un mesaj postat pe Facebook.

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a precizat că lucrările trebuiau să fie deja finalizate.

„Aici e vorba despre un proiect care ar fi trebuit să fie gata până în acest moment. Ei bine, nu e. S-a lucrat abia 30%, mi se pare anormal. Pare că e o firmă neserioasă, Energomontaj, care nu vrea să livreze sau nu are capacitatea de a livra. Colegii mei din primărie au trimis notificări să se mobilizeze, nu au făcut-o”, a declarat primarul general.

Acesta avertizează că finanţarea europeană poate fi pierdută: „Avem finanţări europene şi riscăm să pierdem bani dacă lucrările nu sunt gata la timp”.

Ciprian Ciucu s-a deplasat şi la un alt punct de lucru, cerând să vorbească cu şeful de şantier care a susţinut că sunt 38 de muncitori pe teren.

„Principala problemă, la aceste şantiere întârziate, nu este de finanţare, pentru că asta am asigurat-o. Nu este de avizăraie şi de birocraţie, pentru că a fost deja parcursă. Este doar o problemă de management pe care o are această firmă. Voi chema încă o dată la primărie constructorul, o să mai pun presiune să se mobilizeze, voi chema şi celelalte firme care sunt în asociere şi care au capacitatea să ajute”, a mai declarat Ciucu.

Potrivit datelor transmise de către Primăria Bucureşti, 106 km de reţea (212 km de conducte) trebuie modernizate până la finalul anului viitor, conform unui contract de finanţare semnat în 2020, cu Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene.

Valoarea totală este de 1,76 miliarde lei, din care 1,3 miliarde lei bani nerambursabili.

Primele lucrări au început în iunie 2023, după proiectare, licitaţii. Până acum, 56 km de reţea (112 km de conductă) sunt gata, iar la 40 km de reţea se lucrează.

Tot proiectul este împărţit în 5 loturi.

„Azi, primarul general a vizitat patru puncte de lucru ale unui obiectiv din lotul 5, cu o lungime de 24 km de reţea. E cel mai întârziat. A găsit, în total, 37 de muncitori”, au precizat oficialii Primăriei Bucureşti.

Lucrările pe acest tronson au început în urmă cu trei ani şi sunt realizate în procent de 30%.

Editor : B.E.