Live TV

Clădirile din București „aflate în paragină” intră în vizorul PMB. Soluțiile propuse de Ciprian Ciucu

Data publicării:
Foto: Facebook/Ciprian Ciucu

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, spune că o parte importantă dintre clădirile „aflate în paragină” aparţin Primăriei Municipiului Bucureşti și unele vor fi concesionate.

Ciucu anunță constituirea unui grup de lucru care va identifica toate imobilele aflate în proprietatea Municipalităţii.

„O parte sunt la Administraţia Fondului Imobiliar, altele la Direcţia de Patrimoniu, iar altele la subordonate. După ce vom avea o bază de date completă, vom decide ce utilitate practică le vom da. Pe unele le vom consolida prin eforturi proprii, pe altele le vom concesiona prin proceduri transparente şi competitive, astfel încât să le reintroducem în circuitul economic şi să le salvăm prin investiţii private, inclusiv pentru consolidări”, a transmis primarul, marţi, pe Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Ciprian Ciucu precizează că imobilele aflate în „cea mai proastă” stare vor fi acoperite cu meshuri, iar pe termen mediu clădirile vor fi consolidate atât prin eforturi proprii, cât şi printr-o politică „corectă” de concesionare.

„Mai bine le reintroducem în circuitul economic decât să stea degeaba, să se degradeze şi să le pierdem. Unele pot fi transformate în sedii de firme, în boutique-hoteluri, în restaurante sau cofetării, în librării etc. Până atunci le vom pune în siguranţă, prioritizându-le pe cele stradale”, a mai transmis primarul general.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

