Clipe de coșmar pentru un șofer din Tulcea, după ce s-a trezit cu un șarpe pe parbriz în timp ce conducea

Data publicării:
sarpe
Jandarmii au intervenit, luni, în municipiul Tulcea, după ce un şofer a observat un şarpe pe parbrizul autoturismului

Jandarmii au intervenit, luni, în municipiul Tulcea, după ce un şofer a observat un şarpe pe parbrizul autoturismului în timp ce conducea. Ulterior, reptila s-a ascuns în zona motorului, dar a fost scoasă de jandarmi şi dusă pe un câmp, departe de zona locuită.

Reprezentanţii Jandarmeriei Tulcea au anunţat că jandarmii au fost solicitaţi să intervină, luni, după ce un bărbat a observat un şarpe pe parbrizul autoturismului său.

”Bărbatul, în vârstă de 69 de ani, a declarat că astăzi a fost împreună cu soţia pe malul unei ape din judeţul Tulcea, iar când au revenit în municipiu, a observat, în timp ce conducea, şarpele pe parbrizul autoturismului. Ajunşi la faţa locului, jandarmii au identificat reptila ascunsă în zona motorului şi au acţionat cu calm, reuşind să o extragă în siguranţă. Ulterior, şarpele a fost eliberat în mediul natural, departe de zona locuită”, au afirmat reprezentanţii Jandarmeriei Tulcea.

Bărbatul a povestit jandarmilor că el bănuieşte că reptila a pătruns în zona motorului atunci când maşina a fost pe malul apei.

Editor : A.P.

