Circulaţia pe noul pod peste Tisa se deschide joi, urmând să fie inaugurat şi Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Sighetul Marmaţiei II, care reprezintă o nouă legătură rutieră între România şi Ucraina, anunţă Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Deschiderea punctului de trecere a frontierei se realizează etapizat, în funcţie de infrastructura disponibilă.

„Joi, 8 octombrie 2026, la ora 12:30, deschidem circulaţia pe noul pod peste Tisa şi inaugurăm Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Sighetul Marmaţiei II! Acest obiectiv reprezintă o nouă legătură rutieră între România şi Ucraina”, arată, miercuri, CNAIR într-o postare pe Facebook.

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Reprezentanţii CNAIR precizează că în cadrul contractului au fost construite un pod rutier peste râul Tisa şi un nou Punct de Trecere a Frontierei (PTF), împreună cu clădirile, halele de control, instalaţiile şi dotările necesare funcţionării acestuia.





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Deschiderea punctului de trecere a frontierei se realizează în trei etape. Astfel, în data de 8 octombrie 2026 – Etapa I- are loc deschiderea pentru autovehiculele destinate transportului de persoane, cu masa maximă autorizată de până la 3,5 tone inclusiv.

Etapa II presupune extinderea circulaţiei şi pentru vehiculele cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone, inclusiv autobuzele.

În Decembrie 2027 se intră în Etapa III, când are loc extinderea punctului de trecere şi pentru traficul pietonal, conform reprezentanţilor CNAIR.

Noul pod a costat peste 50 milioane euro şi va conecta municipiul Sighetu Marmaţiei de localitatea Bila Ţerkva din Ucraina. Podul are o lungime de 268 de metri şi a fost proiectat să reziste cel puţin 100 de ani, potrivit datelor comunicate de Consiliului Judeţean (CJ) Maramureş.

Editor : A.P.