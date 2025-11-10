Live TV

Cod galben de ceaţă în Bucureşti şi 14 judeţe emis luni dimineață. Vizibilitate redusă şi trafic îngreunat pe mai multe autostrăzi

Cod Galben de ceață
Cod galben de ceață în mai multe județe / FOTO: Shutterstock

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis mai multe atenţionări nowcasting cod galben de ceaţă în Capitală şi în  localități din 14 judeţe, valabile luni dimineaţa. De asemenea, polițiștii rutieri avertizează că traficul are loc în condiții de ceață pe A0, A1, A2, A3 și A7.

Conform ANM, până la ora 9.00, în Bucureşti şi în localităţi din judeţele Ialomiţa, Ilfov, Botoşani, Suceava, Galaţi, Neamţ, Iaşi şi Vaslui, ceaţa va determina, local, vizibilitate redusă sub 200 m şi izolat sub 50 m.

Până la ora 10.00, ceaţa va afecta şi zone din judeţele Maramureş, Satu Mare, Constanţa, Tulcea, Covasna şi Harghita iar până la 11.00 localităţi din judeţul Vaslui.

Avertizările de fenomene periculoase imediate sunt emise pentru o perioadă de maximum 6 ore.

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române a informat că, luni dimineață, circulația are loc în condiții de ceață pe Autostrăzile A0, A1 București – Pitești, A2 București – Constanța, A3 București - Ploiești și A7 Buzău – Focșani, în municipiul București, iar pe mai multe artere rutiere din județele Arad, Bihor, Botoșani, Constanța, Covasna, Galați, Ialomița, Iași, Ilfov, Maramureș, Neamț, Sălaj, Satu Mare, Suceava, Vaslui și Tulcea vizibilitatea în trafic este redusă, local, sub 200 metri și izolat, sub 50 de metri.

Polițiștii rutieri recomandă șoferilor să reducă viteza, să folosească în mod corespunzător sistemele de iluminare, să evite depășirile riscante când vizibilitatea este diminuată și să mărească distanța de siguranță între autovehicule.

Pietonilor le este recomandată să-şi sporească atenția şi să traverseze doar prin locuri marcate și semnalizate corespunzător și după ce sunt siguri că intenția lor a fost observată de conducătorul auto. Pe cât posibil, să evite folosirea părţii carosabile în condiţii de vizibilitate redusă.

