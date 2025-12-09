Live TV

Cod galben de ceață în mai multe județe: vizibilitate sub 200 de metri în Transilvania, Moldova și Muntenia

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, luni dimineaţa, mai multe atenţionări nowcasting Cod galben de ceaţă în judeţe din Transilvania, Moldova şi Muntenia.

Potrivit meteorologilor, până la ora 10:00, în judeţul Dolj, în localităţile Calafat, Băileşti, Poiana Mare, Moţăţei, Ciupercenii Noi, Maglavit, Galicea Mare, Desa, Bistreţ, Bârca, Gighera, Rast, Afumaţi, Goicea, Giurgiţa, Urzicuţa, Piscu Vechi, Ghidici, Negoi, Seaca de Câmp, Cioroiaşi, Siliştea Crucii, Măceşu de Sus, Catane, Galiciuica, Măceşu de Jos, Cârna, se va semnala ceaţă, care determină vizibilitate redusă local sub 200 de metri, notează Agerpres.

De asemenea, până la ora 9:00, va fi Cod galben de ceaţă în judeţele: Timiş;Alba (în: Sebeş, Şpring, Şibot, Săliştea, Cut); Hunedoara (în localităţile: Deva, Orăştie, Brad, Simeria, Vaţa de Jos, Ilia, Dobra, Şoimuş, Baia de Criş, Geoagiu, Veţel, Zam, Rapoltu Mare, Hărău, Gurasada, Brănişca, Turdaş, Băcia, Ribiţa, Lăpugiu de Jos, Tomeşti, Burjuc); Bacău (în: Oneşti, Moineşti, Comăneşti, Târgu Ocna, Dărmăneşti, Dofteana, Oituz, Poduri, Helegiu, Pârjol, Bereşti-Tazlău, Slănic-Moldova, Berzunţi, Căiuţi, Livezi, Târgu Trotuş, Bârsăneşti, Pârgăreşti, Măgireşti, Sănduleni, Ştefan cel Mare, Solonţ, Scorţeni, Buciumi, Strugari, Ardeoani, Bogdăneşti); Caraş-Severin (în Reşiţa, Bocşa, Moldova Nouă, Pojejena, Berzasca, Sicheviţa, Coronini, Socol, Ocna de Fier); Botoşani (localităţile: Dorohoi, Hudeşti, Mihai Eminescu, Suharău, Vlădeni, Ibăneşti, Şendriceni, Vârfu Câmpului, Cristineşti, Dersca, George Enescu, Hilişeu-Horia, Păltiniş, Broscăuţi, Pomârla, Roma, Darabani, Mihăileni, Corlăteni, Leorda, Cândeşti, Cordăreni, Brăeşti, Conceşti, Văculeşti, Lozna, Dimăcheni, Bucecea), Suceava (în Suceava, Fălticeni, Cajvana, Siret, Liteni, Salcea, Dumbrăveni, Udeşti, Şcheia, Vereşti, Preuteşti, Bosanci, Zvoriştea, Todireşti, Frătăuţii Noi, Dărmăneşti, Milişăuţi, Frătăuţii Vechi, Fântânele, Grăniceşti, Ipoteşti, Rădăşeni, Dorneşti, Moara, Horodniceni, Satu Mare, Adâncata, Vultureşti, Mitocu Dragomirnei, Hânţeşti, Pătrăuţi, Stroieşti, Bălcăuţi, Zamostea, Siminicea, Grămeşti, Calafindeşti, Buneşti, Fântâna Mare, Muşeniţa, Hârtop, Şerbăuţi); Argeş (în: Mioveni, Ştefăneşti, Călineşti, Bascov, Băiculeşti, Mihăeşti, Coşeşti, Bogaţi, Stâlpeni, Bălileşti, Mălureni, Ţiţeşti, Mărăcineni, Merişani, Budeasa, Dârmăneşti, Miceşti, Vultureşti, Davideşti, Cuca, Cotmeana, Morăreşti, Beleţi-Negreşti, Drăganu, Dobreşti, Boţeşti); Dâmboviţa (la: Târgovişte, Pucioasa, I. L. Caragiale, Dragomireşti, Răzvad, Gura Ocniţei, Voineşti, Aninoasa, Tătărani, Comişani, Valea Lungă, Vulcana-Pandele, Ludeşti, Doiceşti, Glodeni, Ocniţa, Măneşti, Brăneşti, Ulmi, Cândeşti, Vulcana-Băi, Pietrari, Şotânga, Moţăieni, Vârfuri).

În aceste localităţi este ceaţă local, ce determină vizibilitate redusă sub 200 metri şi, izolat, sub 50 de metri.

Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.

