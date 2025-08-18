Cod portocaliu de inundaţii pentru râuri din șase județe. Avertismentul hidrologilor

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor a emis un Cod portocaliu de inundaţii, valabil luni, în intervalul orar 14:00 - 24:00, pentru anumite sectoare de râuri din judeţele Braşov, Covasna, Argeş, Dâmboviţa, Prahova şi Ilfov.

Potrivit unui comunicat al INHGA, în intervalul 18 august, ora 12:00 - 19 august, ora 9:00, este în vigoare şi un Cod Galben pentru râuri din judeţele Alba, Cluj, Harghita, Mureş, Braşov, Sibiu, Hunedoara, Gorj, Mehedinţi, Covasna, Vâlcea, Argeş, Olt, Dolj, Teleorman, Dâmboviţa, Giurgiu, Ilfov, Prahova şi Buzău.

Avertizarea Hidrologică vizează în principal fenomenele de scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte severe de inundaţii locale, care se pot produce cu probabilitate şi intensitate mai mare pe unele râuri mici din judeţele Dâmboviţa şi Prahova.

„Populaţia din zonele afectate este rugată să manifeste prudenţă sporită şi să evite deplasările în apropierea cursurilor de apă. De asemenea, este recomandat ca bunurile de valoare să fie protejate, iar persoanele aflate în zone cu potenţial risc să fie pregătite pentru evacuare temporară, în cazul în care situaţia o va impune”, se arată în comunicatul hidrologilor.

