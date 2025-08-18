Live TV

Cod portocaliu de inundaţii pentru râuri din șase județe. Avertismentul hidrologilor

Data publicării:
Tulcea,,Romania,-,July,15:,European,City,Flooded,During,A
Pericol de inundații. Foto. Shutterstock

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor a emis un Cod portocaliu de inundaţii, valabil luni, în intervalul orar 14:00 - 24:00, pentru anumite sectoare de râuri din judeţele Braşov, Covasna, Argeş, Dâmboviţa, Prahova şi Ilfov.

Potrivit unui comunicat al INHGA, în intervalul 18 august, ora 12:00 - 19 august, ora 9:00, este în vigoare şi un Cod Galben pentru râuri din judeţele Alba, Cluj, Harghita, Mureş, Braşov, Sibiu, Hunedoara, Gorj, Mehedinţi, Covasna, Vâlcea, Argeş, Olt, Dolj, Teleorman, Dâmboviţa, Giurgiu, Ilfov, Prahova şi Buzău.

Avertizarea Hidrologică vizează în principal fenomenele de scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte severe de inundaţii locale, care se pot produce cu probabilitate şi intensitate mai mare pe unele râuri mici din judeţele Dâmboviţa şi Prahova.

„Populaţia din zonele afectate este rugată să manifeste prudenţă sporită şi să evite deplasările în apropierea cursurilor de apă. De asemenea, este recomandat ca bunurile de valoare să fie protejate, iar persoanele aflate în zone cu potenţial risc să fie pregătite pentru evacuare temporară, în cazul în care situaţia o va impune”, se arată în comunicatul hidrologilor.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
fulger in furtuna
1
Cod portocaliu de furtuni puternice. Care sunt zonele vizate de avertizarea ANM
Presidents Of US And Russia Meet For Talks In Anchorage
2
Ce i-a cerut Putin lui Trump: Ucraina trebuie să se retragă complet din Donețk. Ce oferă...
profimedia-1011858694
3
Însoțitorii lui Zelenski: lista liderilor europeni care vor merge la Casa Albă cu...
GettyImages-2221174152
4
SUA au propus Ucrainei garanții de securitate similare articolului 5 din Tratatul NATO...
Geoffrey Hinton
5
„Nașul AI” a dezvăluit singura soluție pentru ca omenirea să poată supraviețui...
La doar 24 de ani, fiica lui Adrian Ilie poate deveni una dintre cele mai bogate femei din România
Digi Sport
La doar 24 de ani, fiica lui Adrian Ilie poate deveni una dintre cele mai bogate femei din România
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
bancnote de 100 de lei
Noi modificări la proiectul legat de Pilonul II de pensii. Cum arată...
Donald Trump. Foto: Profimedia
Trump spune că Zelenski poate încheia războiul „aproape imediat” dacă...
Nicușor Dan.
Nicușor Dan, după decizia agenţiei Fitch privind ratingul României...
BUCURESTI - SEDIU PARTID - DECLARATII PRESA - USR - 19 MAI 2025
Dominic Fritz: „Nimeni nu e nebun să taie bani de la investiţii...
Ultimele știri
Guvernul chinez, replică acidă pentru Trump: „Nimeni nu poate separa Taiwanul de China. Reunificarea e inevitabilă”
Vremea în ultimele zile de vară, în fiecare regiune a țării. Ce arată prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni
Ministrul ungar de Externe al Ungariei acuză Kievul de un atac care a oprit livrările de petrol rusesc către Ungaria
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Avertizare meteo de furtuni.
HARTĂ Furtuni puternice, vânt și grindină: ANM a emis noi avertizări cod portocaliu și galben. Care sunt zonele vizate
fulgere si fantani
HARTĂ România, între furtuni și caniculă: au fost emise noi alerte cod portocaliu și galben. Care sunt zonele vizate de vijelii
inundații in india
Inundații devastatoare în Pakistan: cel puțin 321 de persoane au murit în ultimele 48 de ore. A fost declarată stare de dezastru
HARTĂ Alertă de caniculă în peste jumătate de ţară: ANM a emis cod portocaliu și galben pentru weekend. Care sunt zonele afectate
ILUSTRATIE_INUNDATII_02_INQUAM_Photos_Casian_Mitu
Raed Arafat a explicat cum sunt acordate despăgubirile pentru oamenii afectați de inundaţiile din Suceava şi Neamţ. Ce sume vor primi
Partenerii noștri
Pe Roz
Un model a renunțat la carieră pentru a trăi în deșert. Ce surpriză i-a rezervat viața: „Am o misiune pe...
Cancan
Cauza morții Ralucăi Pânzaru, tânăra de 28 de ani găsită fără suflare într-un apartament din Iași. NU s-a...
Fanatik.ro
Cum arată bucătăriile insalubre unde se prăjesc gogoșile care se vând pe plajă, la Eforie? ”Cum să-i cumperi...
editiadedimineata.ro
Aerul condiționat poate crește riscul aparției „sindromului clădirii bolnave”
Fanatik.ro
Ce transfer ar fi! Gigi Becali a pus ochii pe un titular de la Craiova lui Rotaru: „Costă 5-6 milioane de...
Adevărul
Arma inedită folosită de forțele ucrainene pentru a alunga soldații infiltrați pe frontul din Pokrovsk
Playtech
Intabulare teren în cazul în care moştenitorii sunt decedaţi. Cum procedează copiii pentru succesiune
Digi FM
Nicușor Dan, drumeție cu fiul lui în spate, până la Chilia lui Arsenie Boca. Ce au transmis turiștii care...
Digi Sport
Primarul Capitalei, revoltat: "Dă-ți demisia, să vină altul!" / "Asta e rușinea Bucureștiului!"
Pro FM
Inna, declarație de dragoste de ziua lui Deliric. Artistul a împlinit 43 de ani: „Poetul meu”
Film Now
Helen Mirren nu este un fan al francizei James Bond, dar ea și Pierce Brosnan au aceeași viziune despre...
Adevarul
Cea mai penibilă revoluție din istoria românilor. L-a inspirat pe Caragiale și a devenit subiect de bancuri
Newsweek
Aceasta e metoda prin care dublezi banii la pensie. Cum poți primi un „bonus” de 5.000 euro?
Digi FM
Cea mai mică pensie din România. Câți bani ia o persoană care a lucrat doar o singură zi
Digi World
Devine mai periculoasă canicula atunci când durează mai mult? Cum afectează organismul uman
Digi Animal World
„Paznicii rațelor” fac senzație în Thirsk. Ritualul lor de seară a devenit viral pe internet
Film Now
Catherine Zeta-Jones, despre faptul că ea și soțul ei dețin patru case: „Este foarte confortabil, îmi place...
UTV
Alina Eremia s-a căsătorit cu Edy Barbu. Nuntă de poveste la Palatul Snagov - Vezi imaginile