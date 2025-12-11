Live TV

Comisia Europeană a trimis România în fața Curții de Justiție pentru nerespectarea obligațiilor de monitorizare a calității aerului

Data actualizării: Data publicării:
aer poluat in oras
Poluare atmosferică. Foto: Getty Images
Din articol
Ce nu funcționează în România Avertismente repetate din partea Bruxellesului

Comisia Europeană a decis, joi, să trimită România în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, după ce a constatat că țara nu respectă obligațiile prevăzute în directivele europene privind calitatea aerului. Potrivit Executivului comunitar, rețeaua națională de monitorizare este incompletă, dispune de un număr insuficient de puncte de măsurare și nu furnizează date de calitate, așa cum impun normele europene în domeniu.

UE are două directive care stabilesc cum trebuie măsurată și evaluată calitatea aerului.

Acestea impun fiecărui stat să aibă o rețea de stații care să măsoare poluanții din atmosferă. Nu este vorba despre orice fel de stații: ele trebuie să fie suficiente ca număr, amplasate în locuri reprezentative (în orașe aglomerate, zone industriale sau lângă trafic intens) și să ofere date corecte și complete.

Scopul acestor reguli este simplu: dacă un stat măsoară corect poluarea, poate lua apoi decizii bune pentru protejarea sănătății oamenilor. Dacă măsurătorile sunt incomplete sau incorecte, nici măsurile pentru reducerea poluării nu pot fi eficiente.

Ce nu funcționează în România

Comisia Europeană a transmis într-un comunicat de presă, că România nu și-a organizat rețeaua de monitorizare în conformitate cu aceste cerințe.

În multe locuri nu există suficiente puncte de măsurare, iar unele dintre stațiile existente nu sunt amplasate acolo unde ar trebui.

În plus, calitatea datelor nu este la nivelul cerut, ceea ce înseamnă că măsurătorile pot fi incomplete sau nesigure.

Aceste probleme afectează monitorizarea mai multor poluanți importanți. Printre ei se află particulele fine PM10 și PM2.5, care pot pătrunde în plămâni și pot provoca probleme respiratorii; dioxidul de sulf și oxizii de azot, rezultați mai ales din trafic și industrie; dar și substanțe toxice precum metalele grele sau benzo(a)pirenul, un compus recunoscut ca fiind cancerigen.

Fără monitorizare corectă, este greu de evaluat riscul real pentru populație.

Avertismente repetate din partea Bruxellesului

Comisia Europeană a atras atenția României încă din 2017, printr-o primă scrisoare oficială.

În 2019 a urmat o nouă atenționare, iar în 2023 un aviz motivat, ultimul pas înainte ca dosarul să fie trimis la Curtea de Justiție.

Deși autoritățile au început modernizarea rețelei de monitorizare, Comisia consideră că aceste schimbări nu sunt suficiente și că rămân în continuare multe neconformități.

Monitorizarea corectă a aerului nu este doar o obligație birocratică. Este baza pentru orice strategie de reducere a poluării.

De exemplu, particulele PM2.5 sunt asociate cu boli precum astmul sau afecțiuni cardiovasculare, iar benzo(a)pirenul poate crește riscul de cancer.

Dacă România nu are date precise despre nivelurile acestor substanțe, nu poate proteja eficient populația.

Odată trimis cazul la Curtea de Justiție a UE, România poate fi obligată să ia măsuri rapide și eficiente pentru remedierea deficiențelor.

Dacă nu se conformează, Curtea poate impune sancțiuni financiare, inclusiv penalități plătite zilnic până la rezolvarea problemei.

Directivele pe care România nu le respectă fac parte din strategia europeană pentru reducerea poluării până în 2030, un obiectiv major al UE pentru sănătatea publică și protejarea mediului.

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Lippstadt
1
„UE este prea săracă” pentru Crăciun, afirmă Rusia. „Orașele Europei au fost cuprinse de...
prezidiu curtea de apel bucuresi la conferinta de presa dupa ancheta recorder
2
Război total și acuzații reciproce la Curtea de Apel după ancheta Recorder. „Suntem...
avion mig 29 in zbor
3
Polonia vrea să trimită Ucrainei întreaga sa flotă de MiG-29. Ce oferă Kievul în schimb
Afișul spectacolului
4
Ambasada Ucrainei condamnă organizarea unui concert cu artişti ruşi la Cluj. Unul dintre...
fabrica
5
Investiție americană importantă în România: O fabrică va fi construită pentru a reduce...
FBI a publicat o fotografie cu unul dintre cei mai căutați oameni din lume! FOTO Recompensa: 15.000.000 $
Digi Sport
FBI a publicat o fotografie cu unul dintre cei mai căutați oameni din lume! FOTO Recompensa: 15.000.000 $
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
597953330_1310787527756211_5437212915339020499_n
Cum poate ajunge România exportator de ouă în Israel. Ce au verificat inspectorii sanitar-veterinari veniți în țară
Rețea de transport de energie electrică
Republica Moldova a solicitat din nou României energie electrică de avarie
Presedintele României, Nicușor Dan.
România, protejată în orice moment de o forță puternică europeană. Nicușor Dan: „Am avut o creștere a prezenței militare”
drapele steaguri germania romania profimedia-0996811960
Întâlnire la nivel de secretari de stat în domeniul Apărării, după ce ministrul german a anulat vizita în România
polonia centrala nucleara
UE a aprobat ajutorul de stat pentru prima centrală nucleară din Polonia. Donald Tusk: „Am asigurat întreaga sumă necesară”
Recomandările redacţiei
Judecătoarea Raluca Moroșanu.
Declarație manifest la Curtea de Apel București. O judecătoare spune...
Liana Nicoleta Arsenie_INQUAM_Photos_Gyozo_Baghiu
Șefa Curții de Apel acuză o judecătoare din ancheta Recorder: A...
Radu Marinescu.
Radu Marinescu, după ce USR a cerut demiterea șefului DNA: „Ministrul...
Consiliul Superior al Magistraturii CSM
CSM acuză o campanie de destabilizare a Justiției, după dezvăluirile...
Ultimele știri
Elevi amenințați cu briceagul de o profesoară la o școală din Galați. Poliția a deschis o anchetă
De ce au fost schimbați judecătorii în dosarul lui Vanghelie. Explicațiile președintei Curții de Apel
​Un bărbat care consuma zilnic câte opt băuturi energizante a ajuns la spital cu o formă rară de atac cerebral. Avertismentul medicilor
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Neptun a intrat pentru ultima dată în Pești. Patru zodii își schimbă viața definitiv și trec printr-o...
Cancan
ULTIMUL mesaj trimis de Ana, românca moartă în Tenerife. Cu cine a vorbit înainte de tragedie
Fanatik.ro
Dan Șucu a rupt tăcerea despre momentul în care l-a vrut pe Cristi Chivu antrenor la Rapid. Tehnicianul ar fi...
editiadedimineata.ro
Administrația Trump declară război fact-checkingului: vize blocate pentru moderatori și verificatori ai...
Fanatik.ro
„Dacă ar putea, m-ar arunca din țară!”. Elisabeta Lipă a ieșit la atac după ce David Popovici a anunțat că nu...
Adevărul
Scandal în tabăra suveraniștilor. De ce era previzibilă ruptura și cum privesc alegătorii tensiunile dintre...
Playtech
Cine este şi ce AVERE are Raluca Moroșanu, judecătorul care a făcut declaraţii neaşteptate la Curtea de Apel...
Digi FM
Cine este Raluca Moroșanu, care a confirmat dezvăluirile Recorder: „Tot ce a spus colegul meu e adevărat...
Digi Sport
Vecinii au chemat poliția, iar ceea ce a urmat depășește orice imaginație: ”Le-au dat bani”
Pro FM
Durere, regrete și întrebări fără răspuns. Sharon Osbourne, după moartea lui Ozzy: "L-aș fi urmat dacă nu...
Film Now
Cum a fost Pamela Anderson convinsă de fiii săi să relanseze „Barb Wire”: „E ca o mică revanșă”
Adevarul
Cum au înfruntat românii cele mai cumplite ierni din istorie. Ziua când „gerul a luat proporții siberiene în...
Newsweek
Ministrul Muncii, anunț despre creșterea pensiilor pe care pensionarii nu voiau să îl audă. „Am luat decizia”
Digi FM
Dana Rogoz, imagini inedite de la serbarea fiicei ei, Lia. Fanii au reacționat imediat: „O voce de înger!”
Digi World
Testul pe care trebuie să-l faci. Ce indică despre tine dacă nu poți să stai zece secunde într-un picior
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
Liam Neeson nu are nevoie de sfaturi ca actor: "Am făcut peste 100 de filme, nu am nevoie să-mi spună cineva...
UTV
Marina Voica a făcut senzație pe TikTok la 89 de ani. Artista a dansat în halat și a adunat peste 600.000 de...