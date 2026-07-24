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Comisia Europeană acuză TikTok că a încălcat Regulamentul privind serviciile digitale. Platforma riscă o amendă uriașă

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TikTok logo on the screen.
Foto. Profimedia
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Din articol
Comisia: Arhiva de reclame a TikTok nu respectă cerințele DSA TikTok poate răspunde acuzațiilor

Comisia Europeană a anunțat vineri că a constatat, cu titlu preliminar, că TikTok a încălcat Regulamentul privind serviciile digitale (DSA) și a adăugat că platforma nu și-a îndeplinit obligațiile privind transparența publicității online. Potrivit executivului european, ancheta a arătat că TikTok nu oferă informațiile necesare despre reclamele afișate utilizatorilor și despre modul în care acestea sunt targetate.

Comisia precizează că platformele foarte mari sunt obligate, în baza DSA, să pună la dispoziția publicului o arhivă de reclame care să permită identificarea conținutului publicitar, a finanțatorului și a criteriilor de targetare.

Comisia: Arhiva de reclame a TikTok nu respectă cerințele DSA

Potrivit concluziilor preliminare, TikTok nu furnizează informațiile cerute de legislația europeană.

„Comisia a constatat, cu titlu preliminar, că TikTok nu furnizează informațiile necesare cu privire la conținutul reclamelor, utilizatorii vizați de acestea și cine a plătit pentru reclame”, se arată în comunicatul Comisiei Europene.

Executivul european subliniază că lipsa acestor informații îngreunează detectarea campaniilor de dezinformare, a fraudelor și a publicității înșelătoare.

„Arhiva de reclame este esențială pentru cercetători și societatea civilă în identificarea reclamelor înșelătoare, a campaniilor hibride de amenințare și a operațiunilor coordonate de influență”, arată Comisia.

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TikTok poate răspunde acuzațiilor

Constatările sunt preliminare, iar TikTok are dreptul să consulte dosarul Comisiei și să transmită un răspuns scris înainte de adoptarea unei decizii finale. În paralel, va fi consultat și Comitetul European pentru Servicii Digitale.

Dacă suspiciunile vor fi confirmate, Comisia Europeană poate adopta o decizie de neconformitate și poate aplica o amendă de până la 6% din cifra de afaceri anuală globală a companiei, precum și măsuri obligatorii pentru remedierea încălcărilor.

Ancheta privind TikTok a fost deschisă în baza Regulamentului privind serviciile digitale și vizează mai multe aspecte legate de funcționarea platformei, inclusiv obligațiile de transparență și protecția utilizatorilor.

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Editor : Ana Petrescu

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