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Comisia Europeană: Nu există riscuri pe termen scurt pentru aprovizionarea cu energie. Situația rămâne însă tensionată

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Drapelul UE.
Foto: Getty Images
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Din articol
Energia solară reduce presiunea în timpul zilei România, Ungaria și Europa de Sud-Est, monitorizate

Grupul de coordonare pentru energie electrică al Comisiei Europene a confirmat, marți, că nu există riscuri pe termen scurt în ceea ce privește suficiența aprovizionării cu energie electrică. Executivul comunitar estimează însă că situația va rămâne tensionată și în săptămâna următoare, în contextul temperaturilor ridicate și al secetei care afectează mai multe regiuni ale Europei.

„Sistemul european de electricitate rămâne stabil în pofida condițiilor meteorologice extreme. Producția de energie electrică a fost redusă în unele țări ale UE din cauza nivelurilor scăzute ale apei sau a temperaturilor ridicate ale apei. Cu toate acestea, coordonarea dintre țările UE și piața unică de energie electrică permit transferul energiei către regiunile Europei în care aceasta este cel mai necesară”, a informat Comisia Europeană.

Evaluarea a fost făcută după ce experți ai Comisiei Europene, ai statelor membre, precum și reprezentanți ai Ucrainei, Republicii Moldova, Secretariatului Comunității Energiei și Rețelei Europene a Operatorilor de Sisteme de Transport pentru Energie Electrică (ENTSO-E) s-au reunit într-o ședință ad-hoc a Grupului de coordonare pentru energie electrică.

Discuțiile au vizat securitatea aprovizionării cu energie electrică în contextul valurilor de căldură și al secetei care afectează în prezent anumite regiuni ale Europei.

Energia solară reduce presiunea în timpul zilei

Comisia Europeană subliniază că producția ridicată de energie solară a contribuit semnificativ la menținerea echilibrului sistemului și la reducerea presiunii asupra prețurilor în timpul orelor de vârf ale producției solare.

„Producția ridicată de energie solară a avut o contribuție foarte importantă și a contribuit la reducerea presiunii asupra prețurilor energiei electrice în timpul orelor centrale ale zilei. Cu toate acestea, dezvoltarea capacităților de stocare a energiei rămâne esențială pentru a asigura că surplusul de energie produs în orele de vârf ale producției solare poate fi utilizat în timpul vârfurilor de consum din timpul serii”, se arată în comunicat.

Grupul a evidențiat și utilitatea măsurilor voluntare de reducere a consumului adoptate în unele state membre, în special în Ungaria. Acestea au contribuit la sprijinirea sistemului electric într-un context caracterizat de un echilibru strâns între producție și cerere.

ENTSO-E a informat Grupul de coordonare cu privire la pregătirile operatorilor sistemelor de transport pentru eclipsa de Soare din 12 august. Fenomenul este monitorizat deoarece este estimată o reducere a producției de energie solară pe durata eclipsei.

Comisia Europeană a anunțat că va continua să urmărească situația din Europa, să sprijine acțiunile coordonate atunci când va fi necesar și să mențină o comunicare constantă cu statele membre, ENTSO-E și Secretariatul Comunității Energiei.

România, Ungaria și Europa de Sud-Est, monitorizate

Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a precizat, marți, că Executivul comunitar monitorizează îndeaproape securitatea aprovizionării cu energie electrică în contextul secetei și al nivelurilor scăzute ale apei din râuri, în special în Ungaria, România și în regiunea Europei de Sud-Est.

„Operatorii de transport și de sistem (TSO) dețin cele mai detaliate informații privind securitatea aprovizionării și ne coordonăm îndeaproape cu aceștia și menținem un contact permanent. Per ansamblu, situația este tensionată din cauza nivelurilor scăzute ale apei, dar rămâne sigură și stabilă”, a informat sursa citată.

Editor : Ana Petrescu

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