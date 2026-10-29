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Comisia Europeană, pregătită să colaboreze cu România pentru securitatea Mării Negre, după atacul cu drone din largul Bulgariei

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Nave militare în Marea Neagră. Foto: Facebook/MApN
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Din articol
CE: Atacurile asupra navelor comerciale sunt o escaladare periculoasă Nava Contship Jet s-a scufundat în largul Bulgariei

Comisia Europeană este pregătită să colaboreze cu România și Bulgaria pentru consolidarea securității maritime la Marea Neagră, inclusiv prin intermediul centrului de securitate maritimă, a declarat joi purtătorul de cuvânt al executivului comunitar, Christian Wigand. Reacția vine după ce o navă comercială, lovită de drone în largul coastei bulgare, s-a scufundat.

„Suntem pe deplin solidari cu Bulgaria în contextul acestui ultim atac”, a declarat Christian Wigand, care a subliniat că Uniunea Europeană este pregătită să colaboreze cu cele două state membre pentru a răspunde amenințărilor din regiune.

Operaționalizarea cât mai rapidă a centrului de securitate maritimă la Marea Neagră, în cadrul abordării strategice a UE, reprezintă o prioritate pentru România.

Întrebat dacă au existat solicitări de sprijin din partea comunității internaționale în urma atacului, purtătorul de cuvânt a precizat că nu are cunoștință de astfel de cereri în acest moment. „Dacă aflu mai multe, vă voi informa cu plăcere”, a adăugat acesta.

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CE: Atacurile asupra navelor comerciale sunt o escaladare periculoasă

Christian Wigand a condamnat atacurile cu drone asupra navelor comerciale din Marea Neagră, pe care le-a descris drept parte a unui model mai amplu de intensificare a atacurilor observate recent.

„Acestea reprezintă o escaladare periculoasă și inacceptabilă”, a afirmat oficialul european, avertizând că incidentele amenință securitatea maritimă regională, interesele Uniunii Europene și ale comunității internaționale, care depinde de lanțurile de aprovizionare din Marea Neagră.

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Potrivit purtătorului de cuvânt, atacurile sunt rezultatul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. „Viețile civililor, comerțul mondial, securitatea alimentară și infrastructura critică sunt în pericol”, a transmis acesta, reiterând solicitarea UE pentru o Mare Neagră sigură și deschisă pentru Ucraina și statele membre.

Nava Contship Jet s-a scufundat în largul Bulgariei

Nava portcontainer Contship Jet, deținută de o companie greacă, a fost lovită miercuri de trei drone de suprafață, la aproximativ 17 mile marine de Capul Kaliakra, în nord-estul Bulgariei. Vasul plecase din portul israelian Haifa spre Constanța, având la bord 421 de containere.

După ce echipajul a abandonat nava, aceasta a plutit în derivă și s-a scufundat joi dimineață, la aproximativ 36 de mile marine de Varna.

Cei 18 membri ai echipajului, dintre care 14 filipinezi și patru ucraineni, au fost evacuați în siguranță și nu au fost răniți. Aceștia au fost transportați la Varna de o navă militară bulgară.

Comandantul forțelor navale bulgare, Kiril Mihailov, a declarat că echipajul a putut fi salvat datorită unei alerte transmise de un avion francez de recunoaștere Atlantique 2, care a detectat dronele în timpul unei misiuni de patrulare în vestul Mării Negre.

Contship Jet este a cincea navă comercială atacată cu drone în largul coastei Bulgariei de la începutul lunii octombrie. Patru dintre nave s-au scufundat, iar 21 de marinari sunt în continuare dați dispăruți.

Editor : Ana Petrescu

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