Video Compania de apă din România care a devenit vedetă pe TikTok. Clipurile despre cum ajunge apa la robinete adună mii de vizualizări

apa cluj
Clipurile despre cum ajunge apa la robinete și ce se întâmplă cu apele uzate sunt virale. Sursa foto: captură video TikTok / Compania de Apă Someș S.A

O companie de apă din România a devenit vedetă pe TikTok după o serie de videoclipuri scurte, în care se vorbește despre apă. Cum este extrasă, cum ajunge ea la robinete,  ce se întâmplă cu apele uzate, dar și cum ar trebui folosită apa în perioadele de secetă - sunt doar câteva dintre temele atinse în „reel-urile” Companiei de Apă Someș, din Cluj-Napoca. În nici 3 luni, clipurile educative au adunat zeci de mii de vizualizări, dar și sute de comentarii. 

„Să zicem că supradimensionăm rețeaua, trece perioada de caniculă, oamenii nu mai udă în grădină, revenim la un consum normal și apa începe să stagneze în rezervoare, țevi, conducte supradimensionate. Ce se întâmplă?! Apa își pierde proprietățile și pot apărea bolile gastrointestinale. Apa de la robinet nu are cum să fie gratis. Aici avem doar pompele și conducta prin care extragem apa din Tarnița, care costă bani și e necesar să avem oameni care să le întrețină”, explică reprezentanta companiei de apă în două dintre videoclipurile postate pe rețelele sociale.

„O parte dintre materialele video din cadrul campaniei de informare au fost realizate chiar aici, la Tarnița. Scopul acestor clipuri a fost de a educa publicul cu privire la utilizarea eficientă a apei pe perioade de secetă, precum și de a explica traseul apei din baraj și până la robinetul consumatorului. Odată publicate în mediul online, aceste clipuri video au generat sute de mii de vizualizări, dar și zeci de reacții din partea utilizatorilor”, a constatat jurnalistul Digi24, Bianca Timșa.

„Mi se par educative și chiar informează destul de bine populația”, este de părere o tânără.

„Sincer, mi se par cam irelevante. Nu știu pentru ce au cheltuit atâția bani”, consideră, în schimb, un alt localnic din Cluj-Napoca.

„Au fost trei contracte, de 3 mii de euro fiecare. Prețurile se încadrează în valorile pe care noi avem voie să le achiziționăm prin achiziție directă. Am găsit această variantă, de a crea niște materiale din care să rezulte cum se produce apa, care este traseul apei, ce se întâmplă în momentul în care unii folosesc apa în această perioadă”, a explicat, pentru Digi24, directorul general al Companiei de Apă Someș, Călin Neamțu.

Cu ajutorul filmulețelor din online, compania vrea să ajungă la cât mai mulți consumatori și să le arate cât de important este să folosim apa în mod responsabil.

reporter: Bianca Timșa
operator: Radu Tomuleț

Editor : Izabela Zaharia

